Իրանի պատերազմը և ամերիկյան հզորության սահմանները

ԱՄՆ-ն կարող է անգերազանցելի լինել ռազմական կարողություններով, բայց քաղաքական արդյունքներ ձևավորելու նրա կարողությունը նվազում է ավելի ու ավելի մասնատված միջազգային համակարգում։
ԱՄՆ-ն օգտագործում է Մեծ Բրիտանիայի ռազմական բազաները Իրանի դեմ պաշտպանական հարվածների համար։
Իրանի հետ պատերազմը բացահայտեց ամերիկյան հզորության ծանոթ պարադոքսը։ Միացյալ Նահանգները կարող է հարվածել թիրախներին արտակարգ ճշգրտությամբ, ուժ գործադրել բազմաթիվ թատերաբեմերում և պահպանել ռազմական գերիշխանությունը գրեթե ցանկացած հակառակորդի դեմ։ Սակայն այդ հզորությունը կայուն քաղաքական արդյունքների վերածելը շատ ավելի դժվար է դարձել։
2002 թվականին, Իրաքի պատերազմի նախօրեին, Իմմանուել Վալերշտեյնը զգուշացրեց, որ Միացյալ Նահանգները կանգնած է ընտրության առաջ՝ կառավարել անկումը կամ արագացնել այն։ Այդ ժամանակ պնդումը չափազանցված էր հնչում։ Վաշինգտոնը նոր էր ցուցադրել ճնշող ռազմական հզորություն Աֆղանստանում, Սիլիկոնյան հովտի տեխնոլոգիական գերիշխանությունը թվում էր անխոցելի, իսկ Չինաստանը տարիներ էր մնացել տնտեսական հավասարությունից հեռու։ Ամերիկյան գերակայությունը թվում էր միջազգային համակարգի անփոփոխ առանձնահատկություն։ Վալերշտեյնի փաստարկի միջուկն այժմ շատ ավելի կիրառելի է թվում։
ԱՄՆ-ն մնում է աշխարհի ամենաուժեղ ռազմական գործոնը, և նրա տեխնոլոգիական էկոհամակարգը շարունակում է ստեղծել նորարարության արտակարգ մակարդակներ։ Դոլարը դեռևս մնում է համաշխարհային ֆինանսական համակարգի ողնաշարը։ Սակայն ուժը չափվում է ոչ միայն կարողություններով, այլև արդյունքներ ձևավորելու, կոալիցիաներ կառուցելու և լեգիտիմությունը պահպանելու ունակությամբ։
Վաշինգտոնը ցույց է տվել իրանական թիրախներին ճշգրիտ հարվածելու և բազմաթիվ ոլորտներում գերիշխելու ունակությունը։ Այնուամենայնիվ, ավելի լայն ռազմավարական միջավայրը դարձել է ավելի դժվար վերահսկելի։ Հորմուզի նեղուցով նավագնացության խափանումները ցնցել են էներգետիկ շուկաները, և տարածաշրջանային էսկալացիան վտանգում է հակամարտության մեջ ներգրավել լրացուցիչ դերակատարների։ Նույնիսկ դաշնակիցները, որոնք կիսում են Իրանի տարածաշրջանային վարքագծի վերաբերյալ մտահոգությունները, կասկածի տակ են դնում արշավի ռազմավարությունը։
Էներգետիկ անկախությունն այժմ Միացյալ Նահանգներին ավելի մեծ մանևրելու հնարավորություն է տալիս։ Այն մեղմացնում է տնտեսական ցնցումը, որը մի ժամանակ ուղեկցում էր Պարսից ծոցի հակամարտություններին, և լծակներ է տրամադրում համաշխարհային էներգետիկ շուկաներից կախված պետությունների վրա։ Սակայն այն չի լուծում ավելի ցրված միջազգային համակարգում լեգիտիմությունը պահպանելու ավելի խորը մարտահրավերը։ Էներգետիկ հարստությամբ աջակցվող ռազմական ուժը հզոր է, բայց ոչ ամենակարող։ Այն չի կարող երաշխավորել քաղաքական արդյունքներ ձևավորելու կարողությունը այնպիսի աշխարհում, որտեղ իշխանությունը այլևս կենտրոնացված չէ մեկ մայրաքաղաքում։
Արդյունքը ռազմական գերազանցություն է, որը չի կարողանում ցանկալի ռազմավարական արդյունքներ ապահովել։ Վալլերշտեյնը զգուշացրել է այս դինամիկայի մասին 2002 թվականին։ Գերիշխան տերությունները հազվադեպ են մեկ գիշերվա ընթացքում փլուզվում, քանի որ իշխանությունը քայքայվում է կարողությունից առաջ։ Արդյունքներ պարտադրելու կարողությունը աստիճանաբար զիջում է դրանք կիրառելու անհրաժեշտությանը։
Նման պահերին ռազմական գործողությունները ապահովում են ուժի տեսանելի ցուցադրություններ և հանգստացնում են ներքին լսարանին։ Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր միջամտություն սպառում է քաղաքական կապիտալ։ Դաշնակիցները դառնում են զգուշավոր, չեզոք պետությունները պաշտպանվում են, և մրցակից տերությունները շահագործում են անկայունությունը։
Այս օրինաչափությունը ծանոթ է դարձել վերջին կես դարի ընթացքում։ Վիետնամը բացահայտեց վճռական դիմադրության դեմ ճնշող ռազմական ուժի սահմանները։ Իրաքը ցույց տվեց մարտադաշտում հաղթանակը կայուն կառավարման վերածելու դժվարությունը։ Աֆղանստանն ու Լիբիան ցույց տվեցին, թե ինչպես են նույնիսկ աշխարհի ամենաուժեղ զինված ուժերը պայքարում կայուն արդյունքներ պարտադրելու համար։ Իրանի հակամարտությունը կարող է միանալ այս ցանկին։
Սա չի նշանակում, որ Միացյալ Նահանգները որպես խոշոր տերություն անհետանալու է, քանի որ այն պահպանում է հսկայական առավելություններ տեխնոլոգիաների, էներգիայի արտադրության, ժողովրդագրական դիմադրողականության և, ամենից առաջ, ՆԱՏՕ-ի դաշինքի մեջ, որը նրան ամրացնում է ժողովրդավարական աշխարհում: Այս ուժեղ կողմերը տասնամյակներ շարունակ կշարունակեն ձևավորել միջազգային քաղաքականությունը։
Փոխվել է միջազգային կարգը
Սառը պատերազմից հետո ստեղծված պահը ստեղծեց միաբևեռություն, երբ ԱՄՆ-ն, կարծես, կարողացավ գրեթե միայնակ սահմանել համակարգի կանոնները: Այդ դարաշրջանն ավարտվեց տարիներ առաջ: Չինաստանը հանդես է եկել որպես համակարգային մրցակից, իսկ միջին տերությունները ձեռք են բերել ավելի մեծ ինքնավարություն իրենց արտաքին և տնտեսական քաղաքականություններում: Տարածաշրջանային հակամարտություններն այժմ ծավալվում են որևէ մեկ գլոբալ խաղացողի վերահսկողությունից դուրս։
Աշխարհը չի վերադառնում Սառը պատերազմի երկբևեռությանը կամ կայուն բազմաբևեռ կարգին: Փոխարենը, ի հայտ է գալիս մի ցրված համակարգ, որտեղ իշխանությունը լայնորեն բաշխված է, բայց անհավասարաչափ է իրականացվում: Ցանկացած առաջատար պետության համար մարտահրավերը այլևս գերիշխանությունը չէ, այլ այս նոր լանդշաֆտում կողմնորոշվելը: Որովհետև ոչ մի պետություն չի կարող դա անել միայնակ։
Միացյալ Նահանգները դեռևս ունի կայունացնող դեր խաղալու կարողություն։ Այն պահպանում է այնպիսի դաշինքներ, որոնց հետ ոչ մի մրցակից չի կարող համեմատվել, աշխարհի առաջատար հետազոտական հաստատություններ և կենսունակ շուկաներ։ Նույնիսկ ներքին բևեռացմանը հակառակ՝ նրա քաղաքական մշակույթը դեռևս արտահայտում է ազատության, իրավունքների և քաղաքացիական մասնակցության իդեալներ։ Այս ուժեղ կողմերն առավել կարևոր են, երբ դրանք ամրապնդում են օրինականությունը, այլ ոչ թե հարկադրանքը։
24 տարի առաջ Վալերշտայնի կողմից բարձրացված հարցը մնում է չլուծված. կարո՞ղ է Միացյալ Նահանգները հարմարվել այն աշխարհին, որտեղ այն մնում է հզոր, բայց այլևս միակը չէ։
Պատասխանը կորոշի, թե արդյոք այս նոր համաշխարհային կարգը կզարգանա հարաբերական կայունությամբ, թե՞ անընդհատ խառնաշփոթով։
Պատմությունը ցույց է տալիս, որ անկումը մեծ տերության կյանքի ամենավտանգավոր փուլը չէ։ Վտանգը գալիս է, երբ առաջնորդները հրաժարվում են ճանաչել այն։ Միացյալ Նահանգները դեռևս կարող է խախտել այդ օրինաչափությունը, բայց միայն այն դեպքում, եթե ՆԱՏՕ-ի նման դաշինքները համարի ոչ թե ամերիկյան իշխանության սահմանափակումներ, այլ իր հիմքը։
