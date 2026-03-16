Փարիզի քաղաքապետի ընտրության արդյունքները. Լուսանկարներ

Սոցիալիստական կուսակցության առաջատար թեկնածու Էմանուել Գրեգուարն ասում է, որ Փարիզի քաղաքապետը՝ իր նախկին ղեկավարը, «ամեն ինչ արեց, որպեսզի տապալեր իր թեկնածությունը»։
ՓԱՐԻԶ — Էմանուել Գրեգուարը պետք է հեշտ քարոզարշավ ունենար իր նախկին ղեկավարին՝ Փարիզի քաղաքապետ Անն Իդալգոյին հաջորդելու համար։
Սակայն զույգի շատ հրապարակային քաղաքական բաժանումը լուրջ խոչընդոտ է ստեղծում սոցիալիստական կուսակցության առաջատար թեկնածուի համար՝ կիրակի օրը մեկնարկող Ֆրանսիայի մայրաքաղաքը ղեկավարելու մրցավազքի նախաշեմին։
Նրանց բախումից հետո Գրեգուարը ակնհայտորեն հեռացել է Իդալգոյից, և դա նշանակում է կորցնել ձայներ շահելու հնարավորությունը, պարծենալով Փարիզի հաջողակ Օլիմպիական խաղերով կամ Սենի ափերը սրճարաններով և ռեստորաններով հայտնի հետիոտնային գոտու վերածելով։
Եթե Գրեգուարին չհաջողվի երկարաձգել սոցիալիստների քառորդ դարյա կառավարումը Փարիզում, դա աղետ կլինի նրա կուսակցության համար և նրա թուլության լրացուցիչ ապացույց՝ մինչև հաջորդ տարի կայանալիք երկրի նախագահական ընտրությունները։
«Նա ամեն ինչ արեց, որ իմ թեկնածությունը տապալվի։ Ես նրա թեկնածուն չեմ, և ես նրա ժառանգորդը չեմ», – ասել է Գրեգուարը franceinfo-ի հետ փետրվարյան հարցազրույցում։ Սա տպավորիչ բեկում է այն մարդու համար, ով 2018-ից 2024 թվականներին նրա գլխավոր տեղակալն էր։
Մրցավազքը մոտ է լինելու, ինչը աջերին կտա տարիների ընթացքում լավագույն հնարավորությունը Լույսերի քաղաքի վերահսկողությունը ստանձնելու համար, եթե այն կարողանա միավորվել մեկ թեկնածուի շուրջ։
Գրեգուարը և պահպանողական նախկին մշակույթի նախարար Ռաշիդա Դատին դեմ առ դեմ պայքարում են հարցումներում առաջին տեղի համար։ Սակայն մարտի 22-ին կայանալիք երկրորդ փուլ կարող է անցնել աննախադեպ հինգ թեկնածու, ինչը կհանգեցնի դաշինքների համար խելահեղ պայքարի։
Անհարմար իրավահաջորդություն
Այսպիսով, ի՞նչ պատահեց Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի կանաչ հեղափոխության գլխավոր ճարտարապետ Իդալգոյի և նրա մի ժամանակ ենթադրյալ ժառանգորդ Գրեգուարի միջև։
Ամռանը Իդալգոն մերժեց իր թեկնածությունը՝ քաղաքապետի պաշտոնում իրեն հաջորդելու համար ավելի քիչ հայտնի սենատորի աջակցելու համար։
Գրեգուարը, այնուամենայնիվ, հաղթեց Սոցիալիստական կուսակցության առաջադրումը, սակայն վնասը հասցվեց այն բանից հետո, երբ Իդալգոն հրապարակավ հայտարարեց, որ «ձախերը կկորցնեն» Փարիզը, եթե իր նախկին տեղակալը լինի նրանց թեկնածուն։
Նրանց հարաբերություններին ծանոթ երեք անձինք, որոնք բոլորը անանուն են մնացել՝ անկեղծորեն խոսելու համար, ասել են, որ իրավիճակը սկսել է վատանալ Իդալգոյի 2022 թվականի նախագահական ընտրություններում ձախողված մրցապայքարից հետո, որտեղ նա ստացել է ձայների 1.75 տոկոսը։
Իդալգոյի ճակատագրի նվազման և Գրեգուարի՝ կարծես թե նրա փոխարինողի ընտրության հետ մեկտեղ, իրավիճակը սկսել է «բարդանալ», ասել է Սոցիալիստական կուսակցության մի պաշտոնյա։
Փոփոխությունների տեմպը և Անն Իդալգոյի կողմից իր քննադատների նկատմամբ անտեսումը չեն նպաստել նրա ժողովրդականությանը։ | Ludovic Marin/AFP via Getty Images
«Նա ունի ավտորիտար հակում և շատ խիստ էր նրա նկատմամբ», – ասել է պաշտոնյան։
Սա այն հատկանիշն է, որը լայնորեն նշվել է, և դա նրան բերել է «Թագուհի-քաղաքապետ» մականունը։ Այն օգնեց կարճաժամկետ նախագծերի իրականացմանը, բայց հիմա թվում է, թե երկարաժամկետ հեռանկարում կարող էր խաթարել նրա կուսակցության դիրքերը՝ հաշվի առնելով դրա կողմից հրահրված որոշ վատ հարաբերություններ։
«Փարիզում հաջողության հասնելու և քաղաքը վերափոխելու համար անհրաժեշտ է կոշտություն», – ասաց Փարիզի քաղաքապետարանի նախկին խորհրդական Գասպար Գանցերը։ «Նրա ոճը մի փոքր դաժան էր, մի փոքր կոպիտ՝ մյուսների հետ համեմատած»։
Հարաբերություններին ծանոթ երեք անձանցից երկուսի խոսքերով՝ Իդալգոն զայրացավ, երբ Գրեգուարը առաջադրվեց և խորհրդարանական տեղ ստացավ 2024 թվականի ընտրություններում՝ ներկայացնելով Փարիզը։
Իդալգոյի դաշնակիցներից մեկն ասաց, որ «երկուսն էլ մեղավոր էին», քանի որ Գրեգուարը սկսեց պակաս աջակցել նրա քաղաքական նկրտումներին և սկսեց հետապնդել իր սեփական օրակարգը վերջին նախագահական ընտրություններից հետո։
«Դա դասական առաջնորդի և ժառանգորդի իրավիճակ էր», – ասաց Իդալգոյի կողմնակիցը։
«Այլ քաղաքապետ»
Անցյալ ամիս լրագրողներին իր ծրագիրը ներկայացնելիս թշնամանքի մասին հարցին Գրեգուարը պատասխանել է, որ հաճելի հիշողություններ ունի Իդալգոյի հետ աշխատելուց, բայց ընդգծել է, որ ինքը կլինի «այլ քաղաքապետ», որը կլուծի Փարիզի բնակիչների «նոր սպասումները»։
Գրեգուարը փոխարենը փորձել է հետևել Զորան Մամդանիի Նյու Յորքյան խաղացանկին՝ կենտրոնանալով բնակարանային պակասի և կենսապահովման ծախսերի իջեցման վրա։ Նա նաև խոստացել է «հրաժարվել [Իդալգոյի] մեթոդից»։
Չնայած Գրեգուարը հարցումներում այդքան էլ հաջողության չի հասել, ռազմավարությունը կարող է օգուտ քաղել՝ հաշվի առնելով Եվրոպայում կանաչների դեմ ուղղված բացասական արձագանքը և մայրաքաղաքի բնակիչների շրջանում Իդալգոյի հեղինակությունը։
Դեկտեմբերին Ipsos-ի կողմից հրապարակված հարցումը ցույց տվեց, որ Իդալգոն պաշտոնը լքում է իր հետ ժառանգություն, որը բաժանում է պարիզցիներին, նույնիսկ եթե նրանք սկսել են սիրել հեծանիվով գնալ աշխատանքի կամ վայելել ավելի շատ բաց տարածքներ։
Փոփոխությունների տեմպը և Իդալգոյի կողմից իր քննադատների նկատմամբ անտեսումը նրան դարձրել են բաժանարար, նույնիսկ կորցնելով որոշակի աջակցություն նրանց շրջանում, ովքեր հպարտանում են Օլիմպիական խաղերով և Փարիզի քաղաքային վերափոխման համաշխարհային ցուցափեղկով։ Իդալգոյի սխալ քայլերը խորացրել են դժգոհությունը, անկախ նրանից, թե դա կենտրոնացած էր վատ նախագծված հեծանվային ուղիների, մի քանի լքված քաղաքային անտառների, թե Էյֆելյան աշտարակի այգիների անվերջ վերակառուցման վրա։
«Նա հսկայական հայտարարություն էր անում, ապա սպասում, որ իր թիմերը կատարեն», – ասաց Փարիզի քաղաքային քաղաքականության փորձագետ Ստեֆան Քըրքլենդը, որն աշխատել է Փարիզի քաղաքային նախագծերում ներգրավված ընկերություններում։ «Դա «կամ իմ ճանապարհը, կամ մայրուղին» մոտեցում էր»։
Քըրքլենդն ասաց, որ Գրեգուարի քարոզարշավը հստակորեն «ներքինացրել է նոր դինամիկան» կանաչ խնդիրների և Իդալգոյի նկատմամբ զայրույթի դեմ։
Գրեգուարը «չի խոսում կանաչ որևէ բանի մասին, նույնիսկ եթե նրա կոալիցիան ներառում է կանաչ կուսակցություններ: Նա իրականում կենտրոնացած է սոցիալական հարցերի, անվտանգության և մաքրության վրա», – ասաց Քըրքլենդը։
Պահպանողական մրցակից Դատին փորձել է օգտվել քաղաքապետարանի նկատմամբ հանրային դժգոհությունից՝ Գրեգուարին կապելով Իդալգոյի հետ և մեղադրելով նրանց Փարիզը կեղտոտ, անկազմակերպ, անվերջ շինհրապարակի վերածելու մեջ։
Այնուամենայնիվ, այդ ռազմավարությունն ունի սահմանափակումներ: Նույնիսկ Դատին չի ցանկանում փոխել ուղղությունը հետիոտնային գոտիներում, ինչպիսիք են Սենի ափերին գտնվողները։
