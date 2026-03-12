Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը կբարելավի տարածաշրջանի տնտեսական զարգացումը. Միշել

Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը կբարելավի տարածաշրջանի տնտեսական զարգացումը, կբերի կայունություն և անվտանգություն:
Այս մասին հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախկին նախագահ Շառլ Միշելը՝ նշելով, որ խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ որոշման կայացումը եղել է ծայրահեղ համարձակ քայլ։
«Ես վճռականորեն աջակցում եմ բոլոր այն ջանքերին, որոնք ձեռնարկվում են այս խաղաղության համաձայնագրի ամրապնդման համար։
Համոզված եմ, որ այն շատ ամուր հիմք կդառնա տարածաշրջանում կապերի զարգացման համար և կխթանի տնտեսական աճը։ Միևնույն ժամանակ մեծ կայունության ու անվտանգության շնորհիվ, այն կբարձրացնի մարդկանց բարեկեցությունը և հնարավորություններ կստեղծի տարբեր նախագծերի իրականացման համար»,- նշել է Միշելը։
Բաց մի թողեք
Երևանի քաղաքապետարան. 2025 թ.` թերակատարված ծախսեր, 2.8 մլրդ դրամ պարգևավճարներ
Լավ լուր՝ վարորդական վկայական ստանալու համար դիմած քաղաքացիներին․ ինչ փոփոխություններ են կատարվել
Ինչպես պիտի բաշխվեն մանդատները. մանրամասներ. Տեսանյութ