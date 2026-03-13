13/03/2026

EU – Armenia

ՊՆ պաշտոնյան մեղադրվում է խոշոր չափերի կաշառք ստանալու համար. նրա ու ևս 3 անձի վերաբերյալ նախաքննության ավարտ

infomitk@gmail.com 13/03/2026 1 min read

ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի իրականացրած օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նախաձեռնված քրեական վարույթով պարզվել է, որ ՀՀ պաշտպանության նախարարության հանրապետական զինվորական կոմիսարիատի մարզային ստորաբաժանման պաշտոնատար անձը, իր ծառայողական լիազորություններն ու դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով, տարբեր անձանց օգտին ապօրինի գործողություն կատարելու համար ստացել է խոշոր չափերի կաշառք:

Այս մասին տեղեկացնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից:

«Նախաքննությամբ պարզվել է, որ Գեղարքունիքի մարզի բնակիչը իր որդուն պարտադիր զինվորական ծառայությունից 3 տարի ժամկետով տարկետում տրամադրելու նպատակով նույն մարզի բնակչի օժանդակությամբ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել ՀՀ ՊՆ վերը նշված պաշտոնատար անձի հետ, որը հարցի լուծման համար 2025 հուլիսին պահանջել է խոշոր չափի՝ 11 հազար ԱՄՆ դոլարի չափով կաշառք:

Բացի այդ՝ նախաքննությամբ բացահայտվել են նաև ՊՆ նույն պաշտոնատար անձի կողմից քաղաքացիների օգտին ապօրինի գործողություններ կատարելու, այն է՝ վարժական հավաքներին չմասնակցելու գործընթացը կազմակերպելու և դրան օժանդակելու դեպքեր:

Մասնավորապես ՊՆ պաշտոնյան օրենքով սահմանված հիմքերի բացակայությամբ քաղաքացու՝ վարժական հավաքներին չմասնակցելու գործընթացը կազմակերպելու դիմաց նրանից ստացել է ավելի քան 1 մլն ՀՀ դրամ արժողությամբ տարբեր ապրանքներ, իսկ մյուս դեպքում՝ մեկ այլ պաշտոնատար անձի հետ նախնական համաձայնությամբ չարաշահելով իրենց պաշտոնեական լիազորությունները՝ իր ծանոթին վարժական հավաքներից խուսափելուն օժանդակելու համար նշված պաշտոնյային դրդել է կազմել բժշկական կեղծ եզրակացություն:

ՊՆ պաշտոնատար անձին մեղադրանք է ներկայացվել: Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել տնային կալանքը: Մեղադրանքներ են ներկայացվել ևս 3 անձի:

Քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է, և վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են ՀՀ հակակոռուպցիոն դատարան»,- ասվում է հաղորդագրությունում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոր զարգացումներ՝ Աբովյանում տեղի ունեցած սպանության դեպքով

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շենգավիթում տաջիկը սպանել է 62-ամյա տղամարդուն՝ չհավատալու համար, որ ինքը Քրիստոսն է. բացառիկ մանրամասներ

12/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փարաքարի բենզալցակայաններից մեկում մի խումբ քաղաքացիների վիճաբանությունը վերածվել է ծեծկռտուքի

12/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեկ հարց․ Տիգրան Խզմալյան. ՀԵՎԿ-ը համարում է մեր պատրաստած օրենքի ընդունումն իր մեծ քաղաքական հաղթանակը

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրիում որտեղ են հյուրընկալվել ադրբեջանցի ամուսիններն ու եղբայրները․ Տեսանյութ

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն այլևս «չի հետաքրքրվում» Նոբելյան մրցանակով

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն արագորեն սպառել է կարևորագույն զինամթերքն Իրանում գործողության մեկնարկից ի վեր․ «Financial Times»

13/03/2026 infomitk@gmail.com