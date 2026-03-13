13/03/2026

EU – Armenia

Ադրբեջանի պաշտպանnւթյան ազգային համալսարանում կազմակերպում են հայոց լեզվի դասընթացներ

Ադրբեջանի պաշտպանության ազգային համալսարանի Ռազմական կառավարման ինստիտուտում կազմակերպվելու են հայոց լեզվի դասընթացներ, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։

Այս մասին ասվում է «Ադրբեջանի Հանրապետության Նախարարների կաբինետի 2025 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվության» մեջ, որը դրվել է քննարկման Միլլի Մեջլիսի այսօրվա նիստում:

