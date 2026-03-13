ԱՄՆ-ն արագորեն սպառել է կարևորագույն զինամթերքն Իրանում գործողության մեկնարկից ի վեր․ «Financial Times»

Իրանում գործողության մեկնարկից ի վեր ԱՄՆ-ն սպառել է կարևորագույն զինամթերքը առաջիկա «տարիների» համար, հաղորդել է «Financial Times»-ը՝ հղում անելով երեք տեղեկացված աղբյուրների։
Զենքի այս արագ սպառումը ներառել է նաև բարձր տեխնոլոգիական հեռահար Tomahawk հրթիռներ։
«Սա Tomahawk հրթիռների հսկայական ծախս է։ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերը կզգան հետևանքները առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում», – հրատարակությանը ասել է աղբյուրներից մեկը։
