Եվրախորհրդարանի պատգամավորները զգուշացնում են Հունգարիայի ընտրությունների հետ կապված «լուրջ» ռիսկերի մասին և կոչ են անում հանձնաժողովին գործել:
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին ուղղված նամակում դատապարտվում է Հունգարիայում «ռուսական միջամտության հնարավոր գործողությունը» և «պետության կողմից իրականացվող ահաբեկումը»՝ մտահոգություններ առաջացնելով առաջիկա քվեարկության արդարության վերաբերյալ։
Հունգարիայում օրենքի գերակայության հետ կապված մտահոգությունների մոնիթորինգի համար պատասխանատու հինգ ավագ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ հինգշաբթի օրը կոչ արեցին Եվրահանձնաժողովին «կոնկրետ քայլեր» ձեռնարկել այն բանի վերաբերյալ, ինչը նրանք նկարագրում են որպես կիրակի օրը կայանալիք երկրի խորհրդարանական ընտրությունների ամբողջականության լուրջ սպառնալիքներ։
Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին և արդարադատության հանձնակատար Մայքլ ՄաքԳրատին ուղղված նամակում օրենսդիրները «լուրջ կասկածներ» են հայտնում այն մասին, թե արդյոք ընտրությունները «կարող են տեղի ունենալ իսկապես ազատ և արդար ընտրական միջավայրում»։
Նրանք կոչ են անում հանձնաժողովին «հրապարակայնորեն գնահատել», թե արդյոք «Հունգարիայում ազատ և արդար ժողովրդավարական մրցակցության պայմանները խաթարվում են ապատեղեկատվության, արտաքին միջամտության, պետական ռեսուրսների չարաշահման», ինչպես նաև «լրագրողների ահաբեկման» պատճառով։
Իրենց կոչը պաշտպանելով՝ նրանք ընդգծում են «Հունգարիայում Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության գործողությունը» որպես իշխող «Ֆիդես» կուսակցության ընտրարշավի գաղտնի աջակցություն՝ հղում անելով Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության ծառայության անունից իրականացված գործողության վերաբերյալ հետաքննչական լրատվությանը։
Նամակը, որը ստորագրվել է «Կանաչներ» եվրապատգամավոր Տինեկե Ստրիկի և Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության Միխալ Վավրիկևիչի կողմից, ինչպես նաև այլոց կողմից, հրապարակվել է Հունգարիայում վերջին շաբաթների ընթացքում ընտրությունների հետ կապված ապատեղեկատվության մի քանի դեպքերից հետո։ Կրեմլամետ գործիչների հետ կապված ցանցը կեղծել է խոշոր լրատվամիջոցների անունները՝ Հունգարիայի ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարի մասին կեղծ պնդումներ տարածելու համար։
Հունգարիայի սերտ կապերը Մոսկվայի հետ ավելի ակնհայտ են դարձել, քանի որ նոր արտահոսած զանգերը ցույց են տալիս, որ երկրի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն ճեպազրույց է տվել իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովին ԵՄ կարևոր գագաթնաժողովի ժամանակ։
Նամակը նաև ընդգծում է Սաբոլչ Պանիի՝ հետաքննող լրագրողի դերը, որը բացահայտել է ենթադրյալ կապը և հետագայում դարձել է պետականորեն իրականացվող «աննախադեպ խստության» թիրախ։
«Հունգարիայի կառավարությունը քրեական մեղադրանքներ է առաջադրել նրա դեմ՝ ենթադրյալ լրտեսության համար, որը զուգորդվել է նրան որպես ազգի համար սպառնալիք ներկայացնող հանրային արշավի հետ», – գրել են Եվրախորհրդարանի պատգամավորները։
Նամակում բարձրացված մեկ այլ մտահոգություն է վերաբերում ընդդիմադիր «Տիսզա» կուսակցության տեղեկատվական համակարգերը կոտրելու փորձերին՝ մեղադրանքներ, որոնք դատապարտվել են Մադյարի կողմից։
Ստրիկը և Վավրիկևիչը համապատասխանաբար ԵՄ 7-րդ հոդվածի ընթացակարգի զեկուցողներ և ստվերային զեկուցողներ են Հունգարիայի դեմ, մի գործընթաց, որը, ի վերջո, կարող է կասեցնել Բուդապեշտի քվեարկության իրավունքը ԵՄ-ում օրենքի գերակայության լուրջ խախտումների համար։
Ընթացակարգին մասնակցող մյուս ստորագրողների թվում են լեհ սոցիալիստ Եվրախորհրդարանի անդամ Քշիշտոֆ Շմիշեկը, բելգիացի լիբերալ Եվրախորհրդարանի անդամ Սոֆի Վիլմեսը և հույն Եվրախորհրդարանի անդամ Կոնստանտինոս Արվանիտիսը՝ «Ձախեր» կուսակցությունից։
Հունգարիայի ընտրությունների ամբողջականության հանրային գնահատման կոչից բացի, Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կոչ են անում Հանձնաժողովին հետապնդել և, անհրաժեշտության դեպքում, ընդլայնել Հունգարիայի դեմ խախտման գործընթացները՝ լրատվամիջոցների ազատության վերաբերյալ ԵՄ օրենսդրության խախտումների համար։
Բաց մի թողեք
Ավելի շատ եվրոպացիներ ԱՄՆ-ն որպես սպառնալիք են համարում, քան Չինաստանը
Ռուսաստանը Եվրոպայի հետ հարաբերությունները բարձրացնում է միջուկային բախման սպառնալիքի մակարդակի
Պետեր Մագյարի ապստամբությունը. Նա մարտահրավեր է նետում Հունգարիայի Վիկտոր Օրբանին