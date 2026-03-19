Ողբերգական դեպք՝ Սյունիքում․ 3 ուղևոր տեղում մահացել է

Մարտի 18-ին, ժամը 16։15-ին Սյունիքի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Սիսիան-Գորիս ավտոճանապարհին տեղի է ունեցել ՃՏՊ, կան տուժածներ․ անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։
Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։
Պարզվել է, որ Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհի 213-րդ կմ-ին «Opel» մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և մոտ 150 մ գլորվելով՝ հայտնվել ձորում։
Պարզվել է, որ Սիսիան-Գորիս ավտոճանապարհի 16-րդ կմ-ի մոտակայքում «Opel» մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և մոտ 150 մ գլորվելով՝ հայտնվել ձորում․ ավտոմեքենայի երեք ուղևոր տեղում մահացել է։
Փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան, փակել գազի բալոնի փականը, վարորդին պատգարակով մոտեցրել շտապօգնության ավտոմեքենային, իսկ դիերը՝ դի տեղափոխող մեքենային։
Տուժածը հոսպիտալացվել է բժշկական կենտրոն։
Ավտովթար Մյասնիկյան պողոտայում. 3 քաղաքացի հոսպիտալացվել է
Իրանի հարավում նավթագազային ենթակառուցվածքներին հարվածի պատասխանը չի ուշացել
Նարեկ Կարապետյանը հարցազրույց է տվել ամերիկացի հայտնի բլոգերին