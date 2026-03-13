Գյումրիում որտեղ են հյուրընկալվել ադրբեջանցի ամուսիններն ու եղբայրները․ Տեսանյութ

Վերջերս ադրբեջանցիները եղել էին Շիրակի մարզում` Ամասիայում, այնուհետև այցելել էին Գյումրի։ Տեղեկությունների համաձայն՝ նրանք շրջել են քաղաքում, եղել տարբեր սպասարկման կետերում, կերել, խմել, կազմակերպել տեսանկարահանումներ, որոնք հետագայում հայտնվել են համացանցում։
Հատկապես մեծ արձագանք է առաջացրել համացանցում տարածված տեսանյութը, որտեղ երևում է, թե ինչպես է ադրբեջանցիներից մեկը Գյումրիում հայտնի սպասարկման կենտրոններից մեկում նստած կերուխում անում, որը պատկանում է սփյուռքից վերադարձած մի գործարարի։Ադրբեջանցին երկար զրույցի է բռնվում աշխատակիցների հետ, հետաքրքրվում շուրջը գտնվող ամեն ինչից, երաժշտություն վայելում։ Աշխատակիցներից մեկը «Հրապարակ»-ի հետ զրույցում պատմեց, որ սկզբում որևէ կասկած չեն ունեցել այցելուների նկատմամբ։ Նրա խոսքով՝ տվյալ հացատունը Գյումրիում հայտնի վայրերից է և ամեն օր ընդունում է բազմաթիվ հյուրերի տարբեր երկրներից։
«Մեզ մոտ գալիս են արաբներ, հնդիկներ, պարսիկներ, կովկասցիներ։ Գյումրիում սա լավագույն սպասարկում ունեցող վայրերից մեկն է, որտեղ մատուցվում են ավանդական ուտեստներ՝ քյալլա, պոչով ապուր և այլ ազգային կերակուրներ»,– ասաց աշխատակիցը։
Նրա խոսքով՝ այցելուները շփվել են հիմնականում ռուսերենով և իրենց պահվածքով որևէ կասկած չեն հարուցել։ Ավելին՝ նրանց խոսակցություններից աշխատակիցները տպավորություն են ստացել, թե նրանք Վրաստանում ապրող ազգային փոքրամասնություններից են` չբացառելով, որ միտումնավոր են այդպիսի տպավորություն ստեղծել՝ փորձելով ներկայանալ որպես Վրաստանի բնակիչներ, որպեսզի որևէ կասկած չառաջանա։ Աշխատակցի խոսքով՝ նրանք բավական աշխույժ և բարեհամբույր են եղել, հետաքրքրվել են տարածքով, շփվել աշխատակիցների հետ, սակայն որևէ կասկած չեն հարուցել։
Միայն այն բանից հետո, երբ համացանցում հայտնվել են տեսանյութերն ու նրանց լուսանկարները, աշխատակիցները հասկացել են, որ իրենց հյուրընկալված անձինք ադրբեջանցիներ են եղել։ Ադրբեջանցիները չորսով են եղել։ Որքանով հասկանալի է եղել, երկուսը եղբայրներ են եղել, իսկ մի կին և տղամարդ` ամուսիններ։
Միաժամանակ համացանցում շրջանառվող տեսանյութերից պարզ է դառնում, որ ադրբեջանցի օգտատերերը իրենց հրապարակումներում գոհունակություն են հայտնում նրանց՝ նշելով.«Ահմեդով եղբայրները եղել են մեր պատմական հայրենիքում, երանի նրանց, շուտով մենք էլ նրանց բախտին կարժանանանք»։
