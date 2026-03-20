Ինչ է սպասվում այսօր 18:46-ին

Մարտի 20-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 18:46-ին, Արեգակը երկնքի հարավային կիսագնդից «անցնում» է հյուսիսային կիսագունդ։ Հենց այս պահն էլ համարվում է աստղագիտական գարնան սկիզբը։

Այդ պահին Արեգակը գտնվում է Երկրի հասարակածի հարթության մեջ, բայց քանի որ Արեգակը պարզապես լուսավոր կետ չէ, այլ չափեր ունեցող սկավառակ, նրա անցումը այդ հարթությամբ ակնթարթորեն չի կատարվում․ այն տևում է մոտ ±27 ժամ։

Այս երևույթը անվանում են գարնանային գիշերահավասար։ Անվանումն արդեն հուշում է իմաստը՝ տարվա այն պահը, երբ ցերեկն ու գիշերը գրեթե հավասար տևողություն ունեն։ Սակայն այստեղ մի հետաքրքիր նրբություն կա․ երբ ասում ենք՝ ցերեկն ու գիշերը հավասար են, նկատի ունենք Արեգակի՝ հորիզոնից բարձր և ցածր գտնվելու ժամանակը։

Իրականում լուսավոր ժամերը փոքր-ինչ ավելի շատ են, քանի որ օրվա «լուսավոր մասին» միանում են նաև առավոտյան և երեկոյան մթնշաղները։

Գարնանային գիշերահավասարը նաև մշակութային մեծ նշանակություն ունի։ Որոշ երկրներում, մասնավորապես Իրանում, այս օրը համարվում է Նովրուզի՝ Նոր տարվա սկիզբը։ Այդ տոնը գալիս է հնագույն ժամանակներից, կապված է զրադաշտական ավանդույթների հետ և ունի շուրջ 3000 տարվա պատմություն։

