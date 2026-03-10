10/03/2026

ՀԱԿ-ը կմասնակցի ընտրություններին բացառապես սեփական ցուցակով՝ լինի դա միայնակ, թե´ կուսակցությունների դաշինքի ձևաչափով․ Լևոն Զուրաբյան

Մասնակցելու ենք միայնակ կամ դաշինքով, այս մասին գրել է ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը:

«Քանի որ որոշ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ աղավաղում են ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը (պրոֆեսիոնալիզմի բացակայության թե դիտավորյալ սխալ տպավորություն ստեղծելու նպատակով, կարևոր չէ), անեմ հետևյալ պարզաբանումը:

Հայ Ազգային Կոնգրեսը և նրա ներկայացուցիչները կմասնակցեն ընտրություններին բացառապես սեփական ցուցակով, լինի դա միայնակ, թե´ կուսակցությունների դաշինքի ձևաչափով»։

