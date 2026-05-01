ԵՄ մետաղների արտահանման գրեթե կեսը վտանգված է ԱՄՆ-ի կողմից սահմանված ավելի բարձր մաքսատուրքերի պատճառով

Բրյուսելը գնահատում է, որ պողպատ և ալյումին պարունակող ԵՄ 23 միլիարդ եվրոյի արտադրանքը կարող է ենթարկվել ԱՄՆ-ի կողմից սահմանված ավելի բարձր մաքսատուրքերի՝ Դոնալդ Թրամփի վերջին մաքսատուրքերի ծրագրի շրջանակներում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովի նախնական գնահատականի համաձայն՝ պողպատ և ալյումին պարունակող ԵՄ արտահանման գրեթե կեսը վտանգված է ԱՄՆ-ի կողմից սահմանված ավելի բարձր մաքսատուրքերի պատճառով՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից սահմանված վերջին մաքսատուրքերի վերանայման շրջանակներում։
Թրամփի վարչակազմը ապրիլի սկզբին վերադասավորել է պողպատի, ալյումինի և պղնձի մաքսատուրքերը՝ հիմնվելով ապրանքների ամբողջական արժեքի, այլ ոչ թե դրանց մետաղների պարունակության վրա։
Նոր մոտեցումը մաքսատուրքերից տուժած ԵՄ արտահանման ընդհանուր արժեքը տարեկան 67 միլիարդ եվրոյից կրճատել է մինչև մոտավորապես 52 միլիարդ եվրո, հայտնել են մի շարք եվրոպացի պաշտոնյաներ՝ հղում անելով ԵՄ մայրաքաղաքներին և օրենսդիրներին տրամադրված նախնական գնահատականին։
Այնուամենայնիվ, այդ կրճատված ընդհանուր գումարից մոտ 23 միլիարդ եվրոյի արտահանումը բնութագրվում է որպես «խառը տոպրակ», որը կարող է ենթարկվել ավելի բարձր մաքսատուրքերի՝ նոր կանոնների համաձայն, ասել են պաշտոնյաները։
Վերանայումը հաջորդեց Գերագույն դատարանի փետրվարի վերջին կայացված որոշմանը, որը չեղյալ հայտարարեց Թրամփի սկզբնական «փոխադարձ» մաքսատուրքերը՝ ստիպելով Վաշինգտոնին գտնել այլ եղանակներ՝ իր առևտրային գործընկերների վրա ճնշում գործադրելու համար։
Պողպատի և ալյումինի մաքսատուրքերը սահմանվում են 1962 թվականի «Առևտրի ընդլայնման մասին» օրենքի 232-րդ բաժնի համաձայն, որը թույլ է տալիս մաքսատուրքեր սահմանել, եթե ապրանքների ներմուծումը սպառնում է ազգային անվտանգությանը։ Դրանք չեն ընդգրկվել Գերագույն դատարանի որոշմամբ։
Թրամփի վարչակազմը վերանայեց պողպատի և ալյումինի մաքսատուրքերը, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ պաշտոնյաները և բիզնես խմբերը հայտարարեցին, որ դժվարանում են գնահատել մաքսատուրքերի ենթակա ածանցյալ ապրանքների անընդհատ աճող կատալոգի մետաղի պարունակությունը։ Ցանկը ընդլայնվել է ավելի քան 400 ապրանքային կոդերով անցյալ օգոստոսին։
ԱՄՆ-ն ներկայումս 50 տոկոս մաքսատուրք է գանձում պողպատի և ալյումինի ներմուծման վրա։
Եվրահանձնաժողովը, մասնավորապես, ձգտել է պողպատե արտադրանքը ընդհանրապես բացառել մաքսատուրքերից կամ կիրառելի դրույքաչափը իջեցնել մինչև 15 տոկոս՝ համապատասխան անցյալ տարվա հուլիսին Շոտլանդիայի Թըրնբերի քաղաքում Թրամփի գոլֆի հանգստավայրում կնքված առևտրային համաձայնագրում սահմանված մաքսատուրքի սահմանաչափին։
Առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը անցյալ շաբաթ Վաշինգտոնում բարձրացրեց այդ հարցերը իր ամերիկացի գործընկերների, այդ թվում՝ առևտրի ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրի հետ։ ԵՄ առևտրի ղեկավարը հանդիպումից հետո փորձեց վստահություն հայտնել գործարքի կարգավիճակի վերաբերյալ՝ լրագրողներին ասելով, որ «դեսպան Գրիրը, իր բոլոր զրուցակիցները վստահեցրել են իրեն, որ գործարքը գործարք է երկու կողմերի համար»։
Տրանսատլանտյան համաձայնագիրը դեռևս ուժի մեջ չի մտել, և ԵՄ ինստիտուտները դեռևս բանակցություններ են վարում համապատասխան օրենսդրության վերջնական մշակման համար։
Վերելքներ և անկումներ
Նախնական գնահատման ժամանակ ԵՄ գործադիր մարմինը պարզել է, որ Թրամփի վերջին հռչակագրում ընդգրկված 52 միլիարդ եվրոյի ԵՄ արտադրանքից 28.3 միլիարդ եվրո կշահի ավելի ցածր սակագներից, ասել են գնահատմանը ծանոթ չորս եվրոպացի պաշտոնյաներ։
Եվրահանձնաժողովը, մասնավորապես, ձգտել է ամբողջությամբ բացառել պողպատե արտադրանքը մաքսատուրքերից կամ կիրառելի դրույքաչափը իջեցնել մինչև 15 տոկոս՝ համապատասխան անցյալ տարվա հուլիսին կնքված առևտրային համաձայնագրում սահմանված մաքսատուրքի սահմանաչափին։
Նրանք ավելացրին, որ դա ներառում է 17.6 միլիարդ եվրոյի արժողությամբ ապրանքներ, որոնք ամբողջությամբ հանվել են սակագնային ցանկից, և 10.7 միլիարդ եվրոյի ապրանքներ, որոնք ենթակա են 15 տոկոս սակագնային սահմանաչափի, ավելացրին նրանք։
Սա թողնում է ավելի քան 23 միլիարդ եվրոյի արտահանում, որը չի օգտվում մեղմացումից և ենթակա կլինի ավելի բարձր սակագների, քան նախկինում։
Թրամփի նոր սակագնային կառուցվածքը սահմանում է երեք մակարդակ։ Առաջինը 50 տոկոս սակագին է հում պողպատի, ալյումինի, պղնձի և ամբողջությամբ այդ մետաղներից պատրաստված արտադրանքի, ինչպիսիք են խողովակները կամ մեխերը, վրա, ինչպես նշված է նրա ապրիլի 2-ի հռչակագրում։
Երկրորդը 25 տոկոս սակագին է, որը սահմանվում է մետաղներից հիմնականում պատրաստված «ածանցյալ» արտադրանքի, ինչպիսիք են գազօջախները կամ օդորակիչները։ Երրորդ՝ 10 տոկոսանոց մակարդակը ներառում է արտասահմանում արտադրված ապրանքները, որոնք պարունակում են ամերիկյան ծագում ունեցող մետաղ. ավելի ցածր դրույքաչափը նախատեսված է ԱՄՆ-ից մատակարարվող օտարերկրյա արտադրողներին խրախուսելու համար։
Պողպատի, ալյումինի կամ պղնձի 15 տոկոսից պակաս պարունակող ապրանքները կազատվեն 232-րդ բաժնի սակագներից։
«Թրամփի վարչակազմը հետապնդում է ճկուն ռազմավարություն՝ Միացյալ Նահանգներ կարևորագույն արտադրությունը վերադարձնելու համար, ներառյալ նպատակային սակագնային ճշգրտումները՝ մաքսատուրքերից խուսափելու դեմ պայքարելու, համապատասխանությունը պարզեցնելու և Միացյալ Նահանգներում պողպատի և ալյումինի արտադրության հզորությունների ավելացման խթանման համար», – ասել է Սպիտակ տան պաշտոնյան։
Փոփոխությունները ուժի մեջ են մտել ապրիլի 6-ին՝ Թրամփի կողմից հռչակագիրը ստորագրելուց ընդամենը չորս օր անց՝ Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում գտնվող արտահանողներին և մաքսային պաշտոնյաներին հնարավորություն տալով հարմարվելու։
ԵՄ արտահանման այդքան մեծ մասի վրա ավելի բարձր սակագների սահմանումը Բրյուսելում մտահոգություններ է առաջացրել։ ԵՄ անդամ երկրները, օրենսդիրները և հանձնաժողովը արդեն իսկ տարաձայնություններ ունեն Թըրնբերիի համաձայնագրին լրացուցիչ պաշտպանիչ միջոցներ կցելու վերաբերյալ, այն բանից հետո, երբ Թրամփը հունվարին սպառնաց ներխուժել Գրենլանդիա՝ Դանիայի պրոտեկտորատ։
Ֆրանսիայի աջակցությամբ եվրոպացի օրենսդիրները ցանկանում են կցել «արևածագի» կետ, որը կհետաձգի համաձայնագրի իրականացումը մինչև պողպատի և ալյումինի ածանցյալ արտադրանքի վրա ԱՄՆ-ի սակագների վերացումը։
Թրամփի ապրիլի 2-ի հայտարարությունը «չի բավարարում Եվրախորհրդարանի սպասումները։ Մեզ համար պարզ է, որ այս ապրանքների վրա չպետք է սակագներ սահմանվեն ավելի քան 15 տոկոսով՝ համաձայն Շոտլանդիայի համաձայնագրի», – ասել է Բերնդ Լանգեն, որը նախագահում է Եվրախորհրդարանի առևտրային հանձնաժողովը և ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի գլխավոր օրենսդիրն է։
Սպիտակ տան պաշտոնյան ասել է, որ վերաբնակեցումը Թրամփի «Ամերիկան առաջինը» առևտրային քաղաքականության հստակ նպատակ է և գտնվում է առևտրային գործընկերների հետ բոլոր բանակցությունների առաջնային պլանում, «ներառյալ Եվրամիության հետ, որի հետ մենք ունենք մեր ամենամեծ առևտրային դեֆիցիտը, և մենք անհամբեր սպասում ենք, որ ԵՄ-ն լիովին կատարի Թըրնբերիի համաձայնագրով ստանձնած իր պարտավորությունները»։
Եվրահանձնաժողովը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ։
