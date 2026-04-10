Ֆոն դեր Լեյենը ԵՄ ղեկավարների հետ կբարձրացնի Հունգարիայի «Ռուսաստանի կողմից տեղեկատվության արտահոսքի» հարցը

Հունգարիայի կողմից Ռուսաստանին տեղեկատվության արտահոսքի մասին մեղադրանքները բարձրացնում են այն հավանականությունը, որ անդամ պետությունը «ակտիվորեն աշխատում է ԵՄ-ի և նրա քաղաքացիների անվտանգության և շահերի դեմ», – հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովը։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պլանավորում է Հունգարիայի կողմից Ռուսաստանին տեղեկատվության արտահոսքի ենթադրյալ պրակտիկայի հարցը բարձրացնել Եվրոպայի ղեկավարության ամենաբարձր մակարդակում, հայտարարել է նրա խոսնակը՝ նոր բացահայտումներից հետո։
Եվրահանձնաժողովի նախագահի անմիջական ներգրավվածությունը բացահայտում է Բուդապեշտի և Մոսկվայի հետ բացառիկ սերտ կապերի հետևանքով առաջացած լայնածավալ վրդովմունքն ու անհանգստությունը, որոնք ավելի ու ավելի են դիտվում որպես ներսից անվտանգության սպառնալիք։
Մեղադրանքները «ընդգծում են անդամ պետության կառավարության կողմից Ռուսաստանի հետ համակարգման տագնապալի հնարավորությունը, այդպիսով ակտիվորեն աշխատելով ԵՄ-ի և նրա քաղաքացիների անվտանգության և շահերի դեմ», – հինգշաբթի կեսօրին ասել է խոսնակը։
«Հետևաբար, սա չափազանց մտահոգիչ է, և անդամ պետության կառավարության պարտականությունն է անհապաղ բացատրել իրեն»։
Անմիջապես պարզ չէր, թե երբ է ֆոն դեր Լեյենը բարձրացնելու այս զգայուն հարցը, հաշվի առնելով, որ հունգարացիները ապրիլի 12-ին գնում են ընտրությունների, որտեղ գործող վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հարցումներում երկնիշ թվով հետ է մնում։
Բրյուսելի պաշտոնյաները փորձում են զուսպ լինել ընտրական շրջանում՝ խուսափելու Օրբանի ԵՄ-ի և Ուկրաինայի դեմ ուղղված հռետորաբանությունը չսրելուց, որը դարձել է նրա կոշտ քարոզարշավի որոշիչ գիծը։
Սկզբում հանձնաժողովը կոչ արեց Հունգարիային պարզաբանել հաղորդագրությունները և հարգել անկեղծ համագործակցության սկզբունքը, որը ղեկավարում է դաշինքի կոլեկտիվ որոշումների կայացումը։
Սակայն այս շաբաթ հինգ եվրոպական լրատվամիջոցների կողմից հրապարակված նոր հոդվածից հետո գիծը կոշտացավ, երբ նկարագրվեց, թե ինչպես է Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն դուրս եկել ԵՄ գագաթնաժողովից՝ զանգահարելու իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովին, որպեսզի նրան տեղեկացնի Ուկրաինայի հետ անդամակցության բանակցությունները սկսելու վերաբերյալ բարձր խաղադրույքներով քննարկման մասին, որին Օրբանը կատաղի դիմադրել էր։
2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ին ձայնագրված հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես է Լավրովը խրախուսում Սիյարտոյին վետո դնել որոշման վրա։ «Երբեմն բարի կամքի ուղղակի շանտաժը լավագույն տարբերակն է», – ասում են, որ Լավրովն ասել է Սիյարտոյին։
Հինգ լրատվամիջոցների նախորդ հոդվածում ցույց էր տրվել, որ Սիյարտոն ակտիվորեն քննարկում է Լավրովի հետ անունները ԵՄ պատժամիջոցների ցուցակից հանելու հարցը։
Սիյարտոն չի հերքել բացահայտումների բովանդակությունը։ Փոխարենը, նա զեկույցների ջրվեժը նկարագրել է որպես ապրիլի 12-ի ընտրություններին միջամտելու գաղտնի փորձ։
Բացահայտումները տեղի են ունենում Օրբանի և իր գործընկեր առաջնորդների միջև բարձր լարվածության ժամանակաշրջանում՝ գործընթացի վերջին փուլում Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկի վրա վետո դնելու նրա որոշման պատճառով։
Միևնույն ժամանակ, Եվրախորհրդարանի 10 պատգամավորներից բաղկացած միջկուսակցական խումբը նամակ է ուղարկել Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլային՝ խնդրելով սահմանափակել «որոշակի բացահայտ ռուսամետ» օրենսդիրների հասանելիությունը զգայուն տեղեկատվությանը։
«Մենք խորապես համոզված ենք, որ այս իրավիճակը (արտահոսքերի) խաթարում է Եվրոպական խորհրդարանի աշխատանքը, վստահությունը և ինստիտուցիոնալ ամբողջականությունը, ինչպես նաև մեր Միության անվտանգությունը», – գրել են Եվրախորհրդարանի պատգամավորները համատեղ նամակում, որը Euronews-ը տեսել է։
«Ժամանակն է նախաձեռնողաբար լուծել առկա ներքին թուլությունները և անվտանգության սպառնալիքները»։
