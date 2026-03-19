Արագ շարժվեք և կոտրեք իրավիճակը. ֆոն դեր Լեյեն

Եթե քաղաքականությունը հնարավորի արվեստ է, ոչ ոք չի ասել Եվրահանձնաժողովի նախագահին:
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Բրյուսելում
Արդյո՞ք Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի «անհետաձգելի մտածելակերպը» ավելի շատ վնաս է հասցնում, քան օգուտ։
Երբ նա մտնում է հինգշաբթի օրվա Եվրոպական խորհրդի նիստ, որտեղ առաջնորդները սպասում են առաջընթաց մրցունակության, էներգակիրների գների և Մերձավոր Արևելքի հարցերում, Հանձնաժողովի նախագահը բախվում է աճող ճնշման՝ իրականացնելու իր գործը, մասամբ այն պատճառով, որ նա իրեն ներկայացրել է որպես ԵՄ գլխավոր ճգնաժամային կառավարիչ։
Այնուամենայնիվ, մայրաքաղաքների քննադատության աճին զուգընթաց, կա զգացողություն, որ գերմանացի քրիստոնյա դեմոկրատի փայլը մարում է, որը հարգանք է ձեռք բերել «Կանաչ գործարքի», ինչպես նաև համավարակի և Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում պատերազմին արձագանքի շնորհիվ։
Նրա երկրորդ ժամկետի մարտահրավերը հրդեհաշիջման մեթոդները երկարաժամկետ քաղաքական արդյունքներին հարմարեցնելն է։
«Նա այլևս չի կարողանում լքել այս հրամանատարական կենտրոնը, որը հիմնադրել էր իր առաջին ժամկետում», – ասաց Սոֆիա Ռուսակը, Եվրոպական քաղաքականության ուսումնասիրությունների կենտրոնի (CEPS) քաղաքագետը։
Վերանշանակվելուց հետո մեկ տարուց էլ քիչ ժամանակ անց նրա 30,000-անոց վարչակազմն արդեն գլխապտույտ թվով քաղաքական գաղափարներ է առաջ քաշել, որոնց մեծ մասը մերժվել է։
Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության արագացման ծրագրերը կտրուկ անկում ապրեցին, ինչպես նաև Կիևի ֆինանսավորման համար ռուսական սառեցված ակտիվներն օգտագործելու առաջարկները։ Ռուսաստանի սահմանների երկայնքով «անօդաչու թռչող սարքերի պատ» կառուցելու ֆոն դեր Լեյենի կոչը ձախողվեց, մինչդեռ վերջերս նրա ելույթը, որտեղ նշվում էր, որ միջազգային իրավունքը փաստացի անտեղի է, ստիպեց նրան արագ շրջադարձ կատարել։
Ավելին, եվրոպական մայրաքաղաքներում դժգոհություն է առաջացրել նաև վճռական ղեկավարության ոճը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն հրապարակավ մեղադրել է ֆոն դեր Լեյենին արտաքին քաղաքականության լիազորությունները զավթելու մեջ՝ Դոնալդ Թրամփի «Խաղաղության խորհրդին» մասնակցելու պատճառով։ Նա նաև քննադատության է ենթարկվել Բեռլինի կողմից՝ պատերազմից հետո Ուկրաինայում բազմազգ եվրոպական ուժեր տեղակայելու գաղափարը առաջ քաշելու համար։
«Նա գերազանցում է իր իրավասությունները և փորձում է խաղալ այնպիսի քաղաքական դեր, որը իր ինստիտուտը թույլ չի տալիս նրան խաղալ», – ասել է Էրիկ Մորիսը, Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի քաղաքականության վերլուծաբանը, որը վերլուծական կենտրոն է։
«Անհետաձգելի մտածելակերպ»
Ֆոն դեր Լեյենը ԵՄ-ն տեղափոխել է պատերազմի հուն՝ խաթարելով իր սեփական ժառանգությունը՝ թուլացնելով «Կանաչ գործարքը»՝ միաժամանակ խոստանալով դաշինքը վերածել կանոնակարգային «ռազմական տերության»։
Նրա կարգախոսն է եղել «անհետաձգելի մտածելակերպի» անհրաժեշտությունը՝ հաղթահարելու Եվրոպայի քաղաքականության մշակման դանդաղ մոտեցումը և արձագանքելու Չինաստանից, ԱՄՆ-ից և Ռուսաստանից եկող աճող սպառնալիքներին։
Դրան հասնելու համար ֆոն դեր Լեյենը Բրյուսելում ձեռք է բերել անկյունները կտրելու, հավատարիմ բյուրոկրատներին ապավինելու և մյուս եվրոպական ինստիտուտները շրջանցելու համբավ։
Սակայն ԵՄ պաշտոնյաները անձնական մտահոգություն են հայտնում, որ այս կտրուկ արագությամբ տեղաշարժը ռիսկեր է պարունակում, հատկապես այն պատճառով, որ այն ուղեկցվում է լրատվամիջոցների ներգրավվածության խիստ սցենարային, ռիսկից զերծ մոտեցմամբ։
«Ցանկացած քաղաքական համակարգում մեզ անհրաժեշտ է մանրակրկիտ ուսումնասիրություն՝ լեգիտիմության, լավ օրենսդրական գործունեության համար, և պարզապես «նպատակահարմարությունը» որպես առաջ շարժվելու պատճառ օգտագործելը լավ ուղի չէ», – ասել է ԵՄ դիվանագետներից մեկը։
Այս մոտեցումը նաև կատաղի դիմադրություն է առաջացրել Եվրախորհրդարանի և ԵՄ մայրաքաղաքների կողմից, մասնավորապես՝ ֆոն դեր Լեյենի բազմիցս արված ակնարկների պատճառով, որ նրանք չափազանց դանդաղ են եղել իր բյուրոկրատական խնդիրները կրճատող «Օմնիբուս» նախաձեռնությունների իրականացման հարցում, որոնք ԵՄ-ի թուլացող տնտեսությունը վերակենդանացնելու ջանքերի կարևորագույն մասն են կազմում։
Որոշ պաշտոնյաներ պնդում են, որ ֆոն դեր Լեյենի կաբինետում որևէ նշանավոր տնտեսական խորհրդականի բացակայությունը նպաստել է քաղաքականության անհամապատասխանությանը և ռազմավարական փաստաթղթերի՝ ինչպիսին է «տնտեսական անվտանգության դոկտրինը», գերարտադրությանը՝ քիչ շոշափելի ազդեցությամբ։
«Նախագահին խորհրդատվություն տրամադրելու համար ավագ տնտեսական խորհրդականի, որը նրա կաբինետի անդամ չէ, այլ անվիճելի հեղինակություն ունեցող մեկի շարունակական բացակայությունը շտապ անհրաժեշտ է ԵՄ մակարդակով հետևողական տնտեսական քաղաքականության մշակումը խթանելու համար», – ասել է ԵՄ մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա։
Ընդլայնման հարցում Հանձնաժողովը արագորեն նահանջել է աշխարհաքաղաքական անհրաժեշտությունից բխող անորոշ ծրագրերից՝ Ուկրաինան դաշինքի մեջ ներգրավելու համար՝ նախքան ներքին բարեփոխումներն ավարտելը։
«Տպավորություն է ստեղծվում, որ ֆոն դեր Լեյենը բավարար չափով չի ներգրավում իր գործընկերներին և բավարար չափով չի համակարգում», – Euractiv-ին ասել է Բունդեսթագի եվրոպական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար գերմանացի պատգամավոր Անտոն Հոֆրայթերը։
Ֆոն դեր Լեյենի պաշտպանները
Ֆոն դեր Լեյենի մեթոդն ունի իր կողմնակիցները։
Ոմանք պնդում են, որ նա մտել է Փարիզի և Բեռլինի թուլացած կառավարությունների կողմից թողնված վակուումի մեջ և, ֆրանկո-գերմանական շարժիչի անկման պատճառով, դարձել է Եվրոպայի փաստացի զրուցակիցը Դոնալդ Թրամփի հետ։
«Եթե դուք չունեք Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ, որը հավակնոտ է, ապա ի՞նչն է առաջ մղում Եվրոպան», – հարցրել է ԵՄ երրորդ պաշտոնյան։
Նախկին հույն հանձնակատար և ԵՄ երկարամյա պետական ծառայող Մարգարիտիս Շինասը Euractiv-ին ասել է. «Դուք չեք կարող միաժամանակ մեղադրել Հանձնաժողովին արտաքին քաղաքականությամբ զբաղվելու և ինքներդ արտաքին քաղաքականություն ունենալու համար ոչինչ չձեռնարկելու համար»։
Նրանց դիտարկումները կրկնեց նաև Bruegel վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Նիկոլաս Վերոնը։ «Հանձնաժողովի աշխատանքն է խթանել որոշումների կայացումը, դեմ գնալ Խորհրդի իներցիայի նկատմամբ արմատացած կողմնակալությանը», – ասել է նա։
Վերոնը նշել է, որ չնայած ֆոն դեր Լեյենը փորձել և չի կարողացել մոբիլիզացնել սառեցված ռուսական պետական ակտիվները, նա, ի վերջո, կարողացել է այլընտրանքային տարբերակ առաջարկել՝ 90 միլիարդ եվրոյի վարկ (որն այժմ արգելափակված է Հունգարիայի կողմից)։
«ԵՄ-ն որոշումներ է կայացնում միայն ճնշման տակ, և ֆոն դեր Լեյենը կարողացել է ստեղծել այդ ճնշումը», – ասել է նա։
CEPS-ի քաղաքագետ Ռուսակն ասել է. «Դա, անշուշտ, դեռևս ճգնաժամ է, բայց ե՞րբ է այն ավարտվում»։
ԵՄ առաջնորդները կքննարկեն Մերձավոր Արևելքը, էներգակիրների գները և Ուկրաինան
Հինգշաբթի օրը ԵՄ առաջնորդները կժամանեն Բրյուսել՝ Եվրոպական խորհրդի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Նրանք կքննարկեն Իրանում ստեղծված իրավիճակը և դրա հետևանքները ԵՄ-ում էներգակիրների գների և անվտանգության վրա։
Սկզբում որպես Եվրոպայի արդյունաբերական մրցունակության հարցերին նվիրված գագաթնաժողով նախատեսված և միասնական շուկայի ծրագիր մշակելու գագաթնաժողով նախատեսված առաջնորդների հանդիպումը կմնա Իրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարվածների և «Դրուժբա» խողովակաշարի շուրջ Կիևի և Բուդապեշտի միջև լարված դիմակայության ստվերում։
Գագաթնաժողովը տեղի կունենա փետրվարին Բելգիայում կայացած ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, որտեղ ԵՄ առաջնորդները քննարկել են դաշինքի տնտեսությունը վերականգնելու ուղիները։ Սակայն, ինչպես առաջին անգամ հայտնել է Euractiv-ը, հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը չորեքշաբթի օրը չի ներկայացնի «ճանապարհային քարտեզը», ինչը ավելի շատ ժամանակ կտա առաջնորդներին իրենց ներդրումն ունենալու համար։
Օրակարգում են նաև Ուկրաինայի համար արգելափակված, նախնական համաձայնեցված 90 միլիարդ եվրոյի արտակարգ վարկը, հաջորդ յոթնամյա բյուջեն, միգրացիան և պաշտպանությունը։
