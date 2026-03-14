«Մաքսատուրքերի հարցում մենք խրված ենք ԱՄՆ ներքին քաղաքականության մեջ», – ասում է Բրյուսելը

ԵՄ պատգամավորները հաջորդ շաբաթ կդիմեն ԱՄՆ առևտրային պաշտոնյաներին՝ փորձելով փրկել տրանսատլանտյան առևտրային համաձայնագիրը, քանի որ Վաշինգտոնը նոր հետաքննություններ է սկսում ԵՄ ապրանքների վերաբերյալ։
Սակայն օրենսդիրները մտահոգված են, որ Բրյուսելը ներքաշվում է անկանխատեսելի փակուղու մեջ՝ պայմանավորված ԱՄՆ ներքին քաղաքականությամբ։
Բրյուսելում ԵՄ օրենսդիրները մտահոգված են, որ դաշինքը հայտնվում է ԱՄՆ ներքին քաղաքականության թիրախում, քանի որ Սպիտակ տունը նոր առևտրային հետաքննություններ է սկսել ԵՄ ապրանքների վերաբերյալ՝ մեղադրելով Եվրոպական Միությանը «գրեթե զրոյական» առևտրային պարտավորություններ կատարել։
Հաջորդ շաբաթը կարող է վճռորոշ լինել անցյալ ամռանը կնքված ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի համար։
Վերջին օրերին Վաշինգտոնը մեծացրել է ճնշումը ԵՄ-ի վրա՝ իրականացնելու Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև անցյալ ամռանը կնքված համաձայնագիրը, որը եռապատկում է ԵՄ-ի վրա մաքսատուրքերը։
Այնուամենայնիվ, Եվրախորհրդարանի պատգամավորները սառեցրել են իրականացման գործընթացը, որը ներառում է նաև եվրոպացիների կողմից ԱՄՆ-ում ներդրումային խոստումները, պարզաբանումներ փնտրելով այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը փետրվարին որոշեց, որ 2025 թվականին սահմանված ԱՄՆ մաքսատուրքերը անօրինական են։
Գործարքի ճակատագիրը մնում է անորոշ, այն բանից հետո, երբ Սպիտակ տունը այս շաբաթ նոր հետաքննություններ սկսեց ԵՄ ապրանքների վերաբերյալ, որոնք կարող են հանգեցնել համաձայնագրով համաձայնեցված 15% առաստաղից ավելի մաքսատուրքերի։
«Սա ներքին քաղաքականություն է, և տեղի է ունեցել ամենավատ սցենարը. մենք միջամտեցինք», – Euronews-ին ասել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գլխավոր բանակցող խորվաթ Եվրախորհրդարանի անդամ Ժելյանա Զովկոն։
Նա հավելել է. «Մենք սպասում էինք Գերագույն դատարանի որոշմանը, բայց հիմա, իհարկե, այս վարչակազմը կանի ամեն ինչ, որպեսզի դա անի իր ձևով»։
Դատարանի որոշումից հետո ԱՄՆ վարչակազմը փնտրել է մաքսատուրքերի նոր իրավական հիմքեր և կիրառել է 122-րդ բաժինը՝ ԵՄ ապրանքների վրա 10% նոր մաքսատուրքեր սահմանելու համար, բացի առավել բարենպաստ ազգի ռեժիմի շրջանակներում արդեն իսկ գործող 4.8% մաքսատուրքերից։
Այս դրույթը թույլ է տալիս ժամանակավոր մաքսատուրքեր սահմանել առավելագույնը 150 օրով, որից հետո ԱՄՆ Կոնգրեսը պետք է համաձայնվի երկարաձգման վերաբերյալ: Գերագույն դատարանն իր նախնական որոշման մեջ ենթադրել է, որ նախագահը գերազանցել է իր լիազորությունները արտակարգ դրության պայմաններում։
Քանի որ Վաշինգտոնը փնտրում է մաքսատուրքերի համազարկը մշտական դարձնելու միջոց, այն նաև մեծացնում է ճնշումը դաշնակիցների վրա՝ նոր հետաքննություններ սկսելով առևտրային գործընկերների, այդ թվում՝ ԵՄ-ի նկատմամբ՝ ենթադրյալ անարդար առևտրային պրակտիկայի վերաբերյալ: Չինաստանը և Հնդկաստանը նույնպես թիրախավորվել են։
Հետաքննությունները կարող են ճանապարհ հարթել 2025 թվականի հուլիսին Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և Դոնալդ Թրամփի միջև Շոտլանդիայի Թուրնբերի քաղաքում կնքված համաձայնագրով համաձայնեցված 15% առաստաղից բարձր մաքսատուրքերի համար։
Հաջորդ շաբաթը վճռորոշ կլինի ԵՄ-ԱՄՆ համաձայնագրի համար։
«Այժմ անորոշությունն ավելի է մեծանում մեր բիզնեսների համար», – ասել է Զովկոն։
Դատարանի որոշումից հետո ԵՄ-ն Վաշինգտոնից պարզաբանումներ է խնդրել այն մասին, թե արդյոք անցյալ տարի ստորագրված Թուրնբերիի համաձայնագիրը դեռևս ուժի մեջ է, թե խախտվել է։
ԱՄՆ պաշտոնյաները վստահեցրել են ԵՄ առևտրի ղեկավար Մարոշ Շեֆչովիչին, որ նրանք կհետևեն համաձայնագրին, չնայած նրանք չեն մանրամասնել, թե ինչպես են դատարանի որոշումից հետո սահմանված 10% մաքսատուրքերը երկարաժամկետ հեռանկարում փոխարինվելու։ Դրա դիմաց ԱՄՆ-ն ակնկալում է, որ ԵՄ-ն լիովին և արագ կիրականացնի համաձայնագիրը։
ԱՄՆ առևտրի ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը չորեքշաբթի օրը բարձրացրեց լարվածությունը՝ քննադատելով եվրոպացիներին այն հիմքով, որ «ԵՄ-ն մեզ հետ իրենց առևտրային համաձայնագրի համար կատարել է մոտավորապես զրո տոկոսը»։
Այս շաբաթվա հետաքննությունները պետք է լուրջ վերաբերվել, Euronews-ին ասել է գերմանացի եվրախորհրդարանական Բերնդ Լանգեն (Սոցիալ-դեմոկրատներ), չնայած դատարանի որոշումից հետո ԱՄՆ վարչակազմի կողմից ձեռնարկված անկանոն քայլերին։
«301-րդ բաժինը թույլ կտա ԱՄՆ-ին տարբերակել երկրների միջև և, հետևաբար, ճնշում գործադրել դրանցից յուրաքանչյուրի վրա», – ասել է նա։
Հաջորդ շաբաթը կարող է վճռորոշ լինել ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի համար։
Իտալացի եվրախորհրդարանական Բրանդո Բենիֆեյը (Սոցիալ-դեմոկրատներ) կմեկնի Վաշինգտոն՝ հույս ունենալով հանդիպել Գրիրի հետ։ Երկուշաբթի օրը նրան կարող է միանալ ԵՄ առևտրային կոմիտեի նախագահ Լանգեն, չնայած որոշում դեռևս չի կայացվել։
Այցելությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Եվրախորհրդարանում բանակցողները պետք է որոշեն՝ վերսկսե՞լ համաձայնագրի վրա աշխատանքը, թե՞ կրկին հետաձգել քվեարկությունը։ ԱՄՆ ապրանքների վրա ԵՄ մաքսատուրքերը զրոյի հասցնելու համար անհրաժեշտ է քվեարկություն, ինչպես նախատեսված է Թըրնբերիի համաձայնագրում։
Սակայն քաղաքական խմբերը շարունակում են բաժանված մնալ։
«Երբ կարդում եմ սոցիալիստների ասածները, կորցնում եմ հույսս, որ մենք կունենանք քվեարկություն, չնայած Իրաչե Գարսիա Պերեսի [իսպանացի Եվրախորհրդարանի անդամ, Սոցիալ-դեմոկրատների նախագահ] և Բերնդ Լանգեի կողմից տրված հավաստիացումներին», – Euronews-ին ասել է ԵԺԿ-ի աղբյուրը։
Բենիֆեյը նշել է, որ ԵՄ-ն Վաշինգտոնից հստակ քաղաքական ազդանշանի կարիք ունի, որ կհետևի համաձայնագրին, հակառակ դեպքում «մենք ոչ մի կերպ չենք կարող քվեարկել այս գործի վերաբերյալ»։
