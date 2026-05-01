ԵՄ միաձուլման վերադասավորումը բացահայտում է ֆոն դեր Լեյեն – Ռիբերայի տեսլականների բախումը

Հանձնաժողովի ղեկավարը առաջ է մղում «Եվրոպական չեմպիոններ» լայնածավալ օրակարգը, մինչդեռ նրա իսպանացի երկրորդ պաշտոնյան պաշտպանում է ԵՄ միասնական շուկայի հիմնարար կանոնները։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ գործադիր մարմնի կողմից կորպորատիվ գործարքների ստուգման վերաբերյալ թվացյալ անմեղ ձեռնարկը բացահայտում է նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և մրցակցության հարցերով նրա երկրորդ պաշտոնյայի՝ Թերեզա Ռիբերայի միջև տարաձայնությունները։
Եվրահանձնաժողովը հինգշաբթի օրը հրապարակեց իր վերանայված միաձուլման ուղեցույցների նախագիծը՝ 100 էջանոց փաստաթուղթ, որը ուրվագծում է, թե ինչպես պետք է մրցակցության վարչությունը քննի խոշոր կորպորատիվ միաձուլումները։
Ուղեցույցները նպատակ ունեն հավասարակշռել ԵՄ ավանդական հակամենաշնորհային կանոնները, որոնք նախատեսված են կորպորատիվ չափազանց մեծ իշխանությունը զսպելու համար, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ճնշման հետ՝ դրանք մեղմացնելու և ավելի «Եվրոպական չեմպիոններ» կամ խոշոր, տեղական ընկերություններ ստեղծելու հնարավորություն ընձեռելու համար, որոնք կարող են մրցակցել համաշխարհային մասշտաբով։
Հինգշաբթի օրվա հրապարակումը ԵՄ գործադիր մարմնի երկու բարձրագույն ղեկավարների միջև ամիսներ տևած վեճերի արդյունք էր, և նրանց հայտարարությունները արտացոլում էին նրանց տարբեր առաջնահերթությունները։
Ֆոն դեր Լեյենն ասել է, որ ուղեցույցները կաջակցեն եվրոպական ընկերություններին «զարգանալու, ընդլայնվելու և նորարարություններ իրականացնելու հարցում»։ Իր հերթին, Ռիբերան ասել է, որ միջոցառումների հիմնադիր նպատակը մնացել է անփոփոխ՝ «պաշտպանել ուժեղ, մրցակցային շուկաները՝ թույլ չտալով իշխանության կուտակում, որը կարող է չարաշահվել»։
Այս երկուսը մարմնավորում են այդ տարբերությունները. Ֆոն դեր Լեյենը, որը քաղաքական աջ կենտրոնից է, համահունչ է իր հայրենի Գերմանիայի արդյունաբերական շահերին, մինչդեռ Ռիբերան, որը իսպանացի սոցիալիստ է, խիստ հավատարիմ է իր մրցակցության աշխատակազմին և վճռականորեն տրամադրված է չխաթարել դաշինքի միասնական շուկայի հիմքերը։
Նրանք բացահայտորեն չեն բախվել ուղեցույցների շուրջ։ Այնուամենայնիվ, չնայած Ռիբերան պաշտոնապես պատասխանատու է դրանց համար, ֆոն դեր Լեյենը իր երկրորդ ժամկետում պնդել է, որ նախագծի նկատմամբ քաղաքական պատասխանատվություն է ստանձնում։
«Ժամանակն է արդյունք տալ», – ասել է նա անցյալ տարվա սեպտեմբերին իր ելույթում՝ նշելով Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ և Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագիի տնտեսական ռազմավարության զեկույցի առաջին տարեդարձը, որը նա պատվիրել էր։ Ֆոն դեր Լեյենն այդ ելույթն օգտագործել է միաձուլման ուղեցույցները մեկ տարով առաջ տանելու կոչ անելու համար։
Մի քանի ժամվա ընթացքում Ռիբերան կանչեց լրագրողներին պատասխանելու՝ ասելով, որ կարևոր է «հանգիստ մնալ» և չտրվել «մասնավոր շահերին»՝ ակնհայտորեն հղում անելով ոլորտի ղեկավարների կողմից միաձուլման սահմանափակումները մեղմացնելու կոչերին։
Ֆոն դեր Լեյենը կրկին հայտնվեց ուշադրության կենտրոնում, երբ Financial Times-ը ապրիլի 16-ին հաղորդեց ուղեցույցների արտահոսքի մասին՝ «ԵՄ-ն մեղմացնում է միաձուլման կանոնները՝ «եվրոպական չեմպիոններ» ստեղծելու նպատակով» վերնագրով, որը ուղեկցվում էր նրա լուսանկարով։
FT-ի հոդվածում մեջբերվում էր անանուն պաշտոնյայի, որը միաձուլման ուղեցույցները նկարագրում էր որպես «անցյալից կտրվածք», որը արտացոլում էր ավելի ու ավելի մարտահրավեր նետող համաշխարհային մրցակցության իրականությունը։
Սա այն գիծն է, որը նաև ավելի ու ավելի հրատապ կերպով պաշտպանում են Գերմանիան և Ֆրանսիան, ինչպես նաև եվրոպական հեռահաղորդակցության ոլորտը՝ քանի որ աճում են մտավախությունները, որ մայրցամաքն ավելի է հետ մնում Չինաստանի արդյունաբերական արտահանողներից և ԱՄՆ տեխնոլոգիական հսկաներից։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը մեկ տարի առաջ իշխանության գալուց առաջ իր նախընտրական ծրագրում ներառել էր արդյունաբերական «չեմպիոններ» կառուցելու կոչ: Եվ փետրվարին ԵՄ առաջնորդների մրցունակության քննարկմանը նվիրված հանդիպման ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նշել է, որ միաձուլումների վերանայումը պետք է հեշտացնի «մեծ եվրոպական չեմպիոնների ի հայտ գալը»:
FT-ի հոդվածից հետո Ռիբերան մի շարք հարցազրույցներ է տվել, այդ թվում՝ ասելով, որ ուղեցույցները չպետք է ազատ անցում ապահովեն անարգել համախմբման համար:
«Խնդիրը Եվրոպայի արդյունաբերության տարբեր տեսակի խնդիրների լուծումը չէ, որոնց կարող են բախվել համաշխարհային շուկաներում», – մի քանի օր անց նա կրկնեց Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում:
«Գլոբալ տնտեսությունը փոխվել է, համաշխարհային շուկաները փոխվել են, եվրոպական տարբեր հանրային շահերը, որոնք պետք է պահպանվեն, պետք է թարմացվեն»: Սակայն, նա հավելել է. «Կարգավորող շրջանակը մնում է»:
Ռիբերայի մրցակցային վարչությունը փաստաթուղթը կարճ ժամանակում հանձնեց ֆոն դեր Լեյենի կոչից հետո՝ արագացնելու այն:
Առաջին նախագիծը պատրաստ էր մարտի կեսերին, չնայած ֆոն դեր Լեյենի կաբինետը որոշեց առաջ մղել գործընթացը միայն մեկ ամիս անց, հաստատել է ԵՄ պաշտոնյան՝ խոսելով անանունության պայմանով, քանի որ նրանք լիազորված չէին հրապարակայնորեն խոսելու։
Ուղեցույցները, որոնք այժմ բաց են հանրային կարծիքի համար, վերջնական արդյունքում բազմակողմանի փաստաթուղթ են։ Դրանք խրախուսում են ընկերություններին պնդել, որ իրենց գործարքները լավ են ԵՄ տնտեսության համար, և նշում են պաշտոնյաների համար այդ պնդումները գնահատելու ուղիներ՝ օրինակ՝ նորարարության, դիմադրողականության կամ ներդրումների հիման վրա։
Բայց, վերջիվերջո, պաշտոնյաներն ունեն մեկնաբանության լայն հնարավորություն, այդ իսկ պատճառով հակամենաշնորհային իրավաբանները իրականում չեն հավատում փոփոխությանը, մինչև չեն տեսնում դրա կիրառումը կոնկրետ դեպքերում։
Դրանք մի փոքր նման են Աստվածաշնչին, ասում է White & Case-ի ավագ հակամենաշնորհային գործընկեր Ասիմակիս Կոմնինոսը. «Բոլորը կարող են դրանում ինչ-որ բան հասկանալ»։
