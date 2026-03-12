12/03/2026

EU – Armenia

«Եվրատեսիլ 2026»-ում Հայաստանը կներկայացնի Սիմոնը «Paloma Rumba» երգով․ տեղի է ունեցել տեսահոլովակի պրեմիերան. Տեսանյութ

12/03/2026

«Եվրատեսիլ 2026»-ում Հայաստանը կներկայացնի Սիմոնը։

Այս տարի Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում կայանալիք «Եվրատեսիլ» երգի միջազգային մրցույթում նա ներկայանալու է «Paloma Rumba» երգով:

«Paloma Rumba»-ն էներգիայով լի և աշխույժ երգ է, որը նշանավորում է ազատությունը, շարժումը և կյանքի սեփական ռիթմին համընթաց քայլելու կարիքը: Այն նաև ընդգծում է Սիմոնի՝ որպես կատարողի խարիզման և Եվրատեսիլի բեմը խոստանում ողողել հարուստ և անմոռանալի հնչյուններով:

Տեղի է ունեցել երգի տեսահոլովակի պրեմիերան:

