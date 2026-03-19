Թրամփի վարչակազմը քննարկում է Իրանում ցամաքային գործողություն սկսելու հնարավորությունը. Reuters

Թրամփի վարչակազմը քննարկում է Մերձավոր Արևելք հազարավոր լրացուցիչ զորքեր ուղարկելու հարցը՝ Իրանի դեմ գործողության նոր փուլի նախապատրաստման համար, հաղորդում է Reuters-ը։
Թրամփի վարչակազմը քննարկում է Իրանում ցամաքային գործողություն իրականացնելու հնարավորությունը։ Գործողության ընդլայնման տարբերակները ներառում են տանկերների անվտանգ անցման ապահովումը Հորմուզի նեղուցով՝ հիմնականում օգտագործելով ռազմաօդային և ռազմածովային ուժերը, ինչպես նաև զորքերի հնարավոր տեղակայումը Իրանի ափին, ըստ չորս աղբյուրների, այդ թվում՝ երկու ամերիկացի պաշտոնյաների։
Քննարկվում է նաև ցամաքային զորքեր ուղարկելը Խարգ կղզի, որը իրանական նավթի արտահանման հիմնական հանգույցն է։ Մի աղբյուր նման գործողությունը անվանել է «շատ ռիսկային»՝ Իրանից հրթիռների և անօդաչու թռչող սարքերի սպառնալիքի պատճառով։
Ուսումնասիրվում է նաև բարձր հարստացված ուրանի պաշարները պաշտպանելու համար ուժեր տեղակայելը։ Reuters-ի աղբյուրները չեն կարծում, որ ցամաքային զորքեր ուղարկելը Իրան անխուսափելի է, բայց չեն բացահայտում պլանավորման մանրամասները։ Մասնագետները նշում են, որ ուրանի պաշարները պաշտպանելը չափազանց դժվար է նույնիսկ ԱՄՆ հատուկ նշանակության ուժերի համար։
Դոնալդ Թրամփը չի ցանկանում նոր հարվածներ հասցնել իրանական էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։ Այս մասին հայտնում է The Wall Street Journal-ը՝ հղում անելով ամերիկացի պաշտոնյաներին։
Հրապարակման մեջ նշվում է, որ Թրամփը սատարել է «Հարավային Պարս» հանքավայրի նավթային արդյունաբերության օբյեկտներին հասցված հարվածը և գտնում է, որ դա հստակ ազդակ էր Թեհրանին՝ Հորմուզի նեղուցում ստեղծված իրավիճակի ֆոնին։ Ըստ պարբերականի աղբյուրների՝ ԱՄՆ նախագահը կարծում է, որ Իրանը հասկացել է այդ ազդակը, ուստի նա այժմ դեմ է հանդես գալիս նոր հարվածներին։
Այդուհանդերձ, WSJ-ն ընդգծում է, որ Թրամփը կարող է վերանայել իր դիրքորոշումը և թույլատրել նոր գրոհներ՝ կախված նեղուցում Իրանի հետագա գործողություններից։
