Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ ձերբակալված Գազայի նավատորմի ակտիվիստները կտեղափոխվեն Հունաստան։
Իսրայելի ուժերը խափանել են «Գլոբալ Սումուդ» նավատորմը Հունաստանի մոտակայքում գտնվող միջազգային ջրերում
«Գլոբալ Սումուդ» նավատորմի ակտիվիստները հինգշաբթի օրը հայտարարել են, որ իսրայելցի զինվորները բարձրացել են նավերի վրա, վնասել շարժիչները և կապի սարքերը՝ փորձելով ստիպել նրանց փոխել ուղղությունը։
Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ միջազգային ջրերում իսրայելական զինվորականների կողմից Գազա ուղևորվող օգնության նավատորմում ավելի վաղ խափանված ակտիվիստները կտեղափոխվեն Հունաստան։
«Հունաստանի կառավարության հետ համակարգված՝ նավատորմի նավերից իսրայելական նավ տեղափոխված քաղաքացիական անձինք առաջիկա ժամերին կհասցվեն Հունաստանի ափ», – գրել է Գիդեոն Սաարը X-ում գրառման մեջ՝ շնորհակալություն հայտնելով Հունաստանի կառավարությանը՝ «նավատորմի մասնակիցներին ընդունելու պատրաստակամության համար»։
«Իսրայելը թույլ չի տա խախտել Գազայի վրա օրինական ծովային շրջափակումը», – գրել է նա։
Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ իսրայելական ռազմական ուժերը խափանել են «Գլոբալ Սումուդ» նավատորմի նավերը, որոնք ուղևորվում էին Գազա Հունաստանի մոտակայքում գտնվող միջազգային ջրերում, հայտարարել է խումբը հինգշաբթի օրը։
X-ում գրառման մեջ խումբը, որը սկզբում նավարկեց ակտիվիստներ և օգնություն տեղափոխող 58 նավով՝ նպատակ ունենալով ճեղքել Իսրայելի ծովային շրջափակումը, հայտարարեց, որ իրենց նավակները խափանվել են, ինչը նրանք անվանել են «անօրինական գործողություն»։
Առգրավված նավերի թիվը այս պահին պարզ չէ։ Իսրայելի բանակային ռադիոն, հղում անելով անանուն ռազմական աղբյուրի, հայտնել է, որ 58 նավակներից յոթը խափանվել են Կիտիրայի մոտակայքում։
Նավատորմը հայտարարել է, որ կորցրել է կապը 11 նավերի հետ և նկարագրել է, որ 15-ը նստած են եղել։
Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունը հետագայում հայտարարել է, որ ուժերը ձերբակալել են 175 մարդու ավելի քան 20 նավակներից։
«Մոտավորապես 175 ակտիվիստ ավելի քան 20 նավակներից… այժմ խաղաղ ճանապարհով են շարժվում դեպի Իսրայել», – ասվում է նախարարության հայտարարության մեջ, որը ներառում է իսրայելական ռազմածովային նավի վրա ակտիվիստների տեսանյութը։
«Պրոֆեսիոնալիզմ և վճռականություն»
Խափանումները սկսվել են հինգշաբթի օրվա վաղ ժամերին՝ Գազայի ափից ավելի քան 600 ծովային մղոն հեռավորության վրա։
«Մեր նավակներին մոտեցան ռազմական մոտորանավակներ, որոնք իրենց անվանում էին «Իսրայել», որոնք լազերներ և կիսաավտոմատ զենքեր էին ուղղում՝ մասնակիցներին հրամայում էին մոտենալ նավակների առջևին և ծնկի գալ։ Նավակային կապը խցանված է, և SOS ազդանշան է տրվել», – ասվում է խմբի հայտարարության մեջ։
Նրանք նաև հայտնել են, որ ճանապարհորդող նավատորմի բազմաթիվ նավակներ վնասվել են «բռնի հարձակման» ժամանակ, այն բանից հետո, երբ իսրայելցի զինվորները նստել են մի քանի նավ և «համակարգչորեն անջատել» դրանք։
ՄԱԿ-ում Իսրայելի դեսպան Դենի Դանոնն ասել է, որ իսրայելցի զինվորները գործել են «պրոֆեսիոնալիզմով և վճռականությամբ»՝ կանգնեցնելով այն, ինչ նա անվանել է «սադրիչ նավատորմ», նախքան այն կհասներ Իսրայելի ջրերին։
Նավակներ, որոնք տեղափոխում են ակտիվիստներ և մարդասիրական օգնություն Գազայի պաղեստինցիների համար Բարսելոնայի նավահանգստում, 2026 թվականի ապրիլի 12։ Հեղինակային իրավունք 2026 The Associated Press։ Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Դեռևս պարզ չէ՝ արդյոք Իսրայելը ձերբակալել է բոլոր ակտիվիստներին յուրաքանչյուր նավակի վրա և տեղափոխել նրանց իսրայելական նավեր, թե՞ որոշ ակտիվիստներ մնացել են ծովում։
Խումբը հայտարարել է, որ շարունակում է հանձնառու լինել Ղազա նավարկելուն՝ օգնություն հասցնելու և պաղեստինցի ժողովրդի ծանր վիճակի վրա լույս սփռելու համար, որը, ըստ նրա, Իրանի պատերազմից հետո միջազգային առաջնահերթություններից դուրս է մնացել։
Իսրայելը նախկինում նավատորմը որակել է որպես քաղաքական սադրանք՝ Համասի հետ ենթադրյալ կապերով, ինչը խումբը մերժել է։
2025 թվականի հոկտեմբերին Իսրայելը խլել է «Գլոբալ Սումուդ» նավատորմի նախորդ առաքելությունը՝ ձերբակալելով ավելի քան 450 ակտիվիստի, այդ թվում՝ կլիմայական ակտիվիստ Գրետա Թունբերգին և Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ռիմա Հասանին։ Հետագայում բոլորը ազատ են արձակվել և վերադարձվել իրենց երկրներ։
