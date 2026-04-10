Գերմանիան վերսկսել է դիվանագիտական ​​բանակցությունները Իրանի հետ. Ֆրիդրիխ Մերց

Կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ Գերմանիան վերսկսել է բանակցությունները Իրանի հետ Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև փխրուն զինադադարի ձեռքբերումից հետո, որը կարող է հանգեցնել խաղաղության բանակցությունների։
«Երկարատև լռությունից հետո, որի համար մենք լուրջ պատճառներ ունեինք, մենք այժմ որպես կառավարություն վերսկսում ենք բանակցությունները Թեհրանի հետ», – լրագրողներին ասել է Մերցը՝ հավելելով, որ դա կարվի «Միացյալ Նահանգների և մեր եվրոպացի գործընկերների հետ համակարգված»։
Բեռլինի և Թեհրանի միջև բարձր մակարդակի բանակցություններ չեն եղել 2025 թվականի ամռանից ի վեր։
Հարաբերությունները վատթարացել են 2020-ականների սկզբին, երբ Գերմանիան, E3-ի մյուս երկրների՝ Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի հետ միասին, քննադատել է այն, ինչը նրանք համարում էին Իրանի կողմից միջազգային միջուկային համաձայնագրի չկատարումը, որը փաստացի փլուզվեց 2018 թվականին՝ ԱՄՆ-ի դուրս գալուց հետո։
E3 խումբը հետագայում գործարկեց վերականգնման մեխանիզմը, որի արդյունքում նախկինում կասեցված պատժամիջոցները վերականգնվեցին։
Բեռլինը նաև քննադատեց Իրանի կառավարության կոշտ արձագանքը 2022 թվականին լայնածավալ բողոքի ցույցերին, որոնք տեղի ունեցան ոստիկանական կալանքի տակ 22-ամյա Մահսա Ամինիի մահից հետո, որը ձերբակալվել էր անպատշաճ կերպով հիջաբ կրելու համար։
Եվ 2024 թվականին Գերմանիան հայտարարեց, որ կփակի իրանական բոլոր երեք հյուպատոսությունները՝ ի պատասխան գերմանա-իրանական քաղաքացի Ջամշիդ Շարմահդի մահապատժի՝ ահաբեկչական հարձակումներ պլանավորելու և ղեկավարելու մեղադրանքով։
Վերջին շաբաթներին Ֆրանսիայի կառավարությունը պաշտոնական կապ է հաստատել Իրանի իշխանությունների հետ, իսկ Իսպանիան հինգշաբթի օրը հայտարարեց, որ վերաբացելու է իր դեսպանատունը Թեհրանում։
Խաղաղության բանակցությունների վտանգում
Մերզը նաև ասել է, որ Լիբանանում Իսրայելի շարունակական ռազմական արշավը կարող է վտանգել Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև Մերձավոր Արևելքում պատերազմի շուրջ սպասվող խաղաղության բանակցությունները։
«Մենք հատուկ մտահոգությամբ ենք դիտարկում հարավային Լիբանանում տիրող իրավիճակը», – ասել է Մերզը։
«Այն խստությունը, որով Իսրայելը պատերազմ է մղում այնտեղ, կարող է հանգեցնել խաղաղության գործընթացի ամբողջական ձախողմանը, և դա չպետք է թույլ տալ, որ տեղի ունենա»։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է պատերազմում հաղթանակի մասին՝ երկշաբաթյա զինադադարի համաձայնություն կնքելուց հետո, որը թույլ կտա բանակցություններ վարել ԱՄՆ-ի և Իրանի բանակցողների միջև։
Սակայն կոչեր են հնչել, որ փխրուն համաձայնագիրը ընդլայնվի՝ ներառելով նաև Լիբանանը՝ երկրում Իսրայելի շարունակական հարձակման պայմաններում։
Լիբանանը պատերազմի մեջ ներքաշվեց այն բանից հետո, երբ «Հեզբոլլահը» հրթիռային հարված հասցրեց Իսրայելին՝ վրեժ լուծելու Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի մահվան համար։
Այնուհետև Իսրայելը ներխուժեց և օդային հարվածներ իրականացրեց Լիբանանի տարածքում, որի հետևանքով, ըստ Լիբանանի իշխանությունների, զոհվել է ավելի քան 1500 մարդ։
Մերցն ասաց, որ Գերմանիան ցանկանում է տեսնել «ռազմական էսկալացիայի արագ ավարտ, որն ավելի ու ավելի է անկայունացնում Մերձավոր Արևելքը»։
Բաց մի թողեք
Վայրի կենդանիներ և ավելի վայրի ընկերներ. Վիկտոր Օրբանի բրյուսելյան ժառանգությունը
«Եվրամիությունը վերածվում է ռազմա-քաղաքական դաշինքի»
Կայանում է ուժեղ Ուկրաինա, որ Եվրոպայի թերեւս ամենամարտունակ երկիրն է