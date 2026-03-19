Ինչ է ասել Արթուր Խաչատրյանը ԵԽ-ում

«Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ ներկայացնում է իր խոսքը Եվրոպայի խորհրդում՝ ԵՄ – ՀՀ խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի նիստում։

Խաչատրյանը քննադատել է Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը Հայաստանի անկախության վերաբերյալ։

«Ըստ Փաշինյանի՝ ՀՀ-ն անկախություն ստացավ ոչ թե որովհետև ընդունեց Անկախության հռչակագիրը, ոչ թե որովհետև ամբողջ ժողովուրդը գնաց ընտրատեղամասեր և քվեարկեց անկախության օգտին, այլ երբ ՀՀ-ն միացավ Անկախ պետությունների համագործակցությանը՝ Ալմաթայի հռչակագիրը ստորագրելով և վավերացնելով Բելովեժյան արձանագրությունը։ Այսինքն՝ եթե չլիներ Անկախ պետությունների համագործակցությունը, ՀՀ-ն անկախություն չէր ունենալու»,- նշել է նա:

Խաչատրյանը ԵԽ-ում նաև անդրադարձել է արցախցիների վերադարձի իրավունքին:

Խոսել է նաև խաղաղության մասին և պնդել, որ չի կարող լինել խաղաղություն, երբ օկուպացիոն զորքերը ՀՀ տարածքում են:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավտովթար Մյասնիկյան պողոտայում. 3 քաղաքացի հոսպիտալացվել է

19/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Սյունիքում․ 3 ուղևոր տեղում մահացել է

19/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի հարավում նավթագազային ենթակառուցվածքներին հարվածի պատասխանը չի ուշացել

19/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հույսը «լավ տղերքի» վրա դնելու և հատակին ծեփվելու կործանարար հետևանքները

19/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծեծկռտուք Շենգավիթի թաղապետարանում. Լուսանկար

19/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն լրացուցիչ 140 մլն եվրոյի աջակցություն կտրամադրի Հայաստանին

19/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեկամյա երեխայի առողջական վիճակը, ցավոք, ծայրահեղ ծանր է, բժիշկներն անում են հնարավոր ամեն ինչ. Ավանեսյան

19/03/2026 infomitk@gmail.com