Իրանը հարվածել է Հայֆայում գտնվող նավթավերամշակման գործարանին և էլեկտրակայանին

Իրանի ուժերը հրթիռային հարձակում են գործել Իսրայելի Հայֆա քաղաքում գտնվող նավթավերամշակման գործարանի և էլեկտրական ենթակայանի վրա։
Այս մասին հայտնել է Tasnim լրատվական գործակալությունը։
Իսրայելական լրատվամիջոցները հաստատել են, որ հրթիռի բեկորները ընկել են քաղաքի վրա։ Ըստ հաղորդագրությունների՝ Հայֆայի տարբեր շրջաններում էլեկտրաէներգիայի անջատումներ են տեղի ունեցել։
Դեպքի մանրամասները դեռևս չեն հրապարակվել։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն շարունակում է շփումները Իրանի հետ՝ լարվածությունը նվազեցնելու համար․ Կայա Կալլաս
Թրամփի վարչակազմը քննարկում է Իրանում ցամաքային գործողություն սկսելու հնարավորությունը. Reuters
Իրանը պատրաստվում է երկարատև պատերազմի, բայց․․․