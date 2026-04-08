Ստեփան Դեմիրճյանը հերքում է բանակցությունները Դոգի հետ

Այսօր ավելի վաղ` ԴՕԿ կուսակցության շտաբի պետ Լևոն Բաղդասարյանը տեղեկություն էր տարածել, որ համագործակցության համաձայնություն է ձեռք բերվել իրենց և Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանի միջև:
Պարոն Դեմիրճյանը «Հրապարակի» հետ զրույցում հերքեց տարածված տեղեկությունը. «Համագործակցության մասին խոսակցությունները չեն համապատասխանում իրականությանը»:
Ըստ ՀԺԿ-ի մեր աղբյուրների` անգամ որևէ հանդիպում չի կայացել կողմերի միջև:
Բաց մի թողեք
