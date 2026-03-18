18/03/2026

Լրտեսական սկանդալը ցնցել է Սլովենիայի ընտրարշավը

infomitk@gmail.com 18/03/2026

Այս վիճահարույց հարցը ծագել է մարտի 22-ի ընտրություններից առաջ լարվածության աճի ֆոնին, քանի որ ձայնագրությունները լայնորեն տարածվել են առցանց և ուժեղացվել են SDS-ի կողմից։

Սլովենիայում ազգային ընտրություններ անցկացնելուց ընդամենը մի քանի օր առաջ վարչապետ Ռոբերտ Գոլոբը հայտարարել է հետաքննություն սկսելու մասին այն մեղադրանքների վերաբերյալ, որ իսրայելական վարձու լրտեսների խումբը ղեկավարել է ընտրողների վրա ազդելու գաղտնի գործողություն։

Երկուշաբթի օրը լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ ընդդիմության՝ պահպանողական Սլովենիայի դեմոկրատական ​​կուսակցության (SDS) առաջնորդ Յանեզ Յանշային կապել են այն բանի հետ, ինչը նրանք պնդում են, որ զրպարտչական արշավ է, որն իրականացվել է իսրայելական մասնավոր հետախուզական ընկերության՝ Black Cube-ի օգնությամբ և թիրախավորել է Գոլոբի կուսակցությունը մարտի 22-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։

Սա հաջորդել է մարտի սկզբին նախկին արդարադատության նախարարի, հայտնի փաստաբանի և լոբբիստի գաղտնի ձայնագրությունների հրապարակմանը, որոնցում ենթադրաբար պարծենում են քաղաքական կապերով, ազդեցության առևտրով և գաղտնի ֆինանսավորմամբ։ Ձայնագրություններում ներկայացված անձինք հերքում են հանցագործությունները՝ ասելով, որ տեսանյութը ընտրողաբար խմբագրվել է ֆիկտիվ ներդրումային հիմնադրամի կողմից կազմակերպված կեղծ աշխատանքային հարցազրույցներից։

Գոլոբի կառավարությունը երեքշաբթի օրը հետաքննություն է պահանջել, իսկ արտաքին գործերի նախարարը օտարերկրյա գործիչների ենթադրյալ դերը որակել է որպես «ժողովրդավարության վրա հարձակում»։

«Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարությունը կքննարկի Սլովենիայի հետախուզության և անվտանգության գործակալության զեկույցը «Սև քյուբ» գործի վերաբերյալ», – Գոլոբը Սլովենիայի STA լրատվական գործակալությանը ասել է։

Նա հավելել է, որ «Սև քյուբ» ընկերության ենթադրյալ ներգրավվածությունը հայտնի սլովենացիների հետ կեղծ գործարար զրույցների գաղտնի ձայնագրմանը վկայում է «Սլովենիայի պատմության մեջ ամենամեծ սկանդալի» և Յանշայի «պետական ​​դավաճանության» մասին։

Սլովենիայի հետախուզական գործակալության խոսնակը Euractiv-ին ասել է, որ մասնավոր հետախուզական կազմակերպության ենթադրյալ գործունեությունը ընթացիկ ընտրարշավի ընթացքում «կարող է սպառնալիք ներկայացնել ազգային անվտանգության համար»։

Վարձու լրտես

«Սև քյուբ» ընկերությունը, որը հայտնի է «Մոսադի» նախկին գործակալներին վարձելով, նախկինում գաղտնի գործողություններ է իրականացրել մի շարք եվրոպական երկրներում, այդ թվում՝ Բելգիայում, որոնք, ըստ ընկերության, օրինական էին և ուղղված էին չարաշահումները բացահայտելուն։

Ընկերության բարձրաստիճան պաշտոնյաները պայմանական ազատազրկման են դատապարտվել Լաուրա Կյովեսիին վախեցնելու փորձերի համար, որն այն ժամանակ Ռումինիայի դատախազ էր, իսկ այժմ՝ Եվրոպական դատախազության ղեկավարը։

Անհասկանալի է մնում, թե արդյոք «Սև քյուբ»-ը ներգրավված է գործում։ Ընկերությունը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին։

SDS-ը երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ նոր է իմացել Black Cube-ի գոյության մասին և հերքեց այն պնդումները, որ Յանշան վարձել է իսրայելցի գործակալների։

Կուսակցությունը նաև սպառնաց դատի տալ լրագրողներին, որոնք պնդում են, որ նա դեկտեմբերին հանդիպել է ընկերության հետ կուսակցության գլխավոր գրասենյակում։

Հայտարարության մեջ կուսակցությունը, այնուամենայնիվ, գովաբանեց բացահայտումները՝ ասելով, որ եթե Black Cube-ը իսկապես բացահայտել է «անհավանական մասշտաբի կոռուպցիա», ապա այն արժանի է «հուշարձանի Լյուբլյանայի կենտրոնում»։

Վեճը տեղի է ունենում քվեարկությունից առաջ լարվածության աճի ֆոնին, քանի որ ձայնագրությունները լայնորեն տարածվում են առցանց և ուժեղացվում SDS-ի կողմից, որը հարցումներով հավաքում է մոտ 28% ձայն, առաջ անցնելով Գոլոբի Ազատության Շարժումից՝ 23% ձայնով։

Տեղեկացված լինելով լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների մասին՝ Եվրոպական հանձնաժողովը հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ։ Յանշան անմիջապես չպատասխանեց մեկնաբանություններին։

18/03/2026
