ԱՄՆ-ն առաջարկում է Վենս-Ղալիբաֆ բանակցություններ, իսկ Թուրքիան՝ որպես մի միջնորդ. Al-Monitor

Միացյալ Նահանգները առաջարկել է բանակցություններ վարել փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի և Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ-Բաղեր Ղալիբաֆի միջև, թուրքական աղբյուրը հաստատել է Al-Monitor-ին։
Աղբյուրը նշել է, որ բանակցությունների առաջարկը փոխանցվել է միջնորդներով, այդ թվում՝ Թուրքիայի միջոցով։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը երկուշաբթի օրը քննարկել է պատերազմը դադարեցնելու ջանքերը Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարար արքայազն Ֆեյսալ բին Ֆարհանի, Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարար Բադր Աբդելաթթիի և Պակիստանի արտաքին գործերի նախարար Իսհաք Դարի հետ, հայտնել է թուրքական դիվանագիտական աղբյուրը։ Զրույցները տեղի են ունեցել Ֆիդանի՝ կիրակի օրը ԱՄՆ պաշտոնյաների և իր իրանցի գործընկեր Աբբաս Արաղչիի հետ բանակցություններից հետո։
«Financial Times»-ը, հղում անելով քննարկումների վերաբերյալ տեղեկացված պաշտոնյաներին, հաղորդում է, որ ջանքերի շրջանակներում նաև պլանավորվում է Իսլամաբադում ԱՄՆ-ի և Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ հնարավոր հանդիպում։ Նախաձեռնությունը, որը կազմակերպվել է Պակիստանի կողմից՝ տարածաշրջանային գործընկերների աջակցությամբ, պատերազմի լարվածության թուլացմանն ուղղված անուղղակի ալիք ստեղծելու ավելի լայն ջանքերի մի մասն է։
Թրամփի՝ բանակցությունների մասին հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ նա շաբաթ օրը Իրանին 48-ժամյա վերջնագիր է ներկայացրել՝ Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու վերաբերյալ՝ զգուշացնելով, որ հակառակ դեպքում Միացյալ Նահանգները կսկսի հարվածել Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։
Ղալիբաֆն, իր հերթին, ասել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ որևէ բանակցություններ չեն վարվել, բայց չի բացառել երրորդ կողմի միջնորդությունը։ «ԱՄՆ-ի հետ որևէ բանակցություններ չեն վարվել, և կեղծ լուրերն օգտագործվում են ֆինանսական և նավթային շուկաները մանիպուլյացիայի ենթարկելու և այն դուրս հանելու համար ճահճից, որում հայտնվել են ԱՄՆ-ն ու Իսրայելը»,- գրել է նա X-ում: Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը երկուշաբթի օրը հաստատել է, որ տարածաշրջանային երկրները ԱՄՆ-ի ուղերձներն են փոխանցում Թեհրանին:
Բաց մի թողեք
Պաշտպանականից անցնում ենք հարձակման ռազմավարության․ իրանցի գեներալ
Իրանը սպառնում է ականապատել Պարսից ծոցը
ԱՄՆ-ն ցանկանում է ավարտել Իրանում պшտերազմը, որպեսզի Թրամփը ստանա Իսրայելի ազգային մրցանակը