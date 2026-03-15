Մինչ վետոն ձգձգվում է, Բրյուսելը մտածում է. Արդյո՞ք Օրբանը կզիջի ընտրություններից առաջ

Բրյուսելի պաշտոնյաներն ու դիվանագետները լրջորեն մտածում են այն սցենարի մասին, որի դեպքում Վիկտոր Օրբանի վետոն Ուկրաինայի համար 90 միլիարդ եվրոյի վարկի վրա կձգվի մինչև ապրիլի 12-ի հունգարական ընտրություններից հետո։ Անհասկանալի է, թե ինչ կլինի դրանից հետո։
Կվերացնի՞ Վիկտոր Օրբանը Ուկրաինայի համար 90 միլիարդ եվրոյի վարկի վրա իր վետոն մինչև հունգարացիների կողմից ապրիլի 12-ի թեժ ընտրություններում քվեարկելը, թե՞ դրանից հետո։
Սա այն այրվող հարցն է, որը Բրյուսելի պաշտոնյաներն ու դիվանագետները անձնական զրույցներում քննարկում են, քանի որ «Դրուժբա» խողովակաշարի շուրջ վեճը կենտրոնական տեղ է գրավում քարոզարշավի ընթացքում, որտեղ ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարը հանդես է եկել որպես Օրբանի գրեթե 16 տարվա անխափան իշխանության ամենալուրջ մրցակից։
«Օրբանը հասկանում է, որ նա անընդհատ փորձարկում է այն սահմանները, թե որքանով են պատրաստ հանդուրժել մյուս անդամ պետությունները», – ասել է բարձրաստիճան դիվանագետը՝ անանուն մնալու պայմանով։ «Բոլորի աչքերը կենտրոնացած են ընտրությունների և դրանց հետևանքների վրա»։
Քանի որ հասարակական կարծիքի հարցումները ցույց են տալիս, որ գործող նախագահը երկնիշ թվով հետ է մնում, Օրբանի ուղերձները դարձել են ավելի ու ավելի մարտական և սադրիչ, ինչը պայմանավորված է նրա սուր բախմամբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ, որը նախընտրական գովազդային վահանակներում ներկայացված է որպես կոռումպացված և փողահավաք։
Օրբանը նաև մեղադրում է Զելենսկիին խորհրդային դարաշրջանի խողովակաշարը դիտավորյալ փակելու մեջ, որը տեղափոխում է էժան ռուսական նավթ «քաղաքական պատճառներով՝ ընտրությունների արդյունքը ազդելու համար»։
Զելենսկին, որի համբերությունը Օրբանի սադրանքների նկատմամբ, կարծես, շատ է սպառվում, պնդում է, որ խողովակաշարը վնասվել է ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով հունվարի 27-ին և պետք է վերանորոգվի, նախքան նավթի մատակարարումները արդյունավետորեն վերսկսվեն։
Ուկրաինայի առաջնորդը սկզբում դժկամությամբ էր պարտավորվում որոշակի վերանորոգման ժամանակացույց սահմանել՝ պնդելով, որ տեխնիկները վտանգի տակ են ռուսական հրետակոծության հետևանքով զոհվելու։
Սակայն Եվրոպական հանձնաժողովի ճնշումից հետո, որը անհարմար կերպով հայտնվել է մրցակից ճամբարների մեջտեղում, Զելենսկին համաձայնել է տրամադրել տարանցման «հնարավոր վերաբացման» ամսաթիվ։
Այս շաբաթ հանձնաժողովը կարևոր քայլ կատարեց՝ պաշտոնապես խնդրելով Կիևին թույլտվություն տալ արտաքին փորձագետների խմբին ստուգել Դրուժբայի վնասված հատվածը։
Մինչդեռ Ուկրաինայի կառավարությունը դեռևս չի հաստատել, թե արդյոք թույլ կտա փաստահավաք առաքելությանը շարունակել, այս առաջարկը զգուշորեն հույսեր է ներշնչել, որ մինչև ապրիլի 12-ը կարող է փոխզիջում գտնվել, հաշվի առնելով, որ Օրբանն ինքը պնդում է այդ զորավարժությունների անցկացման վրա։
«Հունգարիան կընդունի նման առաքելության արդյունքները», – գրել է նա անցյալ ամիս ուղղված նամակում։
Օրբանը հաջորդ հինգշաբթի կմեկնի Բրյուսել՝ մասնակցելու ԵՄ գագաթնաժողովին, ինչը նրա առաջին հանդիպումն է իր գործընկեր առաջնորդների հետ 90 միլիարդ եվրոյի վարկի վրա վետո դնելուց հետո։
Նկատողությունը գրեթե երաշխավորված է. անդամ պետությունները կարծում են, որ Օրբանը խախտել է անկեղծ համագործակցության սկզբունքը՝ հետ կանգնելով բարձր մակարդակի համաձայնագրից, որը 27 առաջնորդները, այդ թվում՝ Օրբանը, անձամբ հաստատել էին դեկտեմբերին։
Հունգարիան և Սլովակիան բանակցեցին 90 միլիարդ եվրոյից հրաժարվելու շուրջ՝ ազատելով նրանց վարկի հետ կապված ցանկացած ֆինանսական պարտավորությունից, ինչը սրում է դառնությունը։
«Դուք չեք կարող պատշաճ կերպով գործել, եթե առաջնորդներից մեկը հանկարծակի խափանում է առաջնորդների կողմից կնքված համաձայնագիրը։ Եթե մենք ԵՄ-ում աշխատում ենք այսպես, ապա մենք լուրջ խնդիր ունենք», – ասաց երկրորդ դիվանագետը՝ արտահայտելով իր հիասթափությունը։
«Գործարքը գործարք է։ Եթե Օրբանը համառի, նա կանցնի մի կամուրջ, որը երբեք չի անցել»։
Այնուամենայնիվ, բոլոր մեղադրանքների և մեղքերի որոնման հետ մեկտեղ, Բրյուսելում շատերը կարծում են, որ Օրբանը գրեթե ոչ մի խթան չունի հրաժարվելու իր վետոյից Զելենսկու նկատմամբ հիմնականում ընդդիմության շուրջ կառուցված դաժան վերընտրության քարոզարշավի վերջին փուլում։
Սկզբում փակուղին մինչև ապրիլի կեսերը երկարաձգելու հեռանկարը տհաճ էր թվում այլ մայրաքաղաքների համար՝ այն ենթադրությամբ, որ Ուկրաինան կարող է ապրիլի սկզբին սպառել արտաքին օգնությունը, և, հնարավոր է, դեֆոլտ։ Սակայն այդ ժամանակացույցը փոխվել է։
Մասնավոր զրույցում հանձնաժողովը եզրակացրել է, որ Կիևը կարող է պահպանել իր պատերազմական ծախսերը մինչև ապրիլի վերջ, հնարավոր է՝ մայիսի սկիզբ՝ շնորհիվ G7 վարկային գծի սպասվող վճարումների և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) նոր ծրագրի։
Թարմացված գնահատականը հնարավորություն է տալիս մի սցենարի, որի դեպքում կամ Օրբանը, կամ Մադյարը, տեսականորեն, կարող են վերացնել վետոն ապրիլի 12-ից հետո՝ առանց Ուկրաինային զգալի ֆինանսական վնաս հասցնելու։ (Սակայն Սլովակիայի Ռոբերտ Ֆիցոն զգուշացրել է, որ կարող է ժառանգել վետոն, եթե Օրբանը պարտվի)։
Ամեն դեպքում, պաշտոնյաներն ու դիվանագետները համաձայն են, որ լուծումը, անկախ նրանից՝ այն կհասնի ընտրություններից առաջ, ընթացքում, թե հետո, անցնում է Դրուժբայով։ Բացի փորձագետների առաքելությունից, հանձնաժողովը քննարկում է ֆինանսական օգնությունը՝ վերանորոգման աշխատանքները արագացնելու համար։
«Բ» պլանի նկատմամբ ախորժակը գործնականում անհետացել է։ ԵՄ պայմանագրերին դիմելը՝ հնարամիտ կարճ ճանապարհներ մշակելու համար, օրենսդրական գործընթացի այդքան ուշ փուլում համարվում է և՛ անիրագործելի, և՛ անցանկալի։ Միևնույն ժամանակ, «Ադրիա» խողովակաշարը կորցրել է իր արդիականությունը որպես այլընտրանքային երթուղի, այն բանից հետո, երբ Խորվաթիան հրաժարվել է Արևմտյան պատժամիջոցների ներքո ռուսական նավթ տեղափոխել։
Բրյուսելում կոնսենսուս կա, որ Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկը, ինչպես մշակվել էր 27 առաջնորդների կողմից դեկտեմբերին, պետք է պահպանվի։
ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է. «Մենք լիովին ներգրավված ենք «Ա» պլանում»։
