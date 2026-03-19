EU – Armenia

ԱՄՆ Սենատում կրկին մերժվել է Թրամփի ռազմական լիազորությունները սահմանափակող բանաձևը

ԱՄՆ Սենատում կրկին մերժվել է բանաձևը, որը պահանջում էր, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստանա Կոնգրեսի հաստատումը Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների համար։

Քվեարկության արդյունքում 47 օրենսդիր կողմ է քվեարկել բանաձևին, իսկ 53-ը՝ դեմ։

Դեմոկրատ սենատոր Քորի Բուքերի կողմից ներկայացված բանաձևը պահանջում էր, որ ԱՄՆ նախագահը «դուրս բերի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերն Իրանի դեմ կամ դրա դեմ մարտական ​​գործողություններից, եթե դա հստակորեն չի թույլատրվել պատերազմ հայտարարելով կամ ռազմական ուժի կիրառման հատուկ լիազորությամբ»։

Կոնգրեսի հանրապետականների ճնշող մեծամասնությունը պաշտոնապես աջակցում է Սպիտակ տան գործողություններին։

Նրանք կարծում են, որ Թրամփը, ինչպես ցանկացած այլ նախագահ, «Պատերազմական լիազորությունների մասին» օրենքի համաձայն լիազորված է սահմանափակ ռազմական հարվածներ հասցնել առանց Կոնգրեսի պաշտոնական թույլտվության։

