Ինչպես են երկու պատերազմները բաժանում Եվրոպան և ԱՄՆ-ն

ԵՄ-ն մտահոգված է, որ նախագահ Թրամփը կարող է լքել Ուկրաինան, եթե դաշինքը չաջակցի նրան Մերձավոր Արևելքում։
Եվրոպացի առաջնորդների ամենամեծ վախն այն է, որ Դոնալդ Թրամփի պատերազմը Իրանում կհանգեցնի նրան, որ նա լքի Ուկրաինան։
Կառավարությունները սարսափած են, որ ԱՄՆ նախագահը կարող է վրեժ լուծել Ամերիկայի եվրոպացի դաշնակիցների դեմ՝ Մերձավոր Արևելքում օգնության իր կոչերը մերժելու համար, հիմնականում՝ կտրելով Կիևին ԱՄՆ-ի կողմից մնացած օգնությունը, ըստ չորս ԵՄ դիվանագետների, որոնք տեղյակ են իրենց քննարկումներից։ Մինչ նրանք փորձում են խուսափել տրանսատլանտյան հարաբերությունների մշտական խզումից, առաջնորդները հույս ունեն, որ Թեհրանի դեմ նրա գործողությունների սահմանափակ աջակցության իրենց առաջարկը բավարար կլինի Թրամփին համոզելու համար շարունակել Ռուսաստանի հետ հակամարտության ընթացքը։
Իրանում պատերազմը «չպետք է շեղի մեր ուշադրությունը այն աջակցությունից, որը մենք տրամադրում ենք Ուկրաինային», – անցյալ շաբաթ Բրյուսելում կայացած ԵՄ գագաթնաժողովի ավարտին ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
Հեշտ է հասկանալ, թե ինչու են ԵՄ առաջնորդները այդքան անհանգիստ։ Վերջին օրերին Թրամփը բազմիցս քննադատել է նրանց՝ Հորմուզի նեղուցի՝ աշխարհի նավթի մոտ 20 տոկոսի կողմից օգտագործվող նավագնացության երթուղու, որը փաստացի փակվել է Իրանի կողմից, ապաշրջափակելու համար ավելին չանելու համար։ Նա նաև բացահայտորեն կապել է ԱՄՆ-ի շարունակական ներգրավվածությունը ՆԱՏՕ-ում Մերձավոր Արևելքի հակամարտության հետ։
«ՆԱՏՕ-Ն ԹՂԹԵ ՎԱԳՐ Է», – քննադատել է նա շաբաթավերջին Truth Social Post-ում։ «Նրանք բողոքում են նավթի բարձր գներից, որոնք ստիպված են վճարել, բայց չեն ցանկանում օգնել Հորմուզի նեղուցի բացմանը… ՎԱԽԿՈՒՆԵՐ», – եզրափակել է նա։ «[Մենք] կհիշենք»։
Միևնույն ժամանակ, ավելի խորացնելով տրանսատլանտյան դաշինքի վերաբերյալ վախերը, Մոսկվան Վաշինգտոնին առաջարկել է փոխզիջում, որի համաձայն Կրեմլը կդադարի Իրանի հետ հետախուզական տվյալներ փոխանակել, եթե Վաշինգտոնը դադարեցնի Ուկրաինային Ռուսաստանի մասին տեղեկատվություն տրամադրելը։
Մինչդեռ ԱՄՆ-ն մերժել է առաջարկը, ըստ ԱՄՆ-Ռուսաստան բանակցություններին ծանոթ երկու անձանց, այն փաստը, որ այն ի սկզբանե առաջարկվել է, վկայում է ԱՄՆ-ի Ուկրաինայի և Մերձավոր Արևելքի միջև հնարավոր փոխզիջման մասին։
«Այս պահին Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի միջև ճեղք է առաջանում, որը, որպես ամերիկամետ և տրանսատլանտյան կողմնակից, կրկին ցավում եմ», – «Դեյլի Թելեգրաֆ»-ին տված հարցազրույցում ասել է Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը։ «Բայց սա իրականություն է, որի հետ ես ստիպված եմ ապրել։ Եվ ես ակնհայտորեն փորձում եմ փրկել այն, ինչ կարող եմ»։
Հրթիռները՝ ինչպես կոնֆետներ
Կառավարությունները մտահոգված են, որ Իրանում պատերազմը սպառում է այն հրթիռներն ու հակաօդային պաշտպանության զինամթերքը, որոնք Կիևին անհրաժեշտ են Ռուսաստանից պաշտպանվելու համար, ասել են ԵՄ չորս դիվանագետներ, որոնց անանունությունը տրամադրվել է դիվանագիտական զգայուն փոխանակումները քննարկելու համար։
«Երբ տեսնում ես, թե ինչ արեց Թրամփը Գրենլանդիայի հարցում, թե ինչպես նա անսպասելիորեն դադարեցրեց հետախուզական տվյալների փոխանակումը Ուկրաինայի հետ, միշտ կա ռիսկ [որ Թրամփը կարող է դադարեցնել ԱՄՆ-ի աջակցությունը Ուկրաինային]», – ասել է դիվանագետներից մեկը։
«Մտահոգությունն այն է, որ Մերձավոր Արևելքը շեղում է ուշադրությունը Ուկրաինայից», – հավելել է ԵՄ միջին չափի երկրի երկրորդ դիվանագետը։ «Էմիրաթացիները Patriot-ներ են կրակում ինչպես կոնֆետներ, մինչդեռ Ուկրաինան հուսահատորեն կարիք ունի դրանց։ Դա չի կարող դառնալ «կամ-կամ» իրավիճակ», որտեղ ԱՄՆ-ն բավարար թողունակություն ունի միայն մեկ հակամարտության համար և լքում է Ուկրաինան, հավելել է դիվանագետը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բացահայտ խոսել է նման փոխզիջման ռիսկի մասին՝ հինգշաբթի օրը BBC-ին ասելով, որ ինքը «շատ վատ նախադրյալ» ունի Մերձավոր Արևելքի պատերազմի Ուկրաինայի վրա ազդեցության վերաբերյալ։ Նա ափսոսանքով է խոսել այն փաստի համար, որ պատերազմի ընթացքում ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև խաղաղության բանակցությունները «անընդհատ հետաձգվում են» այն բանում, ինչը Կրեմլը անվանում է «իրավիճակային դադար»։
Ուկրաինացի բանակցողները շաբաթավերջին մեկնել են ԱՄՆ՝ Թրամփի դեսպաններ Սթիվ Վիտկոֆի և Ջարեդ Քուշների հետ բանակցությունների համար: Վերջինս X-ում գրառման մեջ գովաբանել է բանակցությունները՝ դրանք անվանելով «կառուցողական», սակայն չի ակնարկել, թե երբ կվերսկսվեն Ռուսաստանի հետ բանակցությունները։
Վնասի վերահսկում
Եվրոպացի առաջնորդները, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի Էմանուել Մակրոնը, Մեծ Բրիտանիայի Քեյր Սթարմերը և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն, ակտիվացնում են ջանքերը՝ ցույց տալու համար, որ աջակցում են ԱՄՆ նախագահի՝ Հորմուզի նեղուցը ազատելու նպատակին։
Այժմ ծանոթ դերում Ռյուտեն անկեղծորեն գովաբանել է Թրամփի ջանքերը։ Անցյալ շաբաթ Նիդեռլանդների նախկին վարչապետը ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի ռազմական կարողությունների ոչնչացումը անվանեց «շատ կարևոր»՝ այն կապելով «եվրոպական անվտանգության» հետ այն ժամանակ, երբ ԵՄ որոշ առաջնորդներ, ինչպիսին է Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը, պատերազմը քննադատել են որպես «անօրինական»։
Մակրոնը հրապարակավ ավելի զգույշ է եղել, բայց ակտիվ է եղել կուլիսներում։ Անցյալ հինգշաբթի ԵՄ առաջնորդների հավաքից առաջ Թրամփի հետ երկու առանձին հեռախոսազրույցների ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահը վստահեցրել է իր ամերիկացի գործընկերոջը, որ Ֆրանսիան կօգնի մաքրել նեղուցը, երբ պայմանները թույլ տան, ըստ Թրամփի և զանգերի մասին տեղեկացված ԵՄ երրորդ դիվանագետի մեկնաբանությունների։
«Խոսքը մարդու կառավարման մասին է», – ասել է դիվանագետը։
Ուրբաթ օրվա վաղ ժամերին Մակրոնը, որը նախկինում խոստացել էր ռազմածովային ջոկատ ուղարկել Հորմուզի նեղուց՝ պատերազմի թեժ փուլի ավարտից հետո, ասել է, որ Ֆրանսիան հետապնդում է այն ազատելու նպատակը՝ Միավորված Ազգերի Կազմակերպության միջոցով։ Հինգշաբթի օրը Եվրոպական խորհրդում հարցին ի պատասխան՝ Ֆրանսիայի առաջնորդը նշել է, որ Փարիզը մտադիր է «հարցաքննել իր հիմնական գործընկերներին»՝ Անվտանգության խորհրդում կենսականորեն կարևոր ջրային ուղում նավարկության ազատությունն ապահովելու վերաբերյալ բանաձև ներկայացնելու վերաբերյալ։
Թրամփը Միավորված Ազգերի Կազմակերպության երկրպագու չէ, բայց նա կարող է առավելություն տեսնել ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի բանաձևում, որը հիմք կհանդիսանա նեղուցը ազատելու ավելի լայն կոալիցիայի համար, ասել է ԵՄ չորրորդ դիվանագետը։
Մեծ Բրիտանիայից Սթարմերը նույնպես ավելին է անում Թրամփին օգնելու համար Մերձավոր Արևելքում: Հնդկական օվկիանոսում գտնվող Դիեգո Գարսիայի ԱՄՆ-Մեծ Բրիտանիայի բազայի վրա բալիստիկ հրթիռ արձակելու մասին հաղորդագրություններից հետո Սթարմերը ԱՄՆ-ին կանաչ լույս տվեց բրիտանական բազաները օգտագործելու համար՝ Հորմուզի նեղուցը թիրախավորող իրանական օբյեկտների վրա հարվածներ հասցնելու համար:
Նախկինում նա բազաները միայն պաշտպանական հարվածների համար օգտագործելու թույլտվություն էր տվել:
Սթարմերը նաև ԵՄ յոթ և դաշնակից երկրների (Միացյալ Թագավորություն, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա, Նիդեռլանդներ, Կանադա և Ճապոնիա) կողմից ստորագրված հայտարարության գլխավոր կազմակերպիչն էր, որում նրանք արտահայտում էին իրենց «պատրաստակամությունը նպաստելու նեղուցով անվտանգ անցումն ապահովելու համապատասխան ջանքերին»: Այս հայտարարության նպատակի մասին հարցին, որը որևէ անհապաղ նյութական օգնություն չի խոստանում, երրորդ դիվանագետը պատասխանել է. «Դա նույն ջանքերի մի մասն է։ Մենք պետք է ցույց տանք Թրամփին, որ մենք ակտիվ ենք Մերձավոր Արևելքում։ Դա մեր շահերից է բխում, բայց նաև Ուկրաինայի»։
Նման խոստումները առայժմ մնում են անորոշ։ Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել են, որ մտադիր չեն ներքաշվել Իրանի պատերազմի մեջ։
Սակայն ինչ վերաբերում է Թրամփին, «արտաքին տեսքը կարևոր է՝ երբեմն ավելի կարևոր, քան էությունը», – ասել է նույն դիվանագետը։
