Իռլանդիայի առաջնորդը պաշտպանում է Սթարմերին Թրամփի վիրավորանքներից Սպիտակ տանը հանդիպման ժամանակ

Մայքլ Մարտինը խուսափեց Գերմանիայի կանցլերի թակարդից՝ քաղաքավարիորեն հակադարձելով Դոնալդ Թրամփի քննադատությանը Քիր Սթարմերին, ՆԱՏՕ-ին և դեպի Եվրոպա միգրացիային։
ԴՈՒԲԼԻՆ — Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը վերջապես բարյացակամ ձայն գտավ Սպիտակ տանը, թեև այնպիսին, որը խոսում է իռլանդական առոգանությամբ։
Երբ վարչապետ Միքայել Մարտինը երեքշաբթի օրը Սուրբ Պատրիկի օրվա առթիվ այցելեց ԱՄՆ նախագահական առանձնատուն, Դոնալդ Թրամփը օգտվեց նրանց համատեղ մամուլի ասուլիսի հնարավորությունից՝ վերսկսելու Սթարմերի վրա իր բանավոր հարձակումները՝ Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդի՝ Իրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայելական օդային հարձակմանը միանալու անհամաձայնության համար։ Հղում անելով Մեծ Բրիտանիայի Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի առաջնորդի իր ուսին կախված կիսանդրու վրա՝ նախագահը կրկնեց իր վիրավորանքը, որ Սթարմերը «Ուինսթոն Չերչիլ չէ»։
Ուլտրա-դիվանագիտական և մեղմախոս Մարտինը ընտրեց այդ պահը՝ ընդհատելու Թրամփի գրեթե 20 րոպեանոց մենախոսությունը, որը քննադատում էր Իրանին և ՆԱՏՕ-ին։
Մարտինը նշեց, որ իր հայրենի Քորքում հենց նոր արդյունավետ գագաթնաժողով է անցկացրել Սթարմերի և Մեծ Բրիտանիայի այլ բարձրաստիճան նախարարների հետ։ Նա Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդին վերագրեց Brexit-ի հետևանքով ավերված անգլո-իռլանդական հարաբերությունները վերականգնելու գործում մեծ ներդրումը։ Եվ նա նրբորեն հիշեցրեց Թրամփին, որ ոչ այնքան վաղուց ինքը գովաբանում էր Սթարմերին։
«Քիր Սթարմերը շատ բան է արել իռլանդա-բրիտանական հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Ես ուղղակի ուզում եմ դա արձանագրել», – ասաց Մարտինը Թրամփին, սեղանին դրված երեքնուկով լի բյուրեղապակյա ամանի մեջ։ «Ես իսկապես հավատում եմ, որ նա շատ լուրջ, առողջ մարդ է, որի հետ կարելի է լեզու գտնել։ Նրա հետ արդեն լեզու եք գտել»։
Այնուհետև Մարտինը անցավ Իրանի քննադատությանը՝ հույս ունենալով կանխել իր հյուրընկալողի թշնամական արձագանքը։ Թվում էր, թե դա աշխատեց, քանի որ Թրամփը վերսկսեց ՆԱՏՕ-ին քննադատել և ոչ մի վանկ չարտասանեց Իռլանդիայի հասցեին քննադատական արտահայտություն, որը նույնիսկ չի պատկանում տրանսատլանտյան ռազմական դաշինքին։
Իռլանդացի պաշտոնյաները հաստատել են, որ Մարտինը վճռականորեն տրամադրված էր չկրկնել Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի սխալը, երբ նա այս ամսվա սկզբին այցելել էր Սպիտակ տուն: Մերցը չկարողացավ պաշտպանել Սթարմերին և այլ եվրոպացի դաշնակիցների, երբ Թրամփը նմանատիպ արտահայտություններով նսեմացրեց նրանց, ինչը արժանացավ Իսպանիայի կառավարության սուր քննադատությանը։
Մարտինը երկրորդ անգամ ցուցաբերեց քաղաքավարի հակադարձում այն բանից հետո, երբ Թրամփը կրկնեց այն պնդումները, որ Եվրոպան սպառնում է ներգաղթով. «Դա այլ վայր է: Եվրոպայի հետ վատ բաներ են պատահել»։
Մարտինը թեթևակի հպվեց Թրամփի ազդրին՝ նրա ուշադրությունը գրավելու համար։
«Եվրոպան դեռևս շատ լավ վայր է ապրելու համար», – ասաց Մարտինը, ինչը դահլիճում ծիծաղ առաջացրեց, երբ Թրամփը պատասխանեց. «Ես ուրախ եմ լսել դա»։
Այնուհետև Մարտինը մանրամասնեց, թե ինչու է Եվրոպան այդքան ժողովրդականություն վայելում միգրանտների շրջանում՝ նշելով ԵՄ-ի «մարդկանց ազատ շարժունակությունը» և այն, թե ինչպես է այն թույլ տալիս Իռլանդիային գրավել նորեկներին «Եվրոպայից և դրանից այն կողմ»՝ իր արագ աճող աշխատուժը համալրելու համար։
«Ըստ էության, երբեմն Եվրոպան սխալ են բնութագրում որպես գերի վերցված», – ասաց նա՝ ակնհայտորեն նկատի ունենալով Թրամփի վարչակազմի կողմից արված պնդումները, այդ թվում՝ նախագահի անցյալ տարվա դեկտեմբերին տված հարցազրույցում։
Այցելող իռլանդացի մամուլի խումբը, հավանաբար հիասթափված Թրամփի կողմից հակաիռլանդական մեկնաբանություններ չստանալուց, երկու անգամ փորձեց հարցնել նրան Իռլանդիայի նախագահ Քեթրին Քոնոլիի կողմից Իրանի վրա ԱՄՆ-Իսրայելի հարձակման վերաբերյալ վերջերս արված դատապարտումների մասին։
Հոկտեմբերին հակակառավարական մանդատով ընտրված Քոնոլլին հիմնականում արարողակարգային պետության ղեկավար է, որը որևէ դեր չի խաղում Իռլանդիայի կառավարությունում։
Սակայն Թրամփը հստակեցրեց, որ պատկերացում չունի, թե ով կարող է լինել Քոնոլլին, առավել ևս՝ նրա քննադատությունների մասին։
«Ո՞վ է դա ասել», – հարցրեց Թրամփը լրագրողին, միայն թե Քոնոլիի սեռը չնշելով՝ նրան ասացին, որ դա Իռլանդիայի նախագահն է։
«Նայեք։ Նա բախտավոր է, որ ես գոյություն ունեմ, դա է ամբողջը, ինչ կարող եմ ասել», – ասաց Թրամփը։
Բաց մի թողեք
