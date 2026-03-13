13/03/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ-ն արագորեն սպառել է կարևորագույն զինամթերքն Իրանում գործողության մեկնարկից ի վեր․ «Financial Times»

13/03/2026

Իրանում գործողության մեկնարկից ի վեր ԱՄՆ-ն սպառել է կարևորագույն զինամթերքը առաջիկա «տարիների» համար, հաղորդել է «Financial Times»-ը՝ հղում անելով երեք տեղեկացված աղբյուրների։

Զենքի այս արագ սպառումը ներառել է նաև բարձր տեխնոլոգիական հեռահար Tomahawk հրթիռներ։

«Սա Tomahawk հրթիռների հսկայական ծախս է։ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերը կզգան հետևանքները առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում», – հրատարակությանը ասել է աղբյուրներից մեկը։

Թրամփն այլևս «չի հետաքրքրվում» Նոբելյան մրցանակով

13/03/2026
Թրամփը G7-ի առաջնորդներին ասել է, որ Իրանը «պատրաստ է հանձնվել»

13/03/2026
Գերմանիայի կանցլերը դեմ է ԱՄՆ-ի՝ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները մեղմելու որոշմանը

13/03/2026

Մեկ հարց․ Տիգրան Խզմալյան. ՀԵՎԿ-ը համարում է մեր պատրաստած օրենքի ընդունումն իր մեծ քաղաքական հաղթանակը

13/03/2026
Գյումրիում որտեղ են հյուրընկալվել ադրբեջանցի ամուսիններն ու եղբայրները․ Տեսանյութ

13/03/2026
