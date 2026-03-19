Ինչ է ասել Արթուր Խաչատրյանը ԵԽ-ում

«Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ ներկայացնում է իր խոսքը Եվրոպայի խորհրդում՝ ԵՄ – ՀՀ խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի նիստում։
Խաչատրյանը քննադատել է Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը Հայաստանի անկախության վերաբերյալ։
«Ըստ Փաշինյանի՝ ՀՀ-ն անկախություն ստացավ ոչ թե որովհետև ընդունեց Անկախության հռչակագիրը, ոչ թե որովհետև ամբողջ ժողովուրդը գնաց ընտրատեղամասեր և քվեարկեց անկախության օգտին, այլ երբ ՀՀ-ն միացավ Անկախ պետությունների համագործակցությանը՝ Ալմաթայի հռչակագիրը ստորագրելով և վավերացնելով Բելովեժյան արձանագրությունը։ Այսինքն՝ եթե չլիներ Անկախ պետությունների համագործակցությունը, ՀՀ-ն անկախություն չէր ունենալու»,- նշել է նա:
Խաչատրյանը ԵԽ-ում նաև անդրադարձել է արցախցիների վերադարձի իրավունքին:
Խոսել է նաև խաղաղության մասին և պնդել, որ չի կարող լինել խաղաղություն, երբ օկուպացիոն զորքերը ՀՀ տարածքում են:
