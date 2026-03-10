«Հըզբոլլահը» հարձակվել է Սիրիայի վրա | Իրանը հարձակվել է Իրաքյան Քրդստանում ԱՄԷ-ի հյուպատոսության վրա

– «Հըզբոլլահ» խմբավորման զինյալները հրետանային հարված են հասցրել Լիբանանի հետ սահմանի մոտ գտնվող ռազմական բազային, հայտնել է Սիրիայի բանակը։ Կազմակերպությունը նաև լրացուցիչ ուժեր է ուղարկում սահման։
Արկերն ընկել են Դամասկոսից հյուսիս-արևմուտք Սերգայա քաղաքի մոտակայքում։ Ավելի վաղ Սիրիայի նախագահ Ահմեդ ալ-Շարաան հայտարարել էր, որ աջակցում է Լիբանանի նախագահ Ջոզեֆ Աունին խմբավորմանը զինաթափելու հարցում։
– Իրանը հարձակվել է Իրաքյան Քրդստանում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հյուպատոսության վրա։ Աբու Դաբին հարձակումը անվանել է «անհիմն ահաբեկչական հարձակում»։ ԱՄԷ-ի իշխանությունների տվյալներով՝ հարվածը նյութական վնաս է հասցրել շենքին։
Բաց մի թողեք
