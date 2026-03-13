Պատերազմը, Թրամփը և … խոզերը գերիշխում են Դանիայի ընտրություններում

Ոմանք ձգտում են Դանիայի առաջիկա ընտրությունները դարձնել միլիոնավոր խոզերի համար ուղենիշ:
Այս ամսվա խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ Դանիայի ինտենսիվ խոզաբուծության արդյունաբերությունը վերածվում է քարոզարշավի հիմնական հարցի։
Դանիացիները պատրաստվում են մարտի 24-ին ընտրել նոր ազգային խորհրդարան, և մինչ Դոնալդ Թրամփի Գրենլանդիա ներխուժելու սպառնալիքները աշխարհաքաղաքականությունը պահում են օրակարգում, շատ ավելի տեղական հարցը, թե ինչպես է երկիրը վերաբերվում իր միլիոնավոր խոզերին, վերածվում է անսպասելի և բաժանարար հարցի։
6 միլիոն բնակչություն ունեցող երկիրը տարեկան արտադրում է մոտ 28 միլիոն խոզ, մոտավորապես իր բնակչության հինգապատիկը։ Արտադրանքի մոտ 90%-ը, լինի դա կենդանի կենդանիներ, թե միս, այնուհետև արտահանվում է, կազմելով երկրի գյուղատնտեսական արտահանման գրեթե կեսը և Դանիայի ընդհանուր արտահանման ավելի քան 5%-ը։
Այս ամենը Դանիային դարձնում է աշխարհում խոզի մսի վեցերորդ խոշորագույն արտահանողը։
«Այլընտրանք» փոքր, կանաչ մտածողությամբ կուսակցության համար հարցը կարող է լինել միայն այն, թե ինչն է այն դարձնում խորհրդարան անցնելու շեմը։ Դա կարող է օգնել կենտրոնամետ վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենին մեծամասնություն կազմել ձախակողմյան կուսակցությունների հետ՝ վերջին չորս տարիների ընթացքում կենտրոնամետ կոալիցիա ղեկավարելուց հետո։
Կոպենհագենի համալսարանի ընտրությունների հետազոտող Կասպեր Մյոլլեր Հանսենի խոսքով՝ «Այլընտրանքը» միավորել է ուժերը այլ ձախակողմյան կուսակցությունների հետ՝ խոզերի համար ավելի լավ պայմանների ապահովումը դարձնելով ցանկացած ապագա կառավարությանը աջակցելու նախապայման։
Երեքշաբթի օրը հանրային հեռուստաընկերության TV2 եթերում կուսակցությունների առաջնորդների միջև հեռուստատեսային բանավեճի ժամանակ երկրի խոզաբուծության ոլորտը բուռն քննարկումներ առաջացրեց։
«Այլընտրանք» կուսակցության առաջնորդ Ֆրանցիսկա Ռոզենկիլդեն ասաց, որ «ամեն օր 25,000 խոզուկ է մահանում։ Դա ընդունելի չէ»։ Նույնիսկ Պահպանողական կուսակցության առաջնորդ Մոնա Յուլը համաձայնեց։ «Պատկերացրեք, որ նրանք լակոտներ լինեին», – ասաց նա։
«Կառավարությունում մենք կնքել ենք կենդանիների բարեկեցության վերաբերյալ ամենամեծ ընդհանուր համաձայնագիրը», – ասաց Լիբերալ կուսակցության թեկնածու և Ներքին գործերի և առողջապահության ներկայիս նախարար Սոֆի Լյոդեն՝ անդրադառնալով Դանիայի գյուղատնտեսությունը կանաչացնելուն ուղղված վերջերս կնքված համաձայնագրին։
Այս ամենը խոզերին, ինչպես նաև սննդի գներին, դնում է քարոզարշավի կենտրոնում։
Խոզերի ընտրությունները
ՀԿ-ի կողմից ղեկավարվող «Կոալիցիա խոզերի ընտրությունների համար» նախաձեռնությունը, որը մեկնարկել է ընդամենը անցյալ շաբաթ, նպատակ ունի վերափոխել Դանիայի ինտենսիվ խոզաբուծության մոդելը։
«Մենք՝ որպես դանիացիներ, երբեք հնարավորություն չենք ունեցել քվեարկելու՝ անկախ նրանից, թե ցանկանում ենք… նման արտադրություն, թե ոչ», – Euractiv-ին ասել է կոալիցիան նախաձեռնող «Animal Welfare Denmark» լոբբիստական խմբի հասարակայնության հետ կապերի ղեկավար Անդրեաս Հյորնհոլմը։
«Մենք ուզում ենք իմանալ, թե ինչ դիրքորոշում ունեն քաղաքական գործիչները, որպեսզի կարողանանք համապատասխանաբար քվեարկել», – հավելել է նա։ Հյորնհոլմն ասում է, որ ՀԿ-ն հաճելիորեն զարմացած է, թե որքան շատ կուսակցություններ են սա դարձնում իրենց քարոզարշավի կենտրոնական մասը։ «Սա պատմական է»։
Արդեն միջոցներ են ձեռնարկվել խոզերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության դեմ պայքարի համար։ Օրինակ՝ 2030 թվականից Դանիան կդառնա աշխարհում առաջին երկիրը, որը կմտցնի ածխածնի հարկ անասունների վրա։
Կենդանիների բարեկեցության հետ կապված մտահոգություններ
Արշավը ուշադրությունը կենտրոնացնում է այն պայմանների վրա, որոնցում բուծվում են կենդանիների մեծ մասը։
«Խոզերը պահվում են նվազագույն, սահմանափակ տարածքներում», – ասում է Հյորնհոլմը, և «նրանց պոչերը կտրված են»։ Նրա համար «սա պարզապես կենդանիներին մեր արտադրական համակարգին համապատասխանեցնելու օրինակ է՝ լուծելու պոչը խայթելու խնդիրը, որը «կարող էր նույնքան հեշտությամբ կանխվել, եթե կենդանիներին բավարար տարածք տրվեր»։
Խնդիրը հասել է Բրյուսել
Խոզաբուծարաններում կենդանիների բարեկեցության վատ պայմանները բացահայտող վավերագրական ֆիլմից հետո մի ՀԿ ոստիկանություն է հայտնել դանիական խոզաբուծության երեք առաջատար դեմքերի մասին։ Նրանց թվում էր Սյորեն Սյոնդերգարդը՝ Դանիայի Սննդի և գյուղատնտեսության խորհրդի նախագահը և Եվրոպայի ֆերմերների Copa կազմակերպության երկրորդ փոխնախագահը։
Մեկնաբանություն խնդրելիս դանիական գյուղատնտեսական լոբբին հրաժարվեց ուղղակիորեն պատասխանել հարցերին, և փոխարենը խոսնակը Euractiv-ին ուղղորդեց իր կայքը։
Դանիական Սննդի և գյուղատնտեսության խորհրդի կայքում նշվում է, որ խոզաբուծարանները համապատասխանում են ԵՄ տարածքային պահանջներին, և որ արտադրողները ստուգվում են անկախ երրորդ կողմի կողմից՝ կենդանիների բարեկեցության օրինական չափանիշներին համապատասխանությունն ապահովելու համար։
Կայքի համաձայն՝ կազմակերպությունն ունի նախաձեռնություն՝ փոխհատուցելու այն արտադրողներին, որոնք խոզեր են բուծում անվնաս պոչերով՝ բոլոր դանիացի խոզաբուծարանների նվիրատվությունների միջոցով։
Ոչ միայն խոզանոցները
Դանիան նաև «Կենդանիների համաշխարհային պաշտպանություն» ՀԿ-ի կողմից դասվում է ԵՄ այն երկրների շարքում, որոնք ունեն կենդանիների բարեկեցության լավագույն չափանիշները։
Սակայն արդյունաբերական խոզաբուծության մոդելի քննադատությունը տարածվում է նաև կենդանիների պահման եղանակի վրա։ Հյորնհոլմն ասում է, որ արտադրված գոմաղբի մեծ մասը ցրվում է դաշտերում՝ վնասելով կենսաբազմազանությանը և ստորգետնյա ջրերին։ «Անձրևը գոմաղբը լվացնում է օվկիանոսներ, որտեղ այն սնուցում է ջրիմուռների ծաղկումը, որոնք արտանետում են ծծումբ և ոչնչացնում ծովային կյանքը», – ասում է նա։
Ավելին, գյուղատնտեսական հողերի մոտ երեք քառորդը՝ համարժեք Դանիայի 44%-ին, օգտագործվում է գյուղատնտեսական կենդանիների, այդ թվում՝ խոզերի համար կեր արտադրելու համար, ըստ ազգային տվյալների։
Դանիական գյուղատնտեսական լոբբին շեշտում է գոմաղբը պատասխանատու կերպով կառավարելու իր ջանքերը։
Նրանց կայքը լուսաբանում է այնպիսի միջոցառումներ, ինչպիսիք են գոմաղբը կենսագազային կայաններ մատակարարելը՝ կանաչ էներգիա արտադրելու համար։ Կայքը նշում է, որ ֆերմերները շատ ավելի արդյունավետ են դարձել գոմաղբի օգտագործման հարցում, ինչը նշանակում է, որ գոմաղբի և առևտրային պարարտանյութի միջև ազոտի արտահոսքի տարբերությունը նվազագույն է։
Լոբբին նաև զգուշացնում է, որ խոզաբուծության կտրուկ կրճատումը կարող է լուրջ տնտեսական հետևանքներ ունենալ ֆերմերների համար՝ աշխատատեղերի զգալի կորստով։
