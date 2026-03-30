ԱԺ հունիսի 7-ի ընտրություններին դիտորդների թիվը համալրվել է

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը (ԿԸՀ) մարտի 30-ի արտահերթ նիստում բավարարել է «Համայնքի երիտասարդներ» համայնքային զարգացման հասարակական կազմակերպության՝ Ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով դիտորդներ հավատարմագրելու վերաբերյալ դիմումը։
Այս մասին հայտնում են ԿԸՀ-ից։
«ԿԸՀ-ն փոփոխություն է կատարել 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-ի թիվ 89-Ա որոշման մեջ և համալրել թիվ 27 ԸԸՀ անդամի թափուր պաշտոնը։
Լուիզա Հրաչյայի Թոփչյանը նախապատվության քվեակարգով նշանակվել է թիվ 27 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամ»,- նշված է հաղորդագրությունում:
Զոդի կամրջի վրա բախվել են «Opel» ու շտապօգնության մեքենա, վիրավnրներ կան․ Լուսանկար
Խոշոր ավտովթար Երևանում․ կան վիրավորներ. Լուսանկար
Հայտնի են ՔՊ-ում քվեարկության արդյունքները․ ովքե՞ր են առաջատար հնգյակում