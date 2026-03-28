28/03/2026

EU – Armenia

Մի՛ թողեք, որ մեր թշնամիները պատերազմը վարեն ձեր հողերից․ Իրանի նախագահը՝ տարածաշրջանի երկրներին

infomitk@gmail.com 28/03/2026 1 min read

Իրանը խիստ հակահարված կտան, եթե ենթակառուցվածքները կամ տնտեսական կենտրոնները թիրախավորվեն։

Այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը։

«Մենք բազմիցս ասել ենք, որ Իրանը չի իրականացնում կանխարգելիչ հարձակումներ, բայց մենք խիստ հակահարված կտանք, եթե մեր ենթակառուցվածքները կամ տնտեսական կենտրոնները թիրախավորվեն»,- սոցցանցի իր էջում գրել է Իրանի նախագահը։

Մասուդ Փեզեշքիանը տարածաշրջանի երկրներին կոչ է արել թույլ չտալ, որպեսզի իրենց տարածքներից հարձակումներ գործեն Իրանի ուղղությամբ. «Տարածաշրջանի երկրներին․ եթե դուք ցանկանում եք զարգացում և անվտանգություն, մի՛ թողեք, որ մեր թշնամիները պատերազմը վարեն ձեր հողերից»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Այն, ինչ Թրամփն այժմ անում է, լարվածության թուլացում կամ խաղաղ լուծում գտնելու փորձ չէ․ Գերմանիայի կանցլեր

28/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատերազմը սրվում է․ Մերձավոր Արևելքը կանգնած է լայնամասշտաբ պատերազմի շեմին

28/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

10 ամերիկացի զինվոր է վիրավnրվել Սաուդյան Արաբիայի ավիաբազայի վրա Իրանի հարվածներից հետո․ 2-ի վիճակը ծանր է

28/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վարժական հավաքի մասնակցի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում․ ՔԿ-ն՝ Վարդենիսի դեպքի մասին

28/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այն, ինչ Թրամփն այժմ անում է, լարվածության թուլացում կամ խաղաղ լուծում գտնելու փորձ չէ․ Գերմանիայի կանցլեր

28/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատերազմը սրվում է․ Մերձավոր Արևելքը կանգնած է լայնամասշտաբ պատերազմի շեմին

28/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատարանն ամբողջությամբ մերժել է «Տաշիր Կապիտալ»-ի հայցն ընդդեմ ՀԾԿՀ-ի

28/03/2026 infomitk@gmail.com