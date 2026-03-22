Հիտլերից մինչև «Պինոկիո». Գերմանիայի խոսքի մասին օրենքները բախվում են երգիծանքի հետ

Ինտերնետային գրառումների վերաբերյալ ոստիկանության հետաքննությունները մտահոգություններ են առաջացնում գերակշռության վերաբերյալ։
Պատմաբան Ռայներ Ցիտելմանի գործը գերմանական ոստիկանության կողմից առցանց խոսքի վերաբերյալ վերջերս իրականացված մի քանի հետաքննություններից մեկն է։
Երբ գերմանացի պատմաբան Ռայներ Ցիտելմանը վերահրապարակեց Ադոլֆ Հիտլերի լուսանկարը՝ զգուշացնելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հանդարտեցնելու դեմ, նա չէր սպասում, որ դա կհանգեցնի ոստիկանական հետաքննության։
Ոստիկանության տվյալներով՝ խնդիրը հենց պատկերն էր. Հիտլերը պատկերված էր սվաստիկայի թևկապով՝ Գերմանիայի քրեական օրենսգրքով արգելված խորհրդանիշ, որն արգելում է նացիստական և այլ ծայրահեղական խորհրդանիշների հրապարակային ցուցադրումը։ Ցիտելմանին փետրվարին տեղեկացվել էր, որ իշխանությունները քննում են գործը։
Ցիտելմանի դեպքը առցանց խոսքի վերաբերյալ վերջերս կատարված մի քանի հետաքննություններից միայն մեկն է, որոնք հարցեր են առաջացրել այն մասին, թե որքանով են Գերմանիայի իշխանությունները գործում խոսքի մասին խիստ օրենքների կիրառման հարցում, և արդյոք ծայրահեղականությունը զսպելու ջանքերը բախվում են երգիծանքի և քաղաքական քննադատության հետ։
Ցիտելմանն ասել է, որ ինքը լուսանկարը հրապարակել է որպես նախազգուշացում, այլ ոչ թե հավանություն։ Ինչպես Հիտլերը, Պուտինին էլ չի կարելի վստահել, երբ նա ասում է, որ այլևս տարածքային հավակնություններ չունի։
«Ես սովորաբար դեմ եմ Հիտլերի հետ համեմատություններին», – ասաց նա։ «Դրանք հաճախ սխալ են և օգտագործվում են քաղաքական հակառակորդներին վարկաբեկելու համար»։
Սակայն, նա ավելացրեց, «զուգահեռությունները գործնականում պարտադրվում են»։
Մեկ շաբաթ առաջ մի լրագրող հայտնվել էր նմանատիպ իրավիճակում՝ ծաղրելով ծայրահեղ աջ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցությունը։
Մի փոդքասթում Յան Ֆլեյշհաուերը առաջարկեց, որ կուսակցության երիտասարդական թևը, որը հայտնի է որպես «Գերմանիայի սերունդ», ավելի լավ է անվանել «Գերմանիայի սերունդ՝ արթուն»՝ հղում անելով արգելված նացիստական կարգախոսին։
Ֆլեյշհաուերի դեպքը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը հոկտեմբերին խուզարկել էր պահպանողական մեկնաբան Նորբերտ Բոլցի տունը՝ նույն կարգախոսն օգտագործելու համար՝ ծաղրելու ձախակողմյան թերթին, որը կոչ էր արել արգելել AfD-ն։
«Լավ թարգմանություն է «արթնացա»-ի համար. Գերմանիան արթուն է», – գրել էր Բոլցը։
Ֆլեյշհաուերը իր հետաքննությանը արձագանքել է հումորով։ «Հնարավոր է [բողոքը ներկայացվել է]… AfD-ի մի կողմնակիցի կողմից, ով նյարդայնացել էր, որ ես ծաղրել էի AfD-ի երիտասարդական թևը», – ասաց նա։
Սակայն, նա զգուշացրեց, որ նման դեպքերը կարող են խաթարել խոսքի ազատությունը։
Յան Ֆլեյշհաուերը Ֆրանկֆուրտի 69-րդ գրքի տոնավաճառում Մայնի Ֆրանկֆուրտում, 2017 թվականի հոկտեմբերին։ | Ֆրենկ Մեյ/նկար՝ դաշինք Getty Images-ի միջոցով
«Ես 1968 թվականի սերնդից եմ», – ասաց Ֆլեյշհաուերը։ «Ես կարծում էի, որ խոսքի ազատության ուղին մեկընդմիշտ մաքրվել էր 1968 թվականի շարժման կողմից։ Բայց, ինչպես տեսնում ենք, այդ ամենը կարելի է հետ շրջել»։
Փոխզիջում
Դեպքերը ընդգծում են Գերմանիայի հետպատերազմյան իրավական կարգի սրտում առկա լարվածությունը. ինչպես պաշտպանվել ծայրահեղականությունից՝ առանց խոսքի ազատությունը սահմանափակելու։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո օրենսդիրները՝ օկուպացված դաշնակից ուժերի կողմից խրախուսված, արագորեն արգելեցին երկրի նացիստական անցյալի խորհրդանիշները՝ ձգտելով կանխել ֆաշիզմի վերահաստատումը։
Քննադատներն այժմ պնդում են, որ իշխանությունները չափազանց հեռու են գնում։ Գործարարամետ «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցության փոխնախագահ Վոլֆգանգ Կուբիցկին ցանկանում է, որ օրենքը չեղյալ հայտարարվի կամ նեղացվի։
«Եթե մեկը ցանկանում է պահպանել այն, այն պետք է սահմանափակվի միայն ազգային սոցիալիստական գաղափարախոսության բացահայտ հավանությամբ», – ասաց նա։ «Այս պահին այն դարձել է անորոշ և անորոշ։ Օրենսդիր մարմինը շտապ պետք է փոխի դա»։
Սակայն մյուսները զգուշացնում են, որ կանոնների մեղմացումը կարող է խրախուսել ծայրահեղականներին։
«Խնդիրը կառավարություններին թույլ չտալն է ճնշել քաղաքական արտահայտությունները, այլ մեր լիբերալ սահմանադրության սկզբունքները պաշտպանելը», – ասաց կանաչների օրենսդիր Լենա Գումնիորը։ «Խոսքը վերաբերում է հակասահմանադրական խորհրդանիշների, մասնավորապես՝ ազգային սոցիալիզմի հետ կապված խորհրդանիշների օգտագործման խստիվ արգելքին՝ մեր ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար»։
Գերմանիայի քրեական օրենսգրքի առանձին դրույթը, որը քաղաքական գործչին վիրավորելը կամ նսեմացնելը համարում է հանցագործություն, նույնպես վերջերս վիճաբանություններ առաջացրեց։ Հունվարին մի թոշակառու հետաքննության տակ հայտնվեց կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի իր քաղաք կատարած այցի մասին Facebook-ում մեկնաբանություն թողնելուց հետո.
«Պինոկիոն գալիս է», – գրել է նա՝ ավելացնելով երկար քիթով «ստախոս» էմոջի։
Այդ դեպքը գրավեց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի ուշադրությունը, ինչը հանգեցրեց հանրային դիվանագիտության հարցերով պետքարտուղարի տեղակալ Սառա Ռոջերսի գրառմանը, որը կոշտ դիրքորոշում է ընդունել առցանց խոսքը կարգավորող եվրոպական օրենքների դեմ։
«Գերմանացիների մեծ մասը, որոնց հետ ես խոսել եմ, չի ցանկանում, որ իրենց օրենքները կիրառվեն այսպես», – գրել է նա։ «Երբ դուք կարգավորում եք խոսքը մասշտաբով, Ամերիկայում գտնվող հարթակներում (որոնց ամերիկացի օգտատերերը, մասնավորապես, արժանի են Առաջին փոփոխության պաշտպանությանը), դա ստեղծում է լուծելի խնդիրներ»։
Գերմանիայի իշխանությունները դադարեցրել են Ֆլայշհաուերի և Պինոկիոյի էմոջիի հետաքննությունները։ Ցիտելմանի հետաքննությունը դեռևս բաց էր ուրբաթ օրվա դրությամբ։
Մայնցի Յոհաննես Գուտենբերգի անվան համալսարանի իրավագիտության պրոֆեսոր Մաթիաս Կոռնիլսի համար արդյունքն ավելի կարևոր է, քան հետաքննություններն իրենք։
«Դատարանները հաճախ մերժում են քրեական պատասխանատվությունը, նույնիսկ բավականին ծանր դեպքերում», – ասաց նա։ «Խոսքի ազատության ամուր սահմանադրական պաշտպանությունը, որը զարգացել է տասնամյակների ընթացքում, մնում է անփոփոխ»։
