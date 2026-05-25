Լեհաստանի փախստական ​​նախկին արդարադատության նախարարը չի կարող հանգիստ լինել ԱՄՆ-ում. Լուսանկար

Զբիգնև Զիոբրոն գտնվում է ԱՄՆ-ում լրագրողական վիզայով, և լեհական իշխանությունները ցանկանում են, որ նա հայրենիք գա՝ 26 քրեական մեղադրանքներով։
ՊՐԱՀԱ — Լեհաստանը քննում է, թե արդյոք նախկին արդարադատության նախարար Զբիգնև Զիոբրոն խախտել է կանոնները՝ փախչելով ԱՄՆ, չնայած նրան, որ հայրենիքում մեղադրանքներ են առաջադրվել պետական միջոցները չարաշահելու մեղադրանքներով, շաբաթ օրը GLOBSEC ֆորումի ժամանակ Speakeasy-ին ասել է Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին։
Զիոբրոն, որը դեռևս պատգամավոր է և Լեհաստանի ընդդիմադիր «Իրավունք և արդարադատություն» կուսակցության փոխնախագահ, «պետք է մեղադրանքների առջև կանգնի», ասել է Սիկորսկին։
Զիոբրոն Հունգարիայում էր 2025 թվականից, այն բանից հետո, երբ նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ապաստան տվեց անպատվված նախարարին։ Սակայն Հունգարիայի նոր առաջնորդ Պետեր Մագյարը խոստացել է պաշտոնը ստանձնելուց հետո սկսել Զիոբրոյի արտահանձնման գործընթացը։
Զիոբրոն Լեհաստանում հետախուզվում է պետական միջոցների ենթադրյալ չարաշահման և քաղաքական հակառակորդների դեմ Pegasus լրտեսական ծրագրի կիրառման մեղադրանքով: Նա մշտապես հերքել է մեղադրանքները՝ հետաքննությունը որակելով Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի կողմից քաղաքական վրեժխնդրություն։
Նա ԱՄՆ է ժամանել այս ամսվա սկզբին՝ աշխատելու աջակողմյան լեհական TV Republika հեռարձակողում։
Ռոյթերսը երկուշաբթի օրը հաղորդել է, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Քրիստոֆեր Լանդաուն հանձնարարել է Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին արագացնել Զիոբրոյի համար ԱՄՆ վիզայի տրամադրումը: ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը սերտ կապեր ունի «Օրենք և արդարադատություն» կուսակցության հետ։
Սիկորսկին ասել է, որ ամերիկյան իշխանություններին է հայտնել Վարշավայի «դժգոհությունը» Զիոբրոյի ԱՄՆ-ում գտնվելու վերաբերյալ։
Զիոբրոն իր դեմ առաջադրված քրեական մեղադրանքները անվանել է «հորինված» և ասել, որ կպայքարի արտահանձնման դեմ ԱՄՆ դատարանում, այլ ոչ թե կվերադառնա Լեհաստան։
Հարցին, թե արդյոք Լեհաստանը կպահանջի արտահանձնում, Սիկորսկին պատասխանել է, որ դա առանձին գործընթաց է, բայց նշել է, որ Վարշավան արտահանձնման պայմանագիր ունի Վաշինգտոնի հետ։ «Առաջին հերթին, իհարկե, կարևոր է, թե արդյոք նա լրագրող է, արդյոք նա իրավունք ունի այդ վիզայի», – ասաց արտգործնախարարը՝ նշելով, որ Զիոբրոն Լեհաստանում 26 քրեական մեղադրանքի է ենթարկվում։
Զիոբրոն ակտիվորեն մասնակցում է լեհական քաղաքական բանավեճին իր ԱՄՆ-ում ապաստանից՝ հաճախ քննադատաբար մեկնաբանելով X-ը Տուսկի կառավարության գործողությունների վերաբերյալ։
«Նրա աշխատանքը խորհրդարանում լինելն ու քվեարկելն է, և մեր կարծիքով, նա այժմ լրագրողական վիզա է ստացել կեղծ պատրվակներով», – ասաց Սիկորսկին։ «Նա լրագրող չէ և արդեն չարաշահում է լրագրողական վիզան, քանի որ սոցիալական ցանցերում բացահայտ ասում է, որ շրջագայելու է Միացյալ Նահանգներում, կազմակերպելու է լեհական համայնքներ։ Դա լրագրողական առաջադրանք չէ»։
