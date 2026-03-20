Երևանի Մետրոպոլիտենից հայտնում են, որ հոսանքի տատանումների հետևանքով մետրոպոլիտենի բաց հատվածում առաջացել է տեխնիկական խափանում։
Նշվում է, որ մինչև խնդրի կարգավորումը մետրոպոլիտենը կանցնի մեկգծանի, երկկողմանի երթևեկության։
Մետրոպոլիտենում առաջացած տեխնիկական խափանումը վերացվել է։
Այս մասին ասվում է Երևանի մետրոպոլիտենի էջում:
«Այս պահին երթևեկությունը վերականգնված է, և իրականացվում է բնականոն, երկկողմանի ռեժիմով ուղևորափոխադրում:
Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր համբերատարության և ըմբռնման համար»,- նշվում է գրառման մեջ։
Բաց մի թողեք
