Իտալիայում Մելոնին դուրս է գալիս պայքարից՝ բախվելով հանրաքվեում հնարավոր պարտության հետ

Մարտական ձևով վարչապետը հայտարարել է, որ Իտալիան դատական բարեփոխումների կարիք ունի, քանի որ դատավորները քաղաքականապես կողմնակալ են և խոչընդոտում են իր պայքարը անօրինական միգրացիայի դեմ։
Միլանի Ֆրանկո Պարենտի թատրոնում ելույթ ունենալով՝ Մելոնին կրկնեց իր քարոզարշավի հիմնական փաստարկները՝ պնդելով, որ դատավորները հաշվետու չեն և վերահսկողությունից դուրս են։
ՀՌՈՄ — Կարևոր հանրաքվեում հնարավոր պարտության առջև կանգնած՝ Իտալիայի աջակողմյան վարչապետ Ջորջիա Մելոնին հինգշաբթի օրը իրեն դրեց քարոզարշավի առաջատար դիրքում՝ իր ողջ քաղաքական կշիռը դնելով քվեարկության օգտին, որն ավելի ու ավելի է վերածվում իր հեղինակության փորձության։
Մարտի 22-23-ի դատական բարեփոխումների վերաբերյալ հանրաքվեն վճռորոշ դիմակայություն է Մելոնիի համար։ Իտալական աջերը վաղուց էին փնտրում հնարավորություն վերափոխելու այն իրավական համակարգը, որը նրանք համարում են ձախերի օգտին շեղված։
Սակայն ազգային հանրաքվեն զարգացել է դատական պաշտոնյաների կարիերան և վերահսկողությունը կարգավորող կանոնների վերաբերյալ քվեարկությունից և վերածվել է իր և նրա կառավարության նկատմամբ վստահության ավելի լայն քվեարկության։ Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ նա կարող է բախվել իր վարչապետության առաջին խոշոր շրջադարձին, ճիշտ այնպես, ինչպես թվում էր, թե նա հաջողության է հասել ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ Բրյուսելում։
Մելոնիի տոնը հինգշաբթի օրը մարտական էր, քանի որ նա մեղադրեց ներկայիս դատական կառուցվածքին բազմաթիվ արդարադատության սխալներ թույլ տալու մեջ և որոշ դատավճիռներ անվանեց «սյուրռեալիստական»։
Միլանի Ֆրանկո Պարենտի թատրոնում ելույթ ունենալով՝ Մելոնին կրկնեց իր քարոզարշավի կենտրոնական փաստարկները՝ պնդելով, որ դատավորները հաշվետու չեն և վերահսկողությունից դուրս են։ Նա նաև ավելի ու ավելի հաճախ դատական համակարգը ներկայացնում է որպես ձախակողմյան ընդդիմադիր «խմբակցությունների» կողմից կառավարվող և մեղադրում է դատավորներին անօրինական միգրացիայի և հանցագործության դեմ պայքարի իր հիմնական նպատակը խոչընդոտելու մեջ։
«Եթե բարեփոխումը այս անգամ չընդունվի, մենք, հավանաբար, այլ հնարավորություն չենք ունենա։ Մենք կհայտնվենք ավելի հզոր խմբակցությունների, ավելի անփույթ դատավորների, ավելի սյուրռեալիստական դատավճիռների, ներգաղթյալների, բռնաբարողների, պեդոֆիլների, թմրավաճառների ազատ արձակման և ձեր անվտանգության վտանգի տակ դնելու առջև», – ասաց նա։
«Երբ արդարադատությունը չի գործում, դուք ոչինչ չեք կարող անել, ոչ ոք ոչինչ չի կարող անել», – ասաց նա։ «Բացառությամբ այս անգամվա», – ավելացրեց նա՝ կոչ անելով մարդկանց դուրս գալ և քվեարկել այս ամսվա վերջին։
Մուտք գործելով ռինգ
Քվեարկությանը նախորդող ամիսներին Մելոնին մեծ մասամբ հեռու էր մնում քարոզարշավից՝ խրախուսելով դաշնակիցներին և նախարարներին հասցնել ուղերձը, մինչդեռ ինքը սահմանափակվում էր պարբերաբար դիտողություններով և դատավորների վրա պարբերաբար հարձակումներով։
Սակայն անցյալ շաբաթ հրապարակված վերջնական հարցումների արդյունքում պարզվել էր, որ իր կողմը կպարտվի մոտ հինգ միավորով, վարչապետն այժմ որոշել է ավելի անմիջականորեն միջամտել։
Ընդդիմության գործիչները նշում են, որ այս քայլը ցույց է տալիս, որ կառավարությունը վախենում է պարտությունից։
«Վարչապետը, հակասելով կառավարությանը հանրաքվեին չներգրավելու իր պարտավորությանը, գլխապտույտ նետվել է քարոզարշավի մեջ», – ասաց խորհրդարանական Ալֆրեդո Դ’Ատտորեն, որը ընդդիմադիր կենտրոն-ձախ Դեմոկրատական կուսակցության ավագ դեմոկրատական կուսակցության անդամ է։ «Ակնհայտ է, որ նա շատ անհանգստացած է արդյունքից»։
Նա հավելեց, որ ընտրողները կարող են տպավորված չլինել, եթե Մելոնին «հաջորդ երկու շաբաթները անցկացնի որպես «այո» քվեարկության ազդեցիկ անձ», այլ ոչ թե կառավարի Իտալիան «միջազգային լարվածության պահին»։
Իրոք, Մելոնին ստիպված է հաղթահարել երկրի ներսում քաղաքական դժվարությունները, որոնք կապված են Իտալիայում խիստ ժողովրդականություն չվայելող ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ իր դաշինքի և Իրանի պատերազմի հետ, որը, իտալացիները վախենում են, կբարձրացնի իրենց արդեն իսկ բարձր էլեկտրաէներգիայի վճարները։
Քաղաքական խաղադրույք
Մելոնիի համար մարտահրավերն այն է, որ հանրաքվեի քարոզարշավը կենտրոնանում է տեխնիկական ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների վրա, որոնք դժվար է բացատրել, և նույնիսկ ավելի դժվար է ընտրողներին մոբիլիզացնել։
«Փաստարկները շատ տեխնիկական և վերացական են, ինչը չի գրավում սրտերը», – ասաց Հռոմի Լուիս համալսարանի քաղաքական պատմաբան Ջովանի Օրսինան։ «Ընդդիմությունն ունի ընտրողների ամուր միջուկ, որը անկախ ամեն ինչից կհայտնվի Մելոնիի դեմ։ Ինչպե՞ս կարող է նա մոբիլիզացնել իր կողմնակիցներին։ Ստեղծելով թշնամի և բարու ու չարի միջև բախում»։
Մելոնին փորձել է հանրաքվեն շրջանակել այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնք ավելի ուժեղ արձագանք են գտնում իր ընտրողների մոտ, մասնավորապես՝ միգրացիայի և հանրային անվտանգության հարցերում։
Օրսինան ասաց, որ Մելոնիի զգուշավոր մուտքը քարոզարշավ քաղաքական իմաստ ուներ։
«Որպես վարչապետ՝ դու չես կարող չափազանց շատ բացահայտել քեզ», – ասաց նա։ «Եթե դու դառնաս քարոզարշավի դեմքը և պարտվես, դու կվճարես դրա գինը»։
«Նա կհետևի մասնավոր հարցումներին և կփորձարկի իրավիճակը։ Եթե նա մտնի քարոզարշավ, և հարցումները նրա օգտին շարժվեն, նա կդառնա ավելի ուժեղ ներկայություն։ Հակառակ դեպքում, նա կարող է հետ քաշվել՝ խուսափելու համար լիարժեք հարվածից»։
Դիլեման պարզ է. առանց Մելոնիի անմիջական մասնակցության, քարոզարշավը վտանգում է կորցնել իր թափը։ Սակայն որքան ավելի սերտորեն է հանրաքվեն կապված նրա անձնականի հետ, այնքան ավելի մեծ քաղաքական վնաս կհասցնի պարտությունը նրան։
«Հանրաքվեն Մելոնիի համար ավելորդ ռիսկ դարձավ», – ասաց Օրսինան: «Սա ընտրվեց որպես նրա կողմից նախատեսված բարեփոխումներից ամենահեշտը, բայց այնուամենայնիվ, այն շատ ավելի դժվար էր, քան կարելի էր ակնկալել»:
Իտալացիները շատ լավ գիտեն, որ նախկին վարչապետ Մատեո Ռենցին ստիպված էր հրաժարական տալ 2016 թվականին սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ ձախողված հանրաքվեից հետո, բայց Մելոնին պնդում է, որ ինքը ոչ մի տեղ չի գնա՝ անկախ արդյունքից:
«Ես ոչ մի դեպքում հրաժարական չեմ տա: Ես ուզում եմ տեսնել այս օրենսդիր մարմնի ավարտը», – ասաց նա:
Բաց մի թողեք
Մարտին Սելմայրը կոչ արեց ԵՄ-ին միավորվել ԱՄՆ-ի դեմ ՄԱԿ-ում աշխատատեղերի մրցավազքում
Իրանի դեսպանը չի բացառում Եվրոպայում ռազմական թիրախների վրա հարվածները
Լեհաստանի նախագահ Նավրոցկին վետո է դրել ԵՄ-ի 44 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկերի բացման մասին օրենքի վրա