«Կիա»-ն արմատից կոտրել է ծառն ու կողաշրջվել. 19-ամյա զինծառայողը մահացել է, կա 3 վիրավոր․ Լուսանկար

Մարտի 23-ին խոշոր ու ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։
Ժամը 00:40-ի սահմաններում Սյունիքի մարզում հաշվառված 19-ամյա Վարդան Ա.-ն իր վարած «Կիա» մակնիշի ավտոմեքենայով Աբովյան քաղաքի Հատիսի փողոցում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել ծառին և կիսակողաշրջվել։
Shamshyan.com-ի հաղորդմամբ՝ վթարի հետևանքով Վարդան Ա.-ն և ուղևորները՝ Կոտայքի մարզի բնակիչ 19-ամյա Ամուր Ա.-ն, 20-ամյա Ռոբերտ Ղ.-ն և 19-ամյա Արամ Ա.-ն, մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են «Աբովյան» բժշկական կենտրոն։
Մինչ դեպքի վայրում աշխատել է քննչական խումբը, հիվանդանոցից ահազանգ է ստացվել ոստիկանության Կոտայքի բաժին, որ վիրավորներից Վարդան Ա.-ն, գիտակցության չգալով, մահացել է։ Դեպքի փաստով Աբովյանի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քննիչի հանձնարարականով մետաղե ջարդոնի վերածված ավտոմեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Կոտայքի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։
Սկզբնաղբյուրի տեղեկություններով՝ մահացածը ծառայում էր ՀՀ ՊՆ N զորամասում։
Բաց մի թողեք
