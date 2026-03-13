13/03/2026

EU – Armenia

Իրանին հասցված հրթիռային հարվածների հետևանքները Թեհրանում. Al Jazeera-ի ֆոտոշարքը

infomitk@gmail.com 13/03/2026 1 min read

Al Jazeera-ն հրապարակել է հերթական ֆոտոշարքը Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանից:

Կադրերում տարբեր իրավիճակներում ամերիկա-իսրայելական հարվածների հետևանքներն են:

50.jpg (249 KB)51.jpg (273 KB)52.jpg (242 KB)53.jpg (183 KB)54.jpg (290 KB)55.jpg (286 KB)56.jpg (244 KB)57.jpg (128 KB)

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփն այլևս «չի հետաքրքրվում» Նոբելյան մրցանակով

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն արագորեն սպառել է կարևորագույն զինամթերքն Իրանում գործողության մեկնարկից ի վեր․ «Financial Times»

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը G7-ի առաջնորդներին ասել է, որ Իրանը «պատրաստ է հանձնվել»

13/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեկ հարց․ Տիգրան Խզմալյան. ՀԵՎԿ-ը համարում է մեր պատրաստած օրենքի ընդունումն իր մեծ քաղաքական հաղթանակը

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրիում որտեղ են հյուրընկալվել ադրբեջանցի ամուսիններն ու եղբայրները․ Տեսանյութ

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն այլևս «չի հետաքրքրվում» Նոբելյան մրցանակով

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն արագորեն սպառել է կարևորագույն զինամթերքն Իրանում գործողության մեկնարկից ի վեր․ «Financial Times»

13/03/2026 infomitk@gmail.com