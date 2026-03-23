Մոջթաբա Խամենեին վիրավորում է ստացել, նա մեկուսացված է. WP

Իրանի նոր Գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին վիրավոր է, գտնվում է մեկուսացման մեջ և չի պատասխանում իրեն ուղարկվող հաղորդագրություններին։

Այս մասին հայտնում է The Washington Post-ը՝ հղում անելով ԱՄՆ-ի և Իսրայելի անվտանգության ծառայությունների ներկայացուցիչներին։

Իսրայելացի պաշտոնյաների խոսքով՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը և որոշ կրոնական գործիչներ ուժեղացրել են վերահսկողությունը երկրում։ Կենտրոնական հետախուզական վարչությունը, իսրայելական Մոսադ գործակալությունը և հետախուզական այլ կառույցներ աշխատում են Խամենեիի գտնվելու վայրը պարզելու ուղղությամբ։

Հիշեցնենք՝ ավելի վաղ Իրանի ԱԳՆ-ն հաստատել էր, որ նա վիրավոր է:

Այն պահից ի վեր, երբ այաթոլլա Ալի Խամենեիի մահից հետո Մոջթաբա Խամենեին հայտարարվել էր նոր գերագույն առաջնորդ, նա հրապարակավ չի հայտնվել։ Խամենեին միայն ուղերձ է հրապարակել, որը կարդացել է Իրանի պետական հեռուստատեսության հաղորդավարը։

Փարիզը նոր քաղաքապետ ունի․ այլ արդյունքներ՝ ընտրություններից. Լուսանկար

Իրանը «շատ է ցանկանում» գործարք կնքել ԱՄՆ-ի հետ․ «Fox Business»-ին ասել է Թրամփը

Հունգարիայի վարչապետը հանձնարարել է հետաքննել ԱԳ նախարարի հեռախոսազրույցների գաղտնալսումը

Բախվել են «Լադա»-ն, «ՎԱԶ 2107»-ը, «ԳԱԶ 3110»-ը և «DAF» մակնիշի կցորդիչով բեռնատարը․ կան վիրшվորներ. Լուսանկար

