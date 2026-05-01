ԵՄ-ն խոստանում է «ատամներով ու եղունգներով» պայքարել եվրոպական արդյունաբերության համար, մինչդեռ Չինաստանը սպառնում է հակադարձ քայլերով

ԵՄ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը կպահպանի իր դիրքորոշումը, այն բանից հետո, երբ Չինաստանը սպառնացել է հակադարձ քայլեր ձեռնարկել դաշինքի արդյունաբերական քաղաքականությունը ամրապնդելու ծրագրերի դեմ։
Euronews-ին տված հարցազրույցում ԵՄ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը հստակ նախազգուշացում է տվել, որ Եվրամիությունը չի տատանվի պաշտպանել իր արդյունաբերությունները, այն բանից հետո, երբ Պեկինը ազդարարել է հնարավոր հակադարձ քայլերի մասին՝ իր արդյունաբերական բազան ամրապնդելու ԵՄ նոր ծրագրերի դեմ։
Այս շաբաթ Չինաստանը մեծացրել է ճնշումը Բրյուսելի վրա՝ սպառնալով հակազդեցություններով, եթե ԵՄ-ն չմեղմացնի իր «Արտադրված է Եվրոպայում» առաջարկի՝ արտասահմանյան ընկերությունների համար շուկա մուտքը խստացնելու համար նախատեսված, և իր «Կիբերանվտանգության մասին» օրենքի հիմնական տարրերը, որը, ի վերջո, կարող է սահմանափակել չինական հեռահաղորդակցական ընկերությունների ներկայությունը դաշինքում։
Հարցին Չինաստանի արձագանքի մասին, որը ԵՄ-ն անվանում է իր ինքնիշխանությունը ամրապնդելու և հավասար խաղային պայմանները վերականգնելու համար անհրաժեշտ միջոցառումներ, Շեֆչովիչը Euronews-ին ասել է, որ ԵՄ-ն «միշտ» կպաշտպանի իր ընկերությունների շահերը։
«Մենք ատամներով ու եղունգներով կպայքարենք յուրաքանչյուր եվրոպական աշխատատեղի, յուրաքանչյուր եվրոպական ընկերության, յուրաքանչյուր բաց ոլորտի համար, եթե տեսնենք, որ նրանց հետ անարդար են վարվում», – ասել է Շեֆչովիչը ուրբաթ օրը Euronews-ին տված բացառիկ հարցազրույցում։
ԵՄ-ն դուռը փակում է Չինաստանի առջև՝ «Արտադրված է Եվրոպայում» կոչ անելով
Առևտրային դեֆիցիտի մեծացումը՝ վնասելով ԵՄ-ին
Բրյուսելի և Պեկինի միջև հարաբերությունները կտրուկ վատթարացել են անցյալ տարվա ընթացքում, Չինաստանը խստացրել է Եվրոպայի մաքուր տեխնոլոգիաների և պաշտպանական արդյունաբերության համար կենսականորեն կարևոր հազվագյուտ մետաղների արտահանման վերահսկողությունը, ինչպես նաև սահմանափակել է ավտոմոբիլային ոլորտի համար կարևոր չիպերը՝ ուժեղացնելով ճնշումը արդեն իսկ փխրուն մատակարարման շղթաների վրա ամբողջ բլոկում։
Ի պատասխան՝ ԵՄ-ն առաջ է մղել կիբերանվտանգության և ընկերությունների համար միասնական շուկայի կանոնների ոլորտում օրենսդրական առաջարկներ, ինչը հանգեցրել է Չինաստանի կտրուկ արձագանքին, որը մեղադրել է ԵՄ-ին անարդար գործելակերպի մեջ։ Այս շաբաթվա սկզբին Պեկինը հայտարարել էր, որ ԵՄ-ն չպետք է թերագնահատի Չինաստանի «հաստատուն վճռականությունը»՝ պաշտպանելու իր շահերը։
Շեֆչովիչը մերժեց այն ենթադրությունը, որ վերջին զարգացումները վկայում են մոտալուտ առևտրային պատերազմի մասին, սակայն ընդգծեց, որ ԵՄ-ն չի գործում ճնշման տակ և ակնկալում է, որ իր հետ հարգանքով կվարվեն։ «Մենք երբեք չենք սպառնում մեր գործընկերներին, և մենք, անշուշտ, դա չենք անում լրատվամիջոցների միջոցով», – ասաց նա։ «Մեզ անհրաժեշտ է ռազմավարական համբերություն և մեծ քաջություն»։
Նա ասաց, որ «պատերազմը» հաճախ հեշտ է սկսել, բայց դժվար է դուրս գալ։ Չինացի պաշտոնյան Euronews-ին ասել է, որ Պեկինը չի ցանկանում, որ առևտրային վեճը սրվի, բայց ասաց, որ Չինաստանը լուրջ է վերաբերվում այն գործունեությանը, որը համարում է խտրականություն։ ԵՄ-ն վիճարկում է խտրականությունը։
ԵՄ առևտրի ղեկավարը որպես մտահոգության պատճառ նշեց երկու կողմերի միջև առևտրային դեֆիցիտի աճը։ 2025 թվականին Չինաստանի հետ դաշինքի առևտրային դեֆիցիտը հասել է 359.3 միլիարդ եվրոյի, որը Շեֆչովիչը անվանեց «պարզապես անկայուն» մակարդակ, որը բարելավման նշաններ չի ցույց տալիս։
Նա նաև ասաց, որ քաղաքականության մշակողները, Եվրոպական խորհրդարանը և ԵՄ տնտեսական գործիչները «շատ ուժեղ տնտեսական և քաղաքական արձագանք» են ցուցաբերել առևտրային դեֆիցիտը հաղթահարելու համար։
Մինչ օրս Բրյուսելը չի կարողացել Պեկինից ստանալ առևտրային հարաբերությունները վերահավասարակշռելու իմաստալից պարտավորություններ: Միևնույն ժամանակ, ԵՄ պաշտոնյաները գնալով ավելի են մտահոգվում, որ չինական արտահանումը, որը բարձր մաքսատուրքերի պատճառով դուրս է մնացել ԱՄՆ շուկայից, վերաուղղորդվում է դեպի Եվրոպա: Բրյուսելը նաև Չինաստանի գերարտադրողականությունը որպես մտահոգության աղբյուր է նշում:
ԵՄ-ն այժմ ճնշում է գործադրում Պեկինի վրա՝ լուրջ բանակցություններ սկսելու և կոնկրետ արդյունքներ ստանալու համար:
«Ես հրավիրեցի Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարին այցելել Բրյուսել, քանի որ կարծում եմ, որ մեզ անհրաժեշտ է ներկա իրավիճակի շատ մանրակրկիտ գնահատում», – Euronews-ին ասել է Շեֆչովիչը: «Ես ուզում եմ կառուցողական ներգրավվածություն»:
Չինական ցածր գնով ներմուծման աճի դեմ առ դեմ՝ ԵՄ-ն ապավինում է առևտրային պաշտպանության գործիքներին՝ հակազդելու այն ապրանքներին, որոնք համարում է դեմպինգային և խիստ սուբսիդավորված, միաժամանակ վերահսկելով չինական ընկերությունների ջանքերը՝ շրջանցելու սահմանափակումները՝ արտադրությունը Չինաստանից դուրս տեղափոխելով: Շեֆչովիչը հստակեցրեց, որ ԵՄ-ն չի ստիպվի նահանջել այդ խնդիրներից:
«Չինաստանում շատ ուժեղ արդյունաբերական քաղաքականություն կա։ Նույնն է նաև ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Ճապոնիայում և Կորեայում։ Այսպիսով, ոչ ոք չպետք է զարմանա, եթե Եվրամիությունը նույն կերպ արձագանքի, հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է պետական միջոցներին»։
