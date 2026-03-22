Թրամփը հաստատում է Օրբանի «լիակատար աջակցությունը» Հունգարիայի ընտրություններից առաջ

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը, ըստ լուրերի, ապրիլին կայցելի Բուդապեշտ՝ վարչապետ Օրբանին աջակցելու համար։
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ձեռքսեղմում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Դավոսում Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի ամենամյա հանդիպման ժամանակ՝ 2026 թվականի հունվարի 22-ին։
Թրամփի վարչակազմը կրկնապատկում է Հունգարիայի առաջնորդ Վիկտոր Օրբանի աջակցությունը հաջորդ ամիս կայանալիք հունգարական ընտրություններում, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Բրյուսելում Օրբանի կողմից գործարքի խափանումը ԵՄ գործընկերների կողմից որակվել է «անընդունելի»։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շաբաթ օրը վերահաստատեց Օրբանի «լիակատար և լիակատար աջակցությունը» Հունգարիայի ընտրություններում։ Եվ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը, ըստ լուրերի, ապրիլին կմեկնի Բուդապեշտ՝ վարչապետին աջակցելու համար։
ԵՄ-ի ամենաերկար պաշտոնավարած առաջնորդը, որը մեկ ամսից էլ քիչ ժամանակ անց կայանալիք ընտրությունների առջև է կանգնած, որոնցում, ինչպես կանխատեսվում է, կպարտվի, երկար ժամանակ Բրյուսելի աչքի առաջ է եղել։
Այս շաբաթ իր եվրոպացի գործընկերների հետ վերջին դիմակայության ժամանակ Օրբանը պատանդ վերցրեց Ուկրաինային տրամադրված 90 միլիարդ եվրոյի վարկը՝ նավթային վեճի պատճառով։
«Վարչապետը ուժեղ առաջնորդ է եղել, որը ցույց է տվել ամբողջ աշխարհին, թե ինչ է հնարավոր, երբ պաշտպանում ես քո սահմանները, քո մշակույթը, քո ժառանգությունը, քո ինքնիշխանությունը և քո արժեքները», – ասել է Թրամփը շաբաթ օրը Հունգարիայում ընթացող Պահպանողական քաղաքական գործողությունների համաժողովին (CPAC) ուղղված տեսաուղերձում։
Թրամփը գովաբանել է Հունգարիայի «ամուր սահմանները» և ասել, որ երկիրը կշարունակի «շատ քրտնաջան աշխատել ներգաղթի հարցում» և ասել, որ Եվրոպան պետք է «շատ քրտնաջան աշխատի» ներգաղթի շուրջ «շատ խնդիրներ» լուծելու համար։
Ամերիկացի նախագահը նշել է, որ Հունգարիան և ԱՄՆ-ն «ցույց են տալիս ճանապարհը դեպի վերածնված Արևմուտք» և նաև «միասին կաշխատեն էներգետիկայի հարցում»։
Վենսը նախատեսում է ապրիլյան այց Բուդապեշտ՝ Հունգարիայի ընտրություններից անմիջապես առաջ՝ Օրբանին աջակցելու համար, ուրբաթ օրը փոդքասթում հաստատել է Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն։ Reuters-ը առաջին անգամ հաղորդել է Վենսի Բուդապեշտ կատարած նախատեսված այցի մասին։
Ինչ կարող է և չի կարող սովորել ԵՄ-ն Իսպանիայի ցածր էներգիայի վճարներից
Արդյո՞ք Օրբանը ԵՄ-ին գցեց ծուղակի մեջ
