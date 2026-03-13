Եվրոպան տատանվում է, քանի որ ԱՄՆ-ն սկսում է կարևոր հանքանյութերի հողերի զավթումը

Չինաստանից կախվածությունը վերացնելու համատեղ նախաձեռնությունը կարող է հանգեցնել նրան, որ Եվրոպան գերավճար կվճարի ամերիկացիների մատակարարման անվտանգությունն ապահովելու համար։
Քանի որ երկու կողմերը գտնում են ընդհանուր լեզու տարեվերջին Դոնալդ Թրամփի կողմից Գրենլանդիան բռնակցելու սպառնալիքներով գագաթնակետին հասած դժվարին ժամանակաշրջանից հետո, համաձայնագիրը վտանգում է ամրապնդել Վաշինգտոնի կողմից գերիշխող անհավասար գործընկերությունը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրամիությունը և ԱՄՆ-ն մոտենում են համաձայնագրի՝ լուծելու Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում առաջնորդներին անհանգստացնող խնդիրը՝ կարևոր հանքանյութերի ներմուծման համար նրանց կախվածությունը Չինաստանից։
Սակայն նույնիսկ այն դեպքում, երբ երկու կողմերը գտնում են ընդհանուր լեզու տարեվերջին նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Գրենլանդիան բռնակցելու սպառնալիքներով գագաթնակետին հասած անհավասար գործընկերությունից հետո, համաձայնագիրը վտանգում է ամրապնդել Վաշինգտոնի կողմից գերիշխող անհավասար գործընկերությունը։
Բրյուսելը, չնայած այս հարցի վրա ավելի քան մեկ տասնամյակ աշխատելուն, մշակել է մի շարք նպատակներ, ճանապարհային քարտեզներ և ձեռքսեղմման դաշինքներ, որոնք քիչ արդյունքներ են տվել, երբ խոսքը վերաբերում է ռադարային տեղադրումներից մինչև էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներ օգտագործվող կարևոր նյութերի ապահովմանը։
Ի տարբերություն դրա, Թրամփի վարչակազմը գործարքներ է կնքել՝ օգտագործելով սառը կանխիկ գումար՝ ամբողջ աշխարհում նախագծերում մասնաբաժիններ ձեռք բերելու համար։
Քանի որ Բրյուսելը հետևում է Վաշինգտոնին, ռիսկն այն է, որ առաջարկվող գնորդների ակումբը, որը կնախատեսի գնի ամենացածր մակարդակ՝ մատակարարման այլընտրանքային աղբյուրները երաշխավորելու համար, կարող է վերածվել մի մեխանիզմի, որի միջոցով եվրոպացիները կհովանավորեն ԱՄՆ-ի համար կարևորագույն հանքանյութերի հասանելիությունը։
«ԱՄՆ-ն շատ ավելի ագրեսիվ է հումքի անվտանգության ապահովման հարցում», – ասել է Գերմանիայում գործող Noble Elements հազվագյուտ մետաղների առևտրային ընկերության գործադիր տնօրեն Անդրեաս Կրոլը։
Կրոլը հավելել է, որ Եվրոպան «նստած է երեխաների սեղանի շուրջ»՝ համեմատած ԱՄՆ-ի հետ։ «Մեր միջին չափի հաճախորդներից շատերը հարցնում են իրենց, թե արդյոք պետք է տեղափոխեն իրենց արտադրությունը ԱՄՆ»՝ մատակարարումից կախվածության պատճառով։
Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի ավագ քաղաքականության գիտաշխատող Թոբիաս Գերկեն ասել է, որ չնայած Եվրոպայի համար ավելի լավ է համագործակցել ամերիկացիների հետ, դաշինքը չպետք է պատրանքներ ունենա։
«Ամերիկան առաջինն է, նաև հանքանյութերի ոլորտում», – ասաց Գեհրկեն: «Ամերիկան պատրաստվում է գնել բոլոր ակտիվները. Եվրոպան բավարար գումար չունի մրցակցելու համար»:
Խոսակցությունների հարթակ
Երկու կողմերը բանակցություններ են վարում այն բանից հետո, երբ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն փետրվարի 4-ին Վաշինգտոնում հյուրընկալեց բարձր մակարդակի նախարարական հանդիպում՝ ավելի քան 50 երկիր ներառող կարևորագույն հանքանյութերի դաշինքի մեկնարկի համար:
Հանդիպման ժամանակ Ռուբիոն զգուշացրեց, որ հանքանյութերը «մեծապես կենտրոնացած են մեկ երկրի ձեռքում» և դարձել են «աշխարհաքաղաքականության մեջ լծակի գործիք»: Նա նկատի ուներ Չինաստանը, որը անցյալ տարվա հոկտեմբերին ստիպեց Թրամփին հրաժարվել մեծ սակագնային փաթեթից՝ սպառնալով խափանել կարևորագույն հանքանյութերի արտահանումը:
Արդյունաբերության հանձնակատար Ստեֆան Սեժուրնի Վաշինգտոն կատարած այցի ժամանակ երկու կողմերը հայտարարեցին, որ 30 օրվա ընթացքում կստորագրեն կարևորագույն հումքի վերաբերյալ փոխըմբռնման հուշագիր: Համատեղ աշխատելով՝ նրանք կարող են խուսափել գների բարձրացումից, միաժամանակ ստեղծելով ավելի մեծ, ավելի անվտանգ շուկա ոչ չինացի վաճառողների համար:
Մինչ այժմ որևէ գործարք չի կնքվել, սակայն Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Շիոբհան ՄաքԳարին ասել է, որ «քննարկումները լավ առաջ են գնացել»։
ԱՄՆ առևտրի ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը փետրվարյան հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Վաշինգտոնը կարող է փորձել բարեկամ երկրների հետ սահմանել կարևորագույն հանքանյութերի գների նվազագույն մակարդակներ։ Գաղափարն այն է, որ պետության կողմից աջակցվող չինական ընկերությունները չկարողանան ցածր գներ սահմանել արևմտյան արտադրողների նկատմամբ և նրանց բիզնեսից դուրս մղել։
Հանձնաժողովի պաշտոնյան, անանուն մնալու պայմանով, ասել է, որ Բրյուսելը դիտարկում է այդ տարբերակը, բայց ցանկացած գնային նվազագույն մակարդակ պետք է ուշադիր թիրախավորվի և անկախ դրանից, դուրս է հուշագրի շրջանակներից։
Գնումների ալիք
ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի կարևորագույն հանքանյութերի հարցին մոտենալու տարբերությունը հիմնարար է. Բրյուսելը նախընտրում է կառուցել իրավական շրջանակներ և մշակել երկարաժամկետ ծրագրեր, մինչդեռ Վաշինգտոնը բացում է իր դրամապանակը և անմիջապես միջամտում շուկային։
Բրյուսելը նպատակ է դրել մինչև 2030 թվականը արդյունահանել ռազմավարական հումքի տարեկան սպառման 10 տոկոսը, վերամշակել 40 տոկոսը և վերամշակել 25 տոկոսը։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին Բրյուսելը հայտարարեց, որ կբացի Եվրոպական կարևորագույն հումքի կենտրոն՝ հանքանյութեր գնելու և կուտակելու համար, ինչպես նաև կհատկացնի 3 միլիարդ եվրո հանքարդյունաբերական նախագծերի համար։ Այն նաև ռազմավարական գործընկերություններ է կնքել 15 երկրների հետ՝ ուղղված եվրոպացի հանքագործների համար հանքանյութերի շահագործմանը։
Ի տարբերություն դրա, Վաշինգտոնը ավելի քիչ նուրբ մոտեցում է ցուցաբերել։
2025 թվականի վերջին Սեյժուրնեն պետք է թռչեր Բրազիլիա՝ հազվագյուտ մետաղների վերաբերյալ փոխըմբռնման հուշագիր ստորագրելու համար: Թռիչքից երեք օր առաջ նա պարզեց, որ իրեն պարտության են մատնել: ԱՄՆ-ն, ինչպես նա ասել է հոլանդական NRC թերթին, գործարք էր կնքել տեղի հանքագործի հետ և մինչև 2030 թվականը գնել էր դրա ամբողջ արտադրանքը։
Եվրոպական հանձնաժողովը չի հաստատել Սեյժուրնի նշած հանքագործի ինքնությունը, սակայն ԱՄՆ զարգացման ֆինանսավորման կորպորացիան հայտարարել է 565 միլիոն դոլարի ֆինանսավորման մասին՝ Բրազիլիայում Սերրա Վերդեի Պելա Էմա հազվագյուտ մետաղների հանքավայրը ընդլայնելու համար։
Սա նմանատիպ գործարքների շարքից միայն մեկն է։
ԱՄՆ արտահանման-ներմուծման բանկը անցյալ տարվա հոկտեմբերին հայտարարեց Ավստրալիայում կարևորագույն հանքանյութերի նախագծերում 2.2 միլիարդ դոլարի հնարավոր ներդրման մասին: Նոյեմբերին ամերիկյան Cove Capital ընկերությունը համատեղ ձեռնարկություն է կնքել Ղազախստանի Tau-Ken Samruk ընկերության հետ՝ վոլֆրամի հանքավայրի համար՝ կրկին ԱՄՆ կառավարության աջակցությամբ։
Կոնգոյի պետական հանքարդյունաբերական «Gécamines»-ը հայտարարեց, որ ԱՄՆ շուկա կուղարկի 100,000 մետրիկ տոննա պղինձ՝ հիմնվելով երկու երկրների միջև կնքված հանքարդյունաբերական գործընկերության համաձայնագրի վրա։
Անցյալ ամիս Մյունխենի անվտանգության համաժողովից հետո տված հարցազրույցում Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Թերեզա Կայիկվամբա Վագները նշեց, որ Եվրոպան ողջունելի է իր երկրի ռեսուրսներին մասնակցելու համար, սակայն դեռևս լիովին չի ներգրավվել։
«Մենք ուրախ ենք համագործակցել տարբեր գործընկերների, տարբեր ներդրողների հետ, այդ թվում՝ Եվրամիության։ Այսպիսով, այն փաստը, որ մենք համաձայնագիր ենք ստորագրել ԱՄՆ-ի հետ, չի նշանակում, որ դա միայն ԱՄՆ-ն է լինելու և ոչ ոք ուրիշ», – ասաց Կայիկվամբա Վագները։
Բայց «մենք դեռևս չենք տեսել Եվրամիության կողմից զանգվածային մոբիլիզացիա… ինչպես տեսել ենք այլ երկրներից»։ Նա հավելեց, որ ԵՄ-ն «դեռևս ԱՄՆ-ից և Չինաստանից այն կողմ է»։
Ցույց տվեք ինձ գումարը
Կա նաև ֆինանսական անհավասարություն։ Թրամփի վարչակազմի 12 միլիարդ դոլարի կարևորագույն հանքանյութերի պաշարների կուտակման նախաձեռնությունը չափազանց մեծ է ԵՄ 3 միլիարդ եվրոյի ծրագրի համեմատ։
«Ամերիկացիները շարժվում են այնպիսի տեմպերով, որին, գիտեն, մյուսները չեն կարող համընթաց քայլել», – ասել է Ֆրանկֆուրտում գործող DGWA ներդրումային և խորհրդատվական ընկերության գործադիր տնօրեն Ստեֆան Մյուլլերը, որը մասնագիտացած է ապրանքների ոլորտում։ «Մենք պետք է ինքներս մեզ հարցնենք, թե ով է, ի վերջո, ձայնի իրավունք ունենալու նման գործընկերության մեջ»։
Եվրոպական աուդիտորական դատարանի վերջերս հրապարակված զեկույցում պարզվել է, որ կարևորագույն հումքի ներմուծումը դիվերսիֆիկացնելու ԵՄ ջանքերը «դեռևս չեն տվել շոշափելի արդյունքներ»։
Եվրահանձնաժողովի խոսնակ ՄաքԳարին պաշտպանել է ԵՄ առաջընթացը՝ մատնանշելով դաշինքի կողմից միջազգային գործընկերների հետ ստորագրված 15 հուշագրերը։ Բրյուսելը նաև 67 հանքարդյունաբերական նախագծեր է որակել որպես ռազմավարական, ինչը թույլ է տալիս նրանց օգտվել ավելի արագ թույլտվություններից և ինստիտուցիոնալ աջակցության հասանելիությունից։
Գերմանացի ԵՄ օրենսդիր Հիլդեգարդ Բենտելեն ասել է, որ ԱՄՆ-ն «շատ է արագացրել տեմպը» և «ցույց է տվել, թե որքան լուրջ են նրանք»։ ԵՄ-ի՝ պետությունների միջև բանակցությունների ռազմավարությունը, ընդհակառակը, արդյունքներ չէր տալիս տեղում։
«Ամերիկացիները մեզ այլևս լուրջ չեն ընդունի, եթե մենք գումար չտրամադրենք սեղանին», – ասաց աջ կենտրոնամետ եվրապատգամավորը, որը գլխավորել էր Եվրախորհրդարանի կարևորագույն հումքի վերաբերյալ ռազմավարական զեկույցը։
Նա նշեց ԵՄ հաջորդ բյուջեում կարևորագույն հանածոների համար 5-ից 10 միլիարդ եվրո հատկացնելու ջանքերը, ինչը նա որակեց որպես «հսկայական առաջընթաց»։ Սակայն, հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի շարժման տեմպը և այն փաստը, որ ԵՄ հաջորդ բյուջեն չի գործարկվի մինչև 2028 թվականը, դաշինքը պետք է գումար գտնի այդ բացը լրացնելու համար։
«Մեզ անհրաժեշտ է ինչ-որ միջանկյալ բան», – հավելեց նա։
Բաց մի թողեք
