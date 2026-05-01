Մեծ Բրիտանիան բարձրացրել է ահաբեկչական սպառնալիքի մակարդակը մինչև լուրջ՝ Լոնդոնի հյուսիսում երկու հրեա տղամարդկանց դանակահարելուց հետո

Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը հինգշաբթի օրը բարձրացրել է երկրի պաշտոնական ահաբեկչական սպառնալիքի մակարդակը «լուրջից» մինչև լուրջ, այն բանից հետո, երբ նախորդ օրը Հյուսիսային Լոնդոնում երկու հրեա տղամարդկանց դանակահարել են, ինչը ոստիկանությունը անվանում է ահաբեկչական գործողություն։
«Ծանր» հինգաստիճանային սանդղակի երկրորդ ամենաբարձր աստիճանն է, ինչը նշանակում է, որ հետախուզական գործակալությունները հարձակումը համարում են խիստ հավանական առաջիկա վեց ամիսների ընթացքում։
Վեստմինստերի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ երկիրը բախվում է հակասեմականության արտակարգ իրավիճակի և խոստացել են բարձրացնել հրեական համայնքների անվտանգությունը մի շարք հարձակումներից հետո, որոնք վախ և զայրույթ են առաջացրել հրեաների շրջանում։
Վարչապետ Քեյր Սթարմերը հայտարարել է, որ իր կառավարությունը «կանի ամեն ինչ, ինչ մեր ուժերում է՝ այս ատելությունը վերացնելու համար», այն բանից հետո, երբ երկու հրեա տղամարդիկ՝ 34 և 76 տարեկան, լուրջ վնասվածքներ են ստացել Լոնդոնի հյուսիսում գտնվող Գոլդերս Գրին շրջանում դանակահարության հետևանքով, որը Մեծ Բրիտանիայի հրեական համայնքի էպիկենտրոնն է։
Երկու տղամարդիկ էլ կայուն վիճակում են
Սակայն համայնքի որոշ անդամներ իրենց զայրույթն ուղղեցին կառավարության վրա, որը, նրանց խոսքով, չի կարողանում պայքարել հակասեմիտիզմի դեմ։
Սթարմերին ծաղրեցին մոտ 100 ցուցարարներ, որոնք պաստառներ էին պահում «Քիր Սթարմեր, հրեաներին վնասող» գրությամբ, երբ նա հինգշաբթի օրը այցելեց Գոլդերս Գրին։
Վարչապետը ի պատասխան ասաց. «Ես լիովին հասկանում եմ անհանգստության և մտահոգության բարձր մակարդակը, որը կա»։
«Հակասեմիտիզմը հին, հին ատելություն է։ Պատմությունը ցույց է տալիս, որ արմատները խորն են, և եթե դուք շրջվեք, այն կրկին աճում է», – ասաց նա Դաունինգ սթրիթում հեռուստատեսային ելույթի ժամանակ։
«Սակայն այս երկրում չափազանց շատ մարդիկ են այն նվազեցնում»։
Ոստիկանությունը ձերբակալել է 45-ամյա տղամարդու՝ սպանության փորձի կասկածանքով, և դանակահարությունը որակել է որպես ահաբեկչական գործողություն։
Դետեկտիվները աշխատում են պարզել դրդապատճառը և արդյոք կա որևէ կապ իրանցի միջնորդների հետ։
Ոստիկանությունը հայտնել է, որ կասկածյալը, որի անունը չի հրապարակվում, «լուրջ բռնության և հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ է ունեցել» և, հնարավոր է, ներգրավված է եղել Լոնդոնի մեկ այլ շրջանում Գոլդերս Գրինի հարձակումից մի քանի ժամ առաջ տեղի ունեցած «կռվի» մեջ։
2020 թվականին նա ուղարկվել է կառավարության «Կանխարգելում» ծրագրին, որը փորձում է անհատներին հեռու պահել ծայրահեղականությունից։
Ոստիկանությունը հայտարարել է, որ նրա գործը փակվել է նույն տարվա վերջին և չի բացահայտել ուղարկման պատճառը։
Դանակահարությունները հաջորդել են հրկիզման հարձակումներին
Մեծ Բրիտանիայի հրեական համայնքը, որը կազմում է մոտ 300,000 մարդ, բախվել է աճող հարձակումների առցանց և փողոցներում։
Համայնքային անվտանգության հիմնադրամի տվյալներով՝ Մեծ Բրիտանիայում հակասեմական միջադեպերի թիվը կտրուկ աճել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Համասի գլխավորած զինյալների կողմից հարավային Իսրայելի վրա հարձակումից և դրան հաջորդած Ղազայում պատերազմից հետո։
Անցյալ տարվա հոկտեմբերին հարձակվողը Յոմ Կիպուրի օրը իր մեքենան վարել էր Մանչեստրի սինագոգի մոտ հավաքված մարդկանց վրա և մահացու դանակահարել մեկ մարդու։
Մեկ այլ մարդ մահացել է հարձակման ժամանակ՝ ոստիկանության կողմից պատահաբար կրակոցից հետո։
Իրանական պատերազմի սկսվելուց ի վեր՝ փետրվարի 28-ին, Լոնդոնում տեղի են ունեցել հրկիզման մի շարք հարձակումներ սինագոգների և այլ հրեական վայրերի, ինչպես նաև Իրանի կառավարության հակառակորդների վրա։
Ոստիկանությունը հայտնում է, որ այդ հարձակումների համար ձերբակալվել է 28 մարդ, որոնք վնասվածքներ չեն պատճառել։
Մի քանիսին մեղադրանք է առաջադրվել, իսկ մեկ դեռահաս դատապարտվել է մեղավորությունը խոստովանելուց հետո։
Ոստիկանությունը հետաքննում է Իրանի միջնորդների հետ հնարավոր կապերը
Հարաքաթ Աշաբ ալ-Յամին ալ-Իսլամիա կազմակերպության անունով առցանց հայտարարվել են մի քանի հրկիզման հարձակումների մասին։
Իսրայելի կառավարությունը խումբը, որի անունը նշանակում է «Աջերի ուղեկիցների իսլամական շարժում», նկարագրել է որպես վերջերս ստեղծված խումբ, որը կասկածվում է «իրանական միջնորդի» հետ կապեր ունենալու մեջ, որը նաև պատասխանատվություն է ստանձնել Բելգիայում և Նիդեռլանդներում սինագոգների վրա հարձակումների համար։
Նույն անունով առցանց գրառումը նույնպես ստանձնեց չորեքշաբթի օրվա դանակահարության պատասխանատվությունը։
Ներքին գործերի նախարար Շաբանա Մահմուդը հայտարարել է, որ իշխանությունները հետաքննում են, թե արդյոք այդ պնդումը հավաստի է, թե «օպորտունիստական»։
Անվտանգության փորձագետները զգուշացրել են, որ անվանումը կարող է լինել հարմարության դրոշ, այլ ոչ թե համակարգված խումբ, և դրա պնդումներին պետք է զգուշորեն վերաբերվել։
Մեծ Բրիտանիան մեղադրել է Իրանին հանցավոր միջնորդների միջոցով եվրոպական հողի վրա հարձակումներ իրականացնելու մեջ՝ թիրախավորելով իրանական ընդդիմադիր լրատվամիջոցներին և հրեական համայնքին։
Մեծ Բրիտանիայի MI5 ներքին հետախուզական ծառայությունը հայտնում է, որ հոկտեմբերին ավարտված տարում Իրանի կողմից աջակցվող ավելի քան 20 «հնարավոր մահացու» դավադրություններ են կանխվել։
