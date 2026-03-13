Ադրբեջանի պաշտպանnւթյան ազգային համալսարանում կազմակերպում են հայոց լեզվի դասընթացներ

Ադրբեջանի պաշտպանության ազգային համալսարանի Ռազմական կառավարման ինստիտուտում կազմակերպվելու են հայոց լեզվի դասընթացներ, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։
Այս մասին ասվում է «Ադրբեջանի Հանրապետության Նախարարների կաբինետի 2025 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվության» մեջ, որը դրվել է քննարկման Միլլի Մեջլիսի այսօրվա նիստում:
Բաց մի թողեք
Գյումրիում որտեղ են հյուրընկալվել ադրբեջանցի ամուսիններն ու եղբայրները․ Տեսանյութ
Ավտովթարներ «Առինջ Մոլ»-ի մոտ․ կան վիրավnրներ. Լուսանկար
Պատրա՞ստ է արդյոք Եվրոպան պաշտպանել իր բժշկական ինքնիշխանությունը