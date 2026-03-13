ԵՄ-ն դեմ է արտահայտվում ԱՄՆ-ի «գերարտադրողականության» հետաքննությանը՝ առևտրային գործարքի անորոշության ֆոնին

«Նման գերարտադրողականության աղբյուրները լավ են նույնականացված, և դրանք Եվրոպայում չեն գտնվում», – ասել է Բրյուսելը՝ Չինաստանին թեթևակի քողարկված հղում անելով:
Եվրոպական հանձնաժողովը հերքել է Վաշինգտոնի մեղադրանքը, որ Եվրոպան «ավելորդ» արդյունաբերական ապրանքներ է արտահանում Ամերիկա:
Հինգշաբթի օրը լրագրողների հետ զրույցում հանձնաժողովի խոսնակի տեղակալ Օլոֆ Գիլը ենթադրել է, որ Չինաստանը, բայց ոչ ԵՄ-ն, վերջնականապես պատասխանատու է «գլոբալ աղավաղումների» համար, որոնք համաշխարհային շուկաները ողողել են էժան արդյունաբերական արտադրանքով:
«Եվրամիությունը կիսում է Միացյալ Նահանգների մտահոգությունը համաշխարհային տնտեսության կառուցվածքային գերարտադրողականության վերաբերյալ», – ասել է Գիլը: «Այնուամենայնիվ, նման գերարտադրողականության աղբյուրները լավ են նույնականացված, և դրանք Եվրոպայում չեն գտնվում»:
Չինաստանը կազմում է համաշխարհային արտադրության մեկ երրորդը՝ ավելին, քան հաջորդ ինը խոշորագույն արդյունաբերական արտադրողները միասին վերցրած։
«ԵՄ-ն շուկայական տնտեսություն է՝ բաց շուկաներով և թափանցիկ քաղաքականությամբ», – ասաց Գիլը։ «Այսպիսով, ԵՄ-ն իրեն չի համարում կառուցվածքային ավելցուկային հզորությունների ներդրող, այլ գլոբալ աղավաղումների հաղթահարման գործընկեր»։
Գիլի մեկնաբանությունները հնչեցին այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչ (USTR) Ջեյմիսոն Գրիրը երեկ երեկոյան հայտարարեց այսպես կոչված 301-րդ բաժնի հետաքննությունների մասին բազմաթիվ ամերիկյան առևտրային գործընկերների, այդ թվում՝ ԵՄ-ի նկատմամբ՝ ենթադրյալ «կառուցվածքային ավելցուկային հզորությունների և արտադրական ոլորտներում»։
Քայլը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Վաշինգտոնը փորձում էր վերականգնել սակագները, որոնք անցյալ ամիս չեղյալ էին հայտարարվել Գերագույն դատարանի կողմից։
ԱՄՆ հետաքննությունը սրեց անդրատլանտյան առևտրի շուրջ անորոշությունը Գերագույն դատարանի պատմական որոշումից հետո, որը չեղյալ հայտարարեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի լայնածավալ «փոխադարձ» սակագները, այդ թվում՝ ԵՄ-ից ԱՄՆ արտահանման մեծ մասի վրա 15% հարկը, որոնք համաձայնեցված էին հուլիսին կնքված այսպես կոչված Թըրնբերիի գործարքի պայմաններով։
Պաշտպանություն
Թրամփը այդ ժամանակվանից ի վեր ԱՄՆ ներմուծման վրա ընդհանուր 10% մաքսատուրք է մտցրել այլ իրավական պատրվակով, որի համար նա պետք է ստանա Կոնգրեսի հաստատումը 150 օր հետո։
Առևտրային հաշվեկշիռ
ԵՄ-ն անցյալ տարի ԱՄՆ է արտահանել 532.3 միլիարդ եվրոյի ապրանքներ, որոնց մեծ մասը արդյունաբերական արտադրանք էր, այդ թվում՝ մեքենաներ, մեքենաներ և դեղագործական արտադրանք։ Սակայն ԱՄՆ-ն նաև բլոկի գյուղատնտեսական արդյունաբերության համար արտահանման հիմնական ուղղություն է, որը չի նշվել 301 հետաքննության հայտարարություններում։
Գիլը հարցեր է ուղղել ԱՄՆ իշխանություններին այն մասին, թե արդյոք 301 բաժնի հետաքննությունը կուղղվի նաև ԵՄ գյուղատնտեսական ապրանքներին։ ԱՄՆ առևտրի դեպարտամենտը և ԱՄՆ առևտրի նախարարությունը անմիջապես չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին։
Գիլն ասել է, որ Բրյուսելը «կտրուկ և համաչափ կարձագանքի» համաձայնագրի ցանկացած խախտման։
Երեքշաբթի օրը Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կքննարկեն, թե արդյոք շարունակել համաձայնագրի իրականացումը, որը նաև պահանջում է, որ ԵՄ-ն նվազեցնի մաքսատուրքերը մի շարք ամերիկյան արդյունաբերական և գյուղատնտեսական ապրանքների վրա։
Գյուղատնտեսական սնունդ
Եվրոպական խորհրդարանը նախատեսում է ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի վերաբերյալ որոշման ամսաթիվ և լճացումը վերացնելու որոշում
Առևտրի հարցերով եվրահանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը փորձել է համոզել օրենսդիրներին աջակցել համաձայնագրին Ստրասբուրգում այս շաբաթվա լիագումար նիստի ժամանակ, ըստ հարցին ծանոթ անձանց։
Սպասեք և կտեսնե՞ք
Խորհրդարանի միջազգային առևտրի հանձնաժողովի նախագահ Բերնդ Լանգեն առաջարկել է, որ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները սպասեն, թե որ կոնկրետ ապրանքները կընդգրկվեն 301-րդ բաժնի հետաքննության մեջ, նախքան համաձայնագիրը վավերացնելը։
«Մենք գիտեինք, որ ԱՄՆ 301-րդ բաժնի հետաքննությունները սկսվելու են», – ասել է Լանգեն։ «Այնուամենայնիվ, անորոշությունը մնում է։ ԱՄՆ կառավարությունը դեռևս հստակ պարտավորություն չունի պահպանելու Թըրնբերիի պարտավորությունները»։
Լանգեն նաև կոչ արեց ԱՄՆ-ին վերացնել «ածանցյալ» պողպատի և ալյումինի արտադրանքի վրա մինչև 50% մաքսատուրքերը, որոնք սահմանվել էին անցյալ օգոստոսին՝ Թըրնբերիի համաձայնագրի կնքումից մեկ ամիս անց։
«Մենք կտեսնենք, թե որտեղ կհանգեցնեն հետաքննությունները, բայց Թըրնբերիի համաձայնագրից էականորեն շեղվող ցանկացած բան ընդունելի չի լինի», – հավելեց նա։
Նրա խոսքերը կրկնեց շվեդ կենտրոնամետ Կարին Կարլսբրոն, որը նաև խորհրդարանի առևտրի հանձնաժողովի անդամ է, և զգուշացրեց, որ Վաշինգտոնի «նոր սակագնային միջոցառումների մասին կրկնվող հայտարարությունները… վտանգում են խաթարել բիզնեսի և տրանսատլանտյան առևտրի կանխատեսելիությունը»։
«Եվրոպան չպետք է հավատա ամերիկյան այն պատմությանը, որ մենք դանդաղում ենք», – ասաց նա: «ԵՄ-ն մեղավոր չէ, որ մենք բանակցությունները չենք ավարտել վերջնագծին»։
Սակայն շվեդ եվրոպական խորհրդարանի անդամ Յորգեն Վարբորնը, որը նույն հզոր կենտրոնամետ աջակողմյան Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունից (ԵԺԿ) է, ինչ Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, ավելի հաշտեցնող տոնով է հանդես եկել։
«Հիմա կարևորն այն է, որ ԱՄՆ-ն հարգի Թըրնբերիի համաձայնագրով սահմանված սակագնային պարտավորությունները, որպեսզի եվրոպացի արտահանողները իրական իրավական որոշակիություն ունենան», – X-ում գրել է Վարբորնը: «Քանի դեռ այդ պարտավորությունները հարգվում են, ԵԺԿ-ն նպատակ ունի առաջ շարժվել ըստ նախատեսվածի»։
