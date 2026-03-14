ՆԱՏՕ-ի առաջնորդները կոչ են անում Թրամփին չեղարկել Ռուսաստանի նավթային պատժամիջոցների կասեցումը

Կանադայի, Գերմանիայի և Նորվեգիայի առաջնորդները կոչ են անում Թրամփին վերանայել Ռուսաստանի նավթային պատժամիջոցների կասեցման որոշումը:
Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը նշել է, որ «մտահոգված է» Ուկրաինայի վրա հնարավոր ազդեցությամբ։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրեդերիխ Մերցը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ G7-ի յոթ երկրներից վեցը դեմ են ԱՄՆ-ի կողմից Ռուսաստանին նավթային պատժամիջոցներից ժամանակավորապես ազատելու որոշմանը: ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը այս քայլը կատարել է՝ համաշխարհային մատակարարումը խթանելու համար՝ գների աճի պայմաններում, որը տեղի է ունեցել փետրվարի 28-ին Իրանի դեմ սկսված ԱՄՆ-Իսրայելական պատերազմի հետևանքով։
Գերմանիայի, Կանադայի և Նորվեգիայի առաջնորդները՝ ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամ երկրները, հայտարարել են, որ կօգտագործեն Սպիտակ տան հետ իրենց հաղորդակցության ուղիները՝ Թրամփին փոխելու փորձ կատարելու համար։
Եռյակը վերահաստատել է դաշինքի դիրքորոշումը, որ Կրեմլի վրա դեռևս անհրաժեշտ է առավելագույն ճնշում գործադրել Ուկրաինայում պատերազմի և համաշխարհային անվտանգությանը սպառնացող ավելի լայն սպառնալիքի պատճառով։
«Յոթից վեցը հստակորեն այն կարծիքին էին, որ մենք չպետք է չեղարկենք Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները», – ասել է Մերցը։
«Մենք մի փոքր զարմացանք, երբ այսօր առավոտյան լսեցինք, որ ամերիկյան կառավարությունը այլ որոշում է կայացրել», – ասաց նա լրագրողներին Նորվեգիայում կայացած մամուլի ասուլիսում։
Երեք առաջնորդները համաձայնեցին, որ Կրեմլի վրա պետք է շարունակվի առավելագույն ճնշում գործադրել Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժման պատճառով և կոչ արեցին, որ Ռուսաստանը չշահի համաշխարհային նավթային շուկաներ վերադառնալուց։
Որոշումը «չպետք է այդպես լինի, քանի որ Ռուսաստանը դրանից շահում է», – պնդեց Մերցը։
«Մենք պետք է ավելի շատ ճնշում գործադրենք Ռուսաստանի վրա՝ այս սարսափելի պատերազմը հնարավորինս շուտ ավարտելու համար, և այդ պատճառով մենք այլ կարծիք ունենք այս որոշման վերաբերյալ, որը երեկ երեկոյան կայացվել է [Վաշինգտոնում]», – ասաց նա։
Մամուլի ասուլիսում այն հարցին, թե արդյոք G7 երկրները կամ ՆԱՏՕ-ն կփորձեն լոբբինգ անել Թրամփի վրա՝ վերանայելու իր որոշումը, Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին պատասխանեց. «Մենք բոլորս ուղիղ կապ ունենք նախագահի հետ, և մենք դրանք կօգտագործենք»։
Մերցն ասել է, որ կխոսի Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ՝ պարզելու համար, թե արդյոք նրանք կարող են գտնել Թրամփի ծրագրից խուսափելու միջոց. «Մենք հնարավորություն կունենանք խոսել միմյանց հետ հանգստյան օրերին։ Եվ մենք կստուգենք, թե ինչ կարող ենք անել»։
«Արկտիկական պահապան» ռազմական վարժանքներ
Եռյակը պաշտոնական այցով էր՝ ՆԱՏՕ-ի «Արկտիկական պահապան» ռազմական վարժանքներին մասնակցելու համար, որոնք համաձայնեցվել էին անցյալ տարվա հունվարին՝ որպես Թրամփի՝ Գրենլանդիան «վերցնելու» պնդման դեմ պայքարի մի մաս։
Դաշինքը համաձայնել է մեծացնել ՆԱՏՕ-ի ներկայությունը տարածաշրջանում, այն բանից հետո, երբ Թրամփը պնդել է, որ այն չունի բավարար անվտանգության ճարտարապետություն։
Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը նույնպես մասնակցել է ռազմական ցուցադրությանը, որը բաղկացած էր մի քանի գերմանական «Ընձառյուծ» տանկերից և նորվեգական հետևակի մարտական մեքենաներից։
Պիստորիուսը «Եվրոնյուզին» ասել է, որ «շատ մտահոգված է» Ուկրաինայի պատերազմի վրա ունեցած ազդեցությամբ, եթե Ռուսաստանը վերականգնի նավթային եկամուտներին հասանելիությունը, ինչը կարող է նրան զգալի առավելություն տալ իր թանկարժեք ներխուժումը պահպանելու համար։
«Միակ բանը, որը վերջիվերջո իսկապես կստիպի Պուտինին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, հստակեցնելն է, որ նավթի և գազի արտահանումից ստացված իր եկամուտները կավարտվեն», – ասել է նա։
«Սա դրա հակառակն է։ Սա պարզապես իրական թերություն է [Ուկրաինայի համար]», – հավելեց նա։
Միևնույն ժամանակ, Կրեմլը ողջունեց Սպիտակ տան քայլը՝ նշելով, որ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի շահերը համընկնում են այս հարցում։ «Մենք ԱՄՆ-ի գործողությունները դիտարկում ենք որպես էներգետիկ շուկաները կայունացնելու փորձ։ Այս առումով մեր շահերը համընկնում են», – ասաց Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
«Մենք լսեցինք ԱՄՆ ներկայացուցիչների հայտարարությունները, որ այս բացառությունն իսկապես արվել է մարտի 12-ից առաջ արդեն բեռնված նավթի համար», – ասաց Պեսկովը։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկին դատապարտեցին ծովում մնացած ռուսական նավթի մատակարարումն ու վաճառքը թույլատրելու որոշումը, որը Կրեմլին թույլ կտա համալրել իր ռազմական ֆոնդը Ուկրաինա շարունակվող լայնածավալ ներխուժման համար։
«Մենք կարծում ենք, որ դա սխալ է», – ասաց Մերցը՝ Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գահր Ստյորենի հետ խոսելով։ «Ներկայումս կա գնի խնդիր, բայց ոչ մատակարարման խնդիր։ Եվ այդ առումով ես կցանկանայի իմանալ, թե ինչ այլ գործոններ են ԱՄՆ կառավարությանը դրդել այս որոշումը կայացնել»։
Մերցն ասաց, որ ԱՄՆ վարչակազմի որոշումը ուրբաթ առավոտյան անակնկալ էր, կոտրելով իր հույսերը, որ Վաշինգտոնը կարող է ձեռնպահ մնալ նման քայլերից, քանի որ G7-ի մյուս անդամները չորեքշաբթի օրը համատեղ տեսազանգի ժամանակ խստորեն կոչ էին արել Թրամփին չթուլացնել Մոսկվայի վրա ճնշումը։
«Մենք ուզում ենք ապահովել, որ Ռուսաստանը չշահագործի Իրանում պատերազմը՝ Ուկրաինան թուլացնելու համար», – ասաց Մերցը: «Մենք նաև թույլ չենք տա Մոսկվային փորձարկել ՆԱՏՕ-ն իր արևելյան թևում և այստեղ՝ հյուսիսում»:
Մերցը շեշտեց, որ Գերմանիան՝ իր G7 գործընկերների և Իսրայելի հետ միասին, աշխատում է պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ: Նա նաև կրկնեց իր մտավախությունները, որ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը չունեն հակամարտությունը դադարեցնելու ռազմավարություն:
ԱՄՆ-Իսրայելի հարվածները Իրանին և Թեհրանի կողմից Պարսից ծոցում ամերիկացի դաշնակիցների դեմ պատասխան հարձակումները դադարեցրել են տարանցումը Հորմուզի նեղուցում, որը աշխարհի ամենակարևոր ծովային խցանման կետերից մեկն է, ինչը բարձրացրել է էներգակիրների գները:
Գների աճի ֆոնին Մերցը մատնանշեց վերջին օրերին միջազգային նավթի պաշարների ազատումը, այդ թվում՝ Գերմանիայի կողմից, որը, նրա խոսքով, «որոշակի չափով կօգնի չափավորել էներգակիրների գները»:
Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեղմելու ամերիկյան քայլը զայրույթով ընդունվեց ուկրաինական ղեկավարության կողմից: Ուրբաթ օրը Փարիզում ելույթ ունենալով՝ Զելենսկին ասաց, որ ԱՄՆ որոշումը «շատ տրամաբանական չէ»:
«Պատժամիջոցների վերացումը նշանակում է, որ [Ռուսաստանը] ավելի շատ գումար կստանա, և Մերձավոր Արևելքում ավելի շատ անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներ կլինեն», – ասաց Զելենսկին։ «Ռուսաստանը գումար կստանա իր ռազմական մեքենայի համար, և կան բազմաթիվ անօդաչու թռչող սարքեր, որոնք կառուցվում են ռուսական հողի վրա՝ Մերձավոր Արևելքը ապակայունացնելու համար», – հավելեց նա։
Մակրոնը կրկնեց Վաշինգտոնի նկատմամբ այդ հիասթափությունը և ասաց, որ գների աճը «չի նշանակում, որ մենք պետք է վերանայենք Ռուսաստանի դեմ մեր պատժամիջոցների քաղաքականությունը»։
«Սա G7-ի դիրքորոշումն է և ակնհայտորեն մերը», – հավելեց նա։
«Ռուսաստանը նոր ռեսուրսներ է ստանում անկայունության պատճառով, Ուկրաինան պետք է ստանա այն, ինչ խոստացվել է», – հավելեց Զելենսկին։
