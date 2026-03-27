Պետական դավաճանության համար մեղադրվող ԱԳՆ աշխատակցուհին արդարացվել է. դատախազությունը կբողոքարկի

Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի Քրեական դատարանը ՀՀ ԱԳՆ աշխատակից Աշխեն Ալեքսանյանի վարույթով հրապարակել է վերդիկտ, ըստ որի՝ Ալեքսանյանը իրեն մեղսագրվող ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 418-րդ հոդվածով, (ազատազրկում՝ 15-20 տարի կամ ցմահ) այլ կերպ ասած՝ պետական դավաճանության մեղադրանքով արդարացվել է:
Այս մասին իր էջում գրել է փաստաբան Աբգար Պողոսյանը։
ՀՀ գլխավոր դատախազությունից «Հայկական ժամանակ»-ին հայտնել են, որ դատարանի որոշումը դատախազությունը բողոքարկելու է:
Հիշեցնենք՝ 2025 թվականի հունիսի 20-ին ՀՀ ԱԱԾ-ից ստացված հաղորդման հիման վրա ՔԿ-ն նախաձեռնել է քրեական վարույթ՝ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության աշխատակցի կողմից լրտեսության, օտարերկրյա պետության ներկայացուցչին պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությանը ծանոթանալու համար պայմաններ ստեղծելու, թշնամական գործունեություն իրականացնելու համար օգնություն ցույց տալու եղանակով պետական դավաճանություն կատարելու դեպքի վերաբերյալ:
ԱԳՆ աշխատակցի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը:
