MAX ռուսական մեսենջերը ճանաչվել է լրտեսական հավելված. Cloudflare

Cloudflare խոշորագույն հոսթինգ-պրովայդերը «ազգային մեսենջեր» Max-ի դոմենը ճանաչել է որպես լրտեսական:
max.ru դոմենի համապատասխան կարգավիճակի վրա ուշադրություն է դարձրել «Վերստկա»-ն, սակայն հայտնի չէ, թե կոնկրետ երբ է հայտնվել այդ պիտակը: Չնայած դրան, դոմենը դեռևս պահպանում է TLS-սերտիֆիկատը, իսկ հավելվածը հասանելի է ներբեռնման համար App Store-ում և Google Play-ում:
Ավելի վաղ Cloudflare-ը լրտեսական էր պիտակավորել նաև Telegram-ի ոչ պաշտոնական Telega-ն, ինչից հետո դրա TLS-սերտիֆիկատը հետ էր կանչվել, իսկ հավելվածը հեռացվել էր App Store-ից: Տարբեր փորձագետներ նախկինում ևս Max-ն անվանել էին լրտեսական ծրագիր: «Ինտերնետի պաշտպանության հասարակություն» ՀԿ ղեկավար Միխայիլ Կլիմարյովը նշել է, որ հավելվածի գաղտնիության քաղաքականության մեջ ուղղակիորեն ամրագրված է տվյալների փոխանցումը ԱԴԾ-ին (ФСБ), ՆԳՆ-ին, Հարկային ծառայությանը և Կենտրոնական բանկին՝ ըստ հարցման: GitHub-ի հետազոտողները, վերլուծելով հավելվածի APK ֆայլը, պարզել են, որ այն.
Հետևում է սարքի գործընթացներին.
Հավաքում է գեոլոկացիան և տեղադրված ծրագրերի ամբողջական ցանկը:
Կարող է ձայնագրել ձայնը, տեսանյութը և մուտքագրվող տեքստը:
2025 թվականի հունիսին Վլադիմիր Պուտինը ստորագրեց ազգային մեսենջերի ստեղծման մասին օրենքը, որից հետո VK-ի կողմից մշակված Max-ն սկսեց առաջ մղվել վարչական ռեսուրսի միջոցով: Դրանում ներառվեցին դպրոցական չատերը, պաշտոնյաների ու պետական ընկերությունների աշխատակիցների նամակագրությունը, ինչպես նաև այն ինտեգրվեց «Գոսուսլուգի» (Պետծառայություններ) համակարգին: Զուգահեռաբար Ռոսկոմնադզորն արգելափակեց Ռուսաստանում ամենահայտնի երկու մեսենջերները՝ WhatsApp-ը և Telegram-ը:
Պուտինը Max-ի հայտնվելն անվանել է «լիակատար թվային ինքնիշխանության» ձեռքբերում: Սակայն լրագրող-հետաքննող Անդրեյ Զախարովը, ուսումնասիրելով VK հոլդինգի հաշվետվությունները, պարզել է, որ Պուտինը կարող է մասնաբաժին ունենալ այս մեսենջերում իր զարմիկի՝ Միխայիլ Շելոմովի միջոցով: Բացի այդ, նախագծից օգուտներ կստանան Պուտինի մտերիմները, մասնավորապես՝ Յուրի Կովալչուկի կառույցները:
Բաց մի թողեք
