Մարտին Սելմայրը կոչ արեց ԵՄ-ին միավորվել ԱՄՆ-ի դեմ ՄԱԿ-ում աշխատատեղերի մրցավազքում

ԵՄ ազդեցիկ դեսպանը ներկայացնում է իր ծրագիրը՝ դաշինքին ազդեցություն ձեռք բերելու ՄԱԿ-ի համակարգում։
Բրյուսելի երկարամյա ազդեցիկ գործիչ Մարտին Սելմայրը խորհուրդ տվեց ԵՄ կառավարություններին միավորվել միասնական եվրոպական թեկնածուի շուրջ՝ ԱՄՆ-ին մարտահրավեր նետելու ՄԱԿ-ի բարձրագույն մարմնի ղեկավարության համար, Euractiv-ին հայտնել են դիվանագետները։
Իտալիան և Իռլանդիան երկուսն էլ առաջադրել են թեկնածուներ Հռոմում գտնվող Սննդի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը (FAO) ղեկավարելու համար, որը 2019 թվականից գլխավորում է չինացի Քու Դոնգյուն։ Միացյալ Նահանգները, Անգոլան, Մարոկկոն և Թուրքիան բոլորը պայքարում են այդ դերի համար, սակայն իտալացի Մաուրիցիո Մարտինայի և իռլանդացի Ֆիլ Հոգանի կրկնակի թեկնածությունը վտանգում է թուլացնել եվրոպական հավակնությունները։
Սելմայրը չորեքշաբթի օրը ԵՄ անդամ երկրների դիվանագետներին ասել է, որ ԵՄ-ն պետք է ընտրություն կատարի Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի կողմից աջակցվող Մարտինայի և նախկին ծանրքաշային եվրոպացի հանձնակատար Հոգանի միջև և առաջադրի միասնական թեկնածու՝ խուսափելու համար քվեարկության բաժանումից և Եվրոպայի դիրքերի թուլացումից, ըստ ԵՄ խորհրդում փակ դռների ետևում գտնվող երեք անձանց։
Հանդիպման ընթացքում ո՛չ Սելմայրը, ո՛չ էլ սենյակում գտնվող դիվանագետները չեն նշել Հոգանի կամ Մարտինայի նախընտրությունը։
Euractiv-ը տեղեկացել է, որ այս հարցի քննարկումը սպասվում է հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում ԵՄ առաջնորդների հետ ոչ պաշտոնական ընթրիքի ժամանակ, որին կմասնակցի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։
Հռոմում գտնվող ՄԱԿ-ի երեք գործակալություններ՝ FAO-ն, Համաշխարհային պարենային ծրագիրը (WFP) և Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամը (IFAD), առաջիկա ամիսներին ընտրություններ կանցկացնեն իրենց ղեկավար պաշտոնների համար, և Եվրոպան դժվարանում է համաձայնության գալ ընդհանուր դիրքորոշման շուրջ՝ ՄԱԿ-ի համակարգի օրինականության վերաբերյալ ԱՄՆ-ի կողմից քննադատության աճի ֆոնին։
Սելմայրը, որը նախկին հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի նախկին աջ ձեռքն էր և այժմ ներկայացնում է ԵՄ-ն Հռոմում գտնվող ՄԱԿ-ի հաստատություններում, եվրոպացի դիվանագետներին ասել է, որ ԱՄՆ-ն չպետք է ԵՄ-ին որպես ինքնըստինքյան ընդունի, երբ ձգտում է շարունակել տասնամյակներ շարունակ իր ղեկավարությունը Համաշխարհային պարենային ծրագրի (ԱՀԾ) հարցում, որը շտապ պարենային օգնություն է տրամադրում ամբողջ աշխարհի քաղցած մարդկանց։
ԱՄՆ-ն փոխել է իր դիրքորոշումը օգնության հարցում Դոնալդ Թրամփի երկրորդ ժամկետի ընթացքում՝ լուծարելով USAID-ը, կրճատելով իրենց ներդրումները և ԱՀԾ-ն հանձնելով ԱՄՆ Գյուղդեպարտամենտին։
Ռոյթերսի տվյալներով՝ ամերիկացիները ցանկանում են ամրապնդել իրենց ավանդական ղեկավարությունը ԱՀԾ-ում։ Այս ամսվա սկզբին ԱՄՆ գյուղատնտեսական խմբերի կոալիցիան նույնպես կոչ արեց Թրամփին FAO-ի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Բեթ Բեչդոլին առաջադրել FAO-ի գլխավոր պաշտոնի համար։
Մի դիվանագետ ենթադրեց, որ մինչ այժմ կայացած բանակցությունները ցույց են տալիս, որ Վաշինգտոնը չի ցանկանում FAO-ի համար եվրոպացի թեկնածու ունենալ, և որ ամերիկացիները ցանկանում են ապահովել ծախսերի ավելի արդյունավետություն։
Նույն դիվանագետը հավելել է, որ Սելմայրի ուղերձը Վաշինգտոնին հստակ է. «Թեկնածուները պետք է հավատարիմ մնան ՄԱԿ-ի սկզբունքներին, և ամերիկացիները պետք է պատրաստ լինեն ձեռքը դնել իրենց գրպանը»։
Միացյալ Նահանգները երկար ժամանակ եղել է FAO-ի ամենամեծ ներդրողը՝ ապահովելով կազմակերպության ֆինանսավորման 22%-ը, որին հաջորդում է Չինաստանը՝ 15.2%-ով։ Չնայած Եվրամիությունը չի նշվում որպես միակ ներդրող, ԵՄ անդամ պետությունների համակցված նվիրատվությունները 25 խոշորագույն ներդրողների շարքում այն դարձնում են երկրորդ խոշորագույն ֆինանսավորողը։
Այնուամենայնիվ, հանդիպմանը ներկայացված թարմ տվյալները ցույց տվեցին, որ ԱՄՆ-ն կրճատում է ՄԱԿ-ի սննդի գործակալություններին տրամադրվող ֆինանսավորումը 2025 թվականի սկզբից։
FAO-ի համար ԱՄՆ-ն դեռևս չի բաշխել 2025 և 2026 թվականների նվիրատվությունները։
Նույնը վերաբերում է նաև Համաշխարհային սննդի ծրագրին, որտեղ ԱՄՆ ֆինանսավորումը 2024 թվականի 4.4 միլիարդ դոլարից նվազել է մինչև մոտ 2 միլիարդ դոլար 2025 թվականին, որից 20-30%-ը բնեղենով է։
ԵՄ մեկ այլ դիվանագետ ասել է, որ ԱՄՆ-ն այժմ ցանկանում է հաստատել այս «բնեղենով վճարման» մոտեցումը, այլ ոչ թե ավելացնել կանխիկ ներդրումները։ «Ամերիկացիները, ըստ էության, մեզ ասում են, որ ցանկանում են խթանել իրենց տեղական արտադրողների և սննդի ընկերությունների արտադրանքը», – ասել է դիվանագետը։
