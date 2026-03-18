Լրտեսական սկանդալը ցնցել է Սլովենիայի ընտրարշավը

Այս վիճահարույց հարցը ծագել է մարտի 22-ի ընտրություններից առաջ լարվածության աճի ֆոնին, քանի որ ձայնագրությունները լայնորեն տարածվել են առցանց և ուժեղացվել են SDS-ի կողմից։
Սլովենիայում ազգային ընտրություններ անցկացնելուց ընդամենը մի քանի օր առաջ վարչապետ Ռոբերտ Գոլոբը հայտարարել է հետաքննություն սկսելու մասին այն մեղադրանքների վերաբերյալ, որ իսրայելական վարձու լրտեսների խումբը ղեկավարել է ընտրողների վրա ազդելու գաղտնի գործողություն։
Երկուշաբթի օրը լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ ընդդիմության՝ պահպանողական Սլովենիայի դեմոկրատական կուսակցության (SDS) առաջնորդ Յանեզ Յանշային կապել են այն բանի հետ, ինչը նրանք պնդում են, որ զրպարտչական արշավ է, որն իրականացվել է իսրայելական մասնավոր հետախուզական ընկերության՝ Black Cube-ի օգնությամբ և թիրախավորել է Գոլոբի կուսակցությունը մարտի 22-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։
Սա հաջորդել է մարտի սկզբին նախկին արդարադատության նախարարի, հայտնի փաստաբանի և լոբբիստի գաղտնի ձայնագրությունների հրապարակմանը, որոնցում ենթադրաբար պարծենում են քաղաքական կապերով, ազդեցության առևտրով և գաղտնի ֆինանսավորմամբ։ Ձայնագրություններում ներկայացված անձինք հերքում են հանցագործությունները՝ ասելով, որ տեսանյութը ընտրողաբար խմբագրվել է ֆիկտիվ ներդրումային հիմնադրամի կողմից կազմակերպված կեղծ աշխատանքային հարցազրույցներից։
Գոլոբի կառավարությունը երեքշաբթի օրը հետաքննություն է պահանջել, իսկ արտաքին գործերի նախարարը օտարերկրյա գործիչների ենթադրյալ դերը որակել է որպես «ժողովրդավարության վրա հարձակում»։
«Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարությունը կքննարկի Սլովենիայի հետախուզության և անվտանգության գործակալության զեկույցը «Սև քյուբ» գործի վերաբերյալ», – Գոլոբը Սլովենիայի STA լրատվական գործակալությանը ասել է։
Նա հավելել է, որ «Սև քյուբ» ընկերության ենթադրյալ ներգրավվածությունը հայտնի սլովենացիների հետ կեղծ գործարար զրույցների գաղտնի ձայնագրմանը վկայում է «Սլովենիայի պատմության մեջ ամենամեծ սկանդալի» և Յանշայի «պետական դավաճանության» մասին։
Սլովենիայի հետախուզական գործակալության խոսնակը Euractiv-ին ասել է, որ մասնավոր հետախուզական կազմակերպության ենթադրյալ գործունեությունը ընթացիկ ընտրարշավի ընթացքում «կարող է սպառնալիք ներկայացնել ազգային անվտանգության համար»։
Վարձու լրտես
«Սև քյուբ» ընկերությունը, որը հայտնի է «Մոսադի» նախկին գործակալներին վարձելով, նախկինում գաղտնի գործողություններ է իրականացրել մի շարք եվրոպական երկրներում, այդ թվում՝ Բելգիայում, որոնք, ըստ ընկերության, օրինական էին և ուղղված էին չարաշահումները բացահայտելուն։
Ընկերության բարձրաստիճան պաշտոնյաները պայմանական ազատազրկման են դատապարտվել Լաուրա Կյովեսիին վախեցնելու փորձերի համար, որն այն ժամանակ Ռումինիայի դատախազ էր, իսկ այժմ՝ Եվրոպական դատախազության ղեկավարը։
Անհասկանալի է մնում, թե արդյոք «Սև քյուբ»-ը ներգրավված է գործում։ Ընկերությունը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին։
SDS-ը երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ նոր է իմացել Black Cube-ի գոյության մասին և հերքեց այն պնդումները, որ Յանշան վարձել է իսրայելցի գործակալների։
Կուսակցությունը նաև սպառնաց դատի տալ լրագրողներին, որոնք պնդում են, որ նա դեկտեմբերին հանդիպել է ընկերության հետ կուսակցության գլխավոր գրասենյակում։
Հայտարարության մեջ կուսակցությունը, այնուամենայնիվ, գովաբանեց բացահայտումները՝ ասելով, որ եթե Black Cube-ը իսկապես բացահայտել է «անհավանական մասշտաբի կոռուպցիա», ապա այն արժանի է «հուշարձանի Լյուբլյանայի կենտրոնում»։
Վեճը տեղի է ունենում քվեարկությունից առաջ լարվածության աճի ֆոնին, քանի որ ձայնագրությունները լայնորեն տարածվում են առցանց և ուժեղացվում SDS-ի կողմից, որը հարցումներով հավաքում է մոտ 28% ձայն, առաջ անցնելով Գոլոբի Ազատության Շարժումից՝ 23% ձայնով։
Տեղեկացված լինելով լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների մասին՝ Եվրոպական հանձնաժողովը հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ։ Յանշան անմիջապես չպատասխանեց մեկնաբանություններին։
