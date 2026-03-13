13/03/2026

EU – Armenia

Մարտին Սելմայրը կոչ արեց ԵՄ-ին միավորվել ԱՄՆ-ի դեմ ՄԱԿ-ում աշխատատեղերի մրցավազքում

ԵՄ ազդեցիկ դեսպանը ներկայացնում է իր ծրագիրը՝ դաշինքին ազդեցություն ձեռք բերելու ՄԱԿ-ի համակարգում։

Բրյուսելի երկարամյա ազդեցիկ գործիչ Մարտին Սելմայրը խորհուրդ տվեց ԵՄ կառավարություններին միավորվել միասնական եվրոպական թեկնածուի շուրջ՝ ԱՄՆ-ին մարտահրավեր նետելու ՄԱԿ-ի բարձրագույն մարմնի ղեկավարության համար, Euractiv-ին հայտնել են դիվանագետները։

Իտալիան և Իռլանդիան երկուսն էլ առաջադրել են թեկնածուներ Հռոմում գտնվող Սննդի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը (FAO) ղեկավարելու համար, որը 2019 թվականից գլխավորում է չինացի Քու Դոնգյուն։ Միացյալ Նահանգները, Անգոլան, Մարոկկոն և Թուրքիան բոլորը պայքարում են այդ դերի համար, սակայն իտալացի Մաուրիցիո Մարտինայի և իռլանդացի Ֆիլ Հոգանի կրկնակի թեկնածությունը վտանգում է թուլացնել եվրոպական հավակնությունները։

Սելմայրը չորեքշաբթի օրը ԵՄ անդամ երկրների դիվանագետներին ասել է, որ ԵՄ-ն պետք է ընտրություն կատարի Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի կողմից աջակցվող Մարտինայի և նախկին ծանրքաշային եվրոպացի հանձնակատար Հոգանի միջև և առաջադրի միասնական թեկնածու՝ խուսափելու համար քվեարկության բաժանումից և Եվրոպայի դիրքերի թուլացումից, ըստ ԵՄ խորհրդում փակ դռների ետևում գտնվող երեք անձանց։

Հանդիպման ընթացքում ո՛չ Սելմայրը, ո՛չ էլ սենյակում գտնվող դիվանագետները չեն նշել Հոգանի կամ Մարտինայի նախընտրությունը։

Euractiv-ը տեղեկացել է, որ այս հարցի քննարկումը սպասվում է հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում ԵՄ առաջնորդների հետ ոչ պաշտոնական ընթրիքի ժամանակ, որին կմասնակցի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։

Հռոմում գտնվող ՄԱԿ-ի երեք գործակալություններ՝ FAO-ն, Համաշխարհային պարենային ծրագիրը (WFP) և Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամը (IFAD), առաջիկա ամիսներին ընտրություններ կանցկացնեն իրենց ղեկավար պաշտոնների համար, և Եվրոպան դժվարանում է համաձայնության գալ ընդհանուր դիրքորոշման շուրջ՝ ՄԱԿ-ի համակարգի օրինականության վերաբերյալ ԱՄՆ-ի կողմից քննադատության աճի ֆոնին։

Սելմայրը, որը նախկին հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի նախկին աջ ձեռքն էր և այժմ ներկայացնում է ԵՄ-ն Հռոմում գտնվող ՄԱԿ-ի հաստատություններում, եվրոպացի դիվանագետներին ասել է, որ ԱՄՆ-ն չպետք է ԵՄ-ին որպես ինքնըստինքյան ընդունի, երբ ձգտում է շարունակել տասնամյակներ շարունակ իր ղեկավարությունը Համաշխարհային պարենային ծրագրի (ԱՀԾ) հարցում, որը շտապ պարենային օգնություն է տրամադրում ամբողջ աշխարհի քաղցած մարդկանց։

ԱՄՆ-ն փոխել է իր դիրքորոշումը օգնության հարցում Դոնալդ Թրամփի երկրորդ ժամկետի ընթացքում՝ լուծարելով USAID-ը, կրճատելով իրենց ներդրումները և ԱՀԾ-ն հանձնելով ԱՄՆ Գյուղդեպարտամենտին։

Ռոյթերսի տվյալներով՝ ամերիկացիները ցանկանում են ամրապնդել իրենց ավանդական ղեկավարությունը ԱՀԾ-ում։ Այս ամսվա սկզբին ԱՄՆ գյուղատնտեսական խմբերի կոալիցիան նույնպես կոչ արեց Թրամփին FAO-ի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Բեթ Բեչդոլին առաջադրել FAO-ի գլխավոր պաշտոնի համար։

Մի դիվանագետ ենթադրեց, որ մինչ այժմ կայացած բանակցությունները ցույց են տալիս, որ Վաշինգտոնը չի ցանկանում FAO-ի համար եվրոպացի թեկնածու ունենալ, և որ ամերիկացիները ցանկանում են ապահովել ծախսերի ավելի արդյունավետություն։

Նույն դիվանագետը հավելել է, որ Սելմայրի ուղերձը Վաշինգտոնին հստակ է. «Թեկնածուները պետք է հավատարիմ մնան ՄԱԿ-ի սկզբունքներին, և ամերիկացիները պետք է պատրաստ լինեն ձեռքը դնել իրենց գրպանը»։

Միացյալ Նահանգները երկար ժամանակ եղել է FAO-ի ամենամեծ ներդրողը՝ ապահովելով կազմակերպության ֆինանսավորման 22%-ը, որին հաջորդում է Չինաստանը՝ 15.2%-ով։ Չնայած Եվրամիությունը չի նշվում որպես միակ ներդրող, ԵՄ անդամ պետությունների համակցված նվիրատվությունները 25 խոշորագույն ներդրողների շարքում այն ​​դարձնում են երկրորդ խոշորագույն ֆինանսավորողը։

Այնուամենայնիվ, հանդիպմանը ներկայացված թարմ տվյալները ցույց տվեցին, որ ԱՄՆ-ն կրճատում է ՄԱԿ-ի սննդի գործակալություններին տրամադրվող ֆինանսավորումը 2025 թվականի սկզբից։

FAO-ի համար ԱՄՆ-ն դեռևս չի բաշխել 2025 և 2026 թվականների նվիրատվությունները։

Նույնը վերաբերում է նաև Համաշխարհային սննդի ծրագրին, որտեղ ԱՄՆ ֆինանսավորումը 2024 թվականի 4.4 միլիարդ դոլարից նվազել է մինչև մոտ 2 միլիարդ դոլար 2025 թվականին, որից 20-30%-ը բնեղենով է։

ԵՄ մեկ այլ դիվանագետ ասել է, որ ԱՄՆ-ն այժմ ցանկանում է հաստատել այս «բնեղենով վճարման» մոտեցումը, այլ ոչ թե ավելացնել կանխիկ ներդրումները։ «Ամերիկացիները, ըստ էության, մեզ ասում են, որ ցանկանում են խթանել իրենց տեղական արտադրողների և սննդի ընկերությունների արտադրանքը», – ասել է դիվանագետը։

