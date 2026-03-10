Թրամփի խորհրդականները նրան կոչ են անում դադարեցնել Իրանի դեմ պատերազմը. WSJ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի խորհրդականները նրան կոչ են անում «ձեւակերպել Իրանի հետ պատերազմից ԱՄՆ-ի դուրս գալու ծրագիր» եւ հանրությանը հայտարարել, որ «զինված ուժերը հիմնականում հասել են իրենց նպատակներին», գրում է The Wall Street Journal-ը՝ հղում անելով իր աղբյուրներին։
Նախագահի շրջապատում կարծում են, որ երկարատեւ պատերազմը կարող է բացասաբար ազդել պահպանողական ընտրազանգվածի վրա, որը առայժմ աջակցում է Իրանում ռազմական գործողություններին։
Պարբերականի տվյալներով՝ Դոնալդ Թրամփին տեղեկացրել են նաեւ հասարակական կարծիքի մի շարք հարցումների արդյունքների մասին, որոնց համաձայն՝ ամերիկացիների մեծ մասը դեմ է պատերազմին։
Բացի այդ, WSJ-ի աղբյուրները խոսում են նախագահի խորհրդականների մտահոգությունից` կապված նավթի աճող գների եւ ԱՄՆ-ում միջանկյալ ընտրություններում հանրապետականների համար դրա հնարավոր բացասական հետեւանքների հետ։
Միաժամանակ, ըստ տեղեկությունների, նախագահը զարմացած է, որ Թեհրանը չի հանձնվում՝ չնայած ամերիկա-իսրայելական զորքերի ձեռքբերումներին։
Երեկ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Իրանի հետ պատերազմը «գրեթե ավարտված է»՝ վստահեցնելով, որ ԱՄՆ-ն եւ Իսրայելը ջախջախել են Իսլամական Հանրապետության ռազմական ներուժը։ Սակայն նա չի նշել Իրանում ռազմական գործողությունների ավարտի հստակ ժամկետներ։
Թրամփի վարչակազմի որոշ ներկայացուցիչներ WSJ-ին ասել են, որ քանի դեռ Թեհրանը շարունակում է հարձակումներ իրականացնել Մերձավոր Արեւելքի երկրների դեմ, «ԱՄՆ-ը դժվար թե հեշտությամբ կարողանա դուրս գալ պատերազմից»։
Իր հայտարարություններում Թրամփը նաեւ նշել է, որ պատրաստ է շարունակել հարվածներ հասցնել Իրանին, եթե երկիրը շարունակի խոչընդոտել Հորմուզի նեղուցով նավթի տարանցմանը։
The Wall Street Journal-ը նաեւ ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքից վրա, որ Թրամփի նախօրեի հայտարարությունը, թե Իրանի հետ պատերազմը «գրեթե ավարտված է, նվազեցրել է նավթի գներըկ։
ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունից հետո Brent տեսակի նավթի գինը իջել է մեկ բարելի համար 90 դոլարի։
Ամերիկյան նավթի գինը, որը անցել էր 119 դոլարը, նույնպես նվազել է՝ հասնելով մոտ 85 դոլարի։
Բաց մի թողեք
Նիկոլ Փաշինյանը մոտենում է այնպիսի հակառեյտինգի ցուցանիշի, որքան ռեյտինգ ուներ 2018-ին
Հայկ Սարգսյանի գաղտնի նամակը ՊՆ-ին եւ Սուրեն Պապիկյանի արձագանքը
Համայնքապետը չի կատարում դատարանի որոշումը․ Լուսանկար